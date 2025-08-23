Cựu ngôi sao MU phá vỡ im lặng sau án tù treo 23/08/2025 07:01

Brandon Williams không chơi một trận đấu nào kể từ tháng 12 năm 2023 sau thời gian cho mượn tại Ipswich và anh đang hy vọng sẽ xây dựng lại sự nghiệp sau khi được Hull City trao cơ hội thứ hai. Bây giờ, Brandon Williams - cựu ngôi sao MU phá vỡ im lặng sau án tù treo.

Cựu ngôi sao của Manchester United, Brandon Williams, khẳng định anh đã "rút kinh nghiệm từ những sai lầm" sau khi bị kết án tù treo vì tội lái xe với tốc độ 99 dặm/giờ gây ra tai nạn. Williams đang tìm cách xây dựng lại sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình tại Hull City.

Williams có liên quan đến vụ tai nạn giao thông vào tháng 8 năm 2023 và bị buộc tội lái xe nguy hiểm và lái xe không có bảo hiểm, đồng thời nhận tội đối với cả hai tội danh. Anh bị tước bằng lái xe vào năm ngoái và bị tuyên án 14 tháng tù vào đầu mùa hè này, sau đó được hoãn thi hành trong hai năm.

Williams, hiện 24 tuổi, không thi đấu kể từ tháng 12 năm 2023 trong thời gian cho mượn tại Ipswich Town và bị CLB thời thơ ấu của anh là MU thanh lý hợp đồng vào năm ngoái. Nhưng giờ đây, Hull City đã cho Williams cơ hội để trở lại bằng cách ký hợp đồng một năm. Williams rất muốn sửa chữa sai lầm, thừa nhận rằng anh "không ở trong trạng thái tốt".

Brandon Williams - Cựu ngôi sao MU phá vỡ im lặng sau án tù treo. ẢNH: EPA

"Tôi đang ở một vị trí không tốt", Brandon Williams chia sẻ, "Đó là một sự hối tiếc lớn. Tôi đã học được từ những sai lầm của mình. Tôi vẫn còn là một cậu bé và giờ tôi đã trưởng thành. Tôi sẽ tập trung trở lại với bóng đá và đó là tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ.

Tôi đã hành động khi tạm rời xa sân cỏ. Tôi làm việc trong im lặng. Mọi người đều thắc mắc tôi đang làm gì, nhưng tôi vẫn tập luyện liên tục. Tôi giữ gìn thể lực và đảm bảo mình đã sẵn sàng trở lại với bóng đá. Đó luôn là mục tiêu".

Williams cho biết anh đã có những cuộc gặp "trung thực" với HLV Hull City Sergej Jakirovic về những gì cần làm để giúp anh lấy lại thể lực tốt nhất sau thời gian dài vắng bóng. Williams cũng chia sẻ về những khó khăn của mình khi tạm nghỉ thi đấu.

"Tôi đã có vài cuộc gặp rất thẳng thắn với HLV", Williams nói thêm, "Chúng tôi biết sẽ cần một quá trình để lấy lại phong độ hoàn toàn, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi đó. Tôi rất cảm kích sự trung thực của HLV. Giờ đây, nhiệm vụ của tôi là phải nỗ lực hết mình và ra sân càng nhiều trận càng tốt.

Thật khó khăn khi tạm nghỉ chơi bóng đá, cả về tinh thần lẫn thể chất. Chặng đường trở lại còn dài, nhưng có lẽ đó là điều tôi cần. Giờ đây, tôi đã trở lại đây với một con người khác. Tôi trưởng thành rất nhiều và tôi đã sẵn sàng chỉ tập trung vào bóng đá.

Tôi nhớ bóng đá rất nhiều. Tôi khao khát, tôi nhiệt huyết được ra sân. Tôi biết mình có thể mang lại những phẩm chất gì cho đội bóng. Ngay khi trở lại với phong độ đó, tôi chắc chắn mình sẽ là một tài sản quý giá cho đội bóng. Bây giờ, tôi phải cho người hâm mộ và các đồng đội thấy điều đó, để chứng minh rằng tôi ở đây là để làm việc chăm chỉ và giúp đội bóng đạt được kết quả".

Williams gia nhập Manchester United khi mới bảy tuổi và đã chơi 51 trận cho Quỷ Đỏ. Ban đầu, anh chơi cho Norwich dưới dạng cho mượn, nơi anh đá 26 trận tại Premier League mùa giải 2021 - 2022. Tuy nhiên, Williams đã không thành công với Ipswich tại giải Championship vào năm 2022 trước khi gặp rắc rối với pháp luật.