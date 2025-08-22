Tin tức chuyển nhượng của MU: Điều khoản bán Baleba xuất hiện 22/08/2025 13:50

MU đã rất bận rộn trong mùa hè này, mang về bốn gương mặt mới, nhưng có khả năng sẽ có thêm nhiều cầu thủ đến và đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9. Vậy tin tức chuyển nhượng của MU trong ngày 22-8 có gì?

Manchester United có chưa đầy hai tuần để hoàn tất hoạt động chuyển nhượng mùa hè sau khi đã chi mạnh tay để tăng cường sức mạnh cho hàng công với các bản hợp đồng chiêu mộ Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

MU cũng đã ký hợp đồng với hậu vệ trái tuổi teen Diego Leon, trong khi Marcus Rashford đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt và Christian Eriksen và Victor Lindelof đều đã rời Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, còn rất nhiều cầu thủ đến và đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia đều có khả năng ra đi, trong khi Rasmus Hojlund cũng có thể rời MU.

Dưới đây là tất cả những tin tức chuyển nhượng của MU mới nhất:

Tin tức chuyển nhượng của MU liên quan đến Baleba vẫn là đề tài rất nóng. ẢNH: EPA

Đòn giáng vào MU trong vụ chuyển nhượng Hojlund

Những nỗ lực bán Rasmus Hojlund của Manchester United đã gặp phải trở ngại sau khi có thông tin AC Milan đang ưu tiên chiêu mộ Victor Boniface. AC Milan đang rất muốn chiêu mộ một tiền đạo mới vào mùa hè này và giám đốc thể thao Igli Tare đã xác nhận Hojlund nằm trong tầm ngắm của họ.

"Rasmus Hojlund là một lựa chọn tốt cho chúng tôi. Chúng tôi đang cân nhắc cậu ấy, nhưng trên thị trường chuyển nhượng, bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra", ông Igli Tare nói với Mediaset (Ý).

Tuy nhiên, truyền thông Anh hiện đưa tin Boniface sắp gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn từ Bayer Leverkusen. Bài báo cho biết thỏa thuận của AC Milan với Hojlund đã bị đình trệ vì "việc đàm phán không bao gồm nghĩa vụ mua đứt".

Điều khoản bán Baleba xuất hiện

Manchester United được cho là đang có động thái muốn chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, nhưng một điều khoản trong hợp đồng của ngôi sao người Cameroon có thể khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Brighton định giá Baleba ở mức hơn 100 triệu bảng Anh và có vẻ như thương vụ khó có thể được hoàn tất trong mùa hè này, khi MU sẵn sàng chờ đến năm sau. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng có một điều khoản bán lại, nghĩa là 15% số tiền Brighton nhận được khi bán Baleba sẽ thuộc về CLB Lille.

Và điều đó có nghĩa là Brighton có thể vẫn sẽ đòi một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ cho Baleba vào mùa hè tới, bởi nếu Brighton bán Baleba với giá 100 triệu bảng Anh, họ sẽ chi cho Lille 15 triệu bảng Anh. Baleba gia nhập Brighton từ CLB Pháp Lille vào năm 2023 với mức phí khoảng 26 triệu bảng Anh.

AS Roma tìm kiếm lựa chọn thay thế cho Sancho

AS Roma là một trong những CLB được liên hệ với Jadon Sancho vào mùa hè này, nhưng các báo cáo từ truyền thông Ý cho biết đội bóng của Serie A này đang xem xét hai phương án thay thế tiềm năng.

Tottenham được cho là đã đề nghị bán cả Manor Solomon và Bryan Gil cho AS Roma. Mặc dù Sancho vẫn là mục tiêu hàng đầu của AS Roma, nhưng báo cáo cho biết "không chắc chắn" rằng cầu thủ 25 tuổi này sẽ gia nhập CLB của Ý.