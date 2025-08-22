Ngôi sao tuyển Nhật Bản lên tiếng về việc gia nhập MU 22/08/2025 13:25

(PLO)- Zion Suzuki - Thủ môn ngôi sao tuyển Nhật Bản lên tiếng về việc gia nhập MU và anh đã bác bỏ những đồn đoán.

Zion Suzuki đã được đồn đoán sẽ chuyển đến MU vào đầu mùa hè này và thủ môn 22 tuổi người Nhật Bản này hiện đã lên tiếng về tương lai của mình trong bối cảnh có nhiều tin đồn chuyển nhượng gần đây. Ngôi sao tuyển Nhật Bản lên tiếng về việc gia nhập MU.

Thủ môn Zion Suzuki của Parma cho biết anh hoàn toàn tập trung vào CLB hiện tại, bất chấp những tin đồn liên quan đến Manchester United. Đầu năm nay, talkSPORT đưa tin Quỷ đỏ đang tăng cường tuyển trạch thủ môn người Nhật Bản được định giá 40 triệu bảng này.

Zion Suzuki đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong một đội bóng đang chật vật trụ hạng tại Serie A mùa trước. Anh đã ra sân 37 lần trên mọi đấu trường cho Parma và đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng của họ.

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), MU đã đạt được thỏa thuận với Urawa Red Diamonds để có được chữ ký chính thức của Suzuki vào mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, Suzuki đã từ chối và chuyển đến Sint-Truiden của Bỉ theo một hợp đồng tạm thời.

Suzuki - Ngôi sao tuyển Nhật Bản lên tiếng về việc gia nhập MU khi anh gián tiếp bác bỏ những tin đồn. ẢNH: EPA

Thủ môn Zion Suzuki hiện đã giải đáp những "tin đồn" trước đó khi MU vẫn đang gặp khó khăn ở vị trí thủ môn, với Andre Onana và Altay Bayindir đều đang trải qua giai đoạn thảm họa tại Old Trafford.

"Tôi biết có rất nhiều tin đồn về tôi, nhưng tôi hoàn toàn tập trung vào Parma và chuẩn bị để bắt đầu mùa giải thật tốt", Zion Suzuki chia sẻ với Tuttomercatoweb (Ý), "Parma đã đưa ra cho tôi một lời đề nghị tuyệt vời, vì vậy tôi đã quyết định chấp nhận và gia nhập CLB này ngay lập tức. Năm ngoái là cơ hội để tôi phát triển, và tôi thực sự hài lòng với lựa chọn của mình".

Nói về mùa giải đầu tiên ở Ý, Zion Suzuki chia sẻ thêm: “Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình, đó là trụ lại Serie A. Tôi đã trưởng thành rất nhiều và đó là một mùa giải tốt. Nó dạy tôi tầm quan trọng của sự chuẩn bị, bởi vì chỉ khi bạn tập luyện tốt và theo một cách nhất định, bạn mới có thể chơi tốt.

Trước hết, tôi muốn giảm số bàn thua, bởi vì mùa giải trước chúng tôi đã để thủng lưới rất nhiều. Đó là mục tiêu cá nhân đầu tiên của tôi, sau đó với tư cách là một đội, chúng tôi muốn nâng cao tiêu chuẩn chứ không chỉ chiến đấu để sinh tồn".

Tình hình thủ môn tại Old Trafford lại một lần nữa được chú ý vào cuối tuần đầu tiên của mùa giải, sau khi Amorim quyết định không sử dụng thủ môn số một Onana trong trận đấu với Arsenal ở vòng 1 Premier League. Thay vào đó, Bayindir được điền tên vào đội hình xuất phát và mắc lỗi trong bàn thắng từ tình huống cố định của Arsenal khiến MU thua 0-1.

HLV của MU Ruben Amorim đã có cơ hội hoàn hảo để dập tắt mọi tin đồn, xét đến việc Onana đã bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương. Tuy nhiên, Amorim lại xác nhận thủ môn người Cameroon đã bình phục chấn thương và đơn giản là không được chọn.

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Chúng tôi cố gắng chọn những cầu thủ tốt nhất cho mỗi trận đấu, vì vậy tuần tới sẽ là một cuộc sống khác. Tuần này, chúng tôi đã chọn những cầu thủ này. Không (Onana không bị chấn thương), cậu ấy đã hồi phục nhưng những cầu thủ khác đã chơi rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, vì vậy tôi cần phải cân bằng điều đó".