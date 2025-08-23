Chuyển nhượng của MU: Chính thức đàm phán mua thủ môn mới, Hojlund ra đi 23/08/2025 14:51

MU đã có ba bản hợp đồng lớn trong mùa hè này nhưng HLV Ruben Amorim vẫn muốn tiếp tục củng cố đội hình của mình ở một vài vị trí nữa để đảm bảo đội bóng sẵn sàng cho một mùa giải lớn. Vậy tình hình chuyển nhượng của MU trong ngày 23-8 có gì?

Vẫn còn thời gian để Manchester United chiêu mộ thêm một vài cầu thủ nữa trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa chỉ sau hơn một tuần nữa, tức vào ngày 1-9. MU chỉ có được ba bản hợp đồng lớn trong mùa hè này là tiền đạo Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn cần tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ và hàng phòng ngự.

Hậu vệ trẻ Diego Leon đã đến MU nhưng Amorim hy vọng sẽ có thêm kinh nghiệm ở hàng phòng ngự, trong khi một tiền vệ trung tâm cũng nằm trong danh sách mong muốn của ông sau khi Brighton hét giá quá cao cho Carlos Baleba.

Ngoài ra còn có một số ít cầu thủ đang hy vọng sẽ rời khỏi Old Trafford trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, bao gồm Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia. Dưới đây là tin tức chuyển nhượng của MU trong ngày 23-8.

Tình hình chuyển nhượng của MU liên quan đến Hojlund có tiến triển mới. ẢNH: EPA

Napoli "mở cửa" cho Hojlund

Rasmus Hojlund là một cầu thủ khác của MU đang phải đối mặt với tương lai bất định và anh là một trong những cầu thủ mà Amorim muốn bán để cân bằng ngân sách. MU sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Hojlund sau khi tiền đạo người Đan Mạch này không gây được ấn tượng kể từ khi chuyển đến từ Atalanta với giá 72 triệu bảng vào năm 2023, với chỉ ba bàn thắng tại Premier League mùa giải trước.

Sự xuất hiện của Sesko đã đẩy Hojlund xuống vị trí thấp hơn trong danh sách lựa chọn tại MU và Hojlund không có tên trong đội hình MU đối đầu với Arsenal vào tuần trước ở vòng 1 Premier League.

Napoli là một trong những đội bóng quan tâm đến Hojlund, cùng với các đội bóng khác ở Ý. Trước đó, Napoli chỉ muốn mượn Hojlund. Nhưng cục diện đã thay đổi sau khi HLV Antonio Conte của Napoli mất tiền đạo Romelu Lukaku vì chấn thương.

Với việc cầu thủ người Bỉ vắng mặt dài hạn, các báo cáo từ Ý cho biết Napoli đã coi Hojlund là mục tiêu ưu tiên của họ và sẵn sàng đạt được thỏa thuận với MU dưới dạng mượn, kèm điều khoản mua đứt Hojlund. Việc xóa Hojlund khỏi quỹ lương cho phép MU tái đầu tư số tiền đó vào một tiền vệ mới sau khi chi 72 triệu bảng Anh cho Sesko.

MU bắt đầu đàm phán với Lammens

Thông tin chuyển nhượng của MU tiếp theo liên quan đến vị trí thủ môn. Trong khi United vừa chào đón thủ môn Andre Onana trở lại sau chấn thương thì HLV Ruben Amorim vẫn chưa tin tưởng vào cầu thủ người Cameroon này sau một số sai lầm nghiêm trọng ở mùa giải trước.

Onana đã tiêu tốn của MU 47,5 triệu bảng Anh khi anh chuyển đến từ Inter Milan vào năm 2023. MU được cho là muốn có một thủ môn mới để tạo ra sự cạnh tranh chất lượng hơn cho Onana, trong bối cảnh thủ môn dự bị Altay Bayindir cũng chơi quá kém.

Và theo tờ The Sun (Anh), MU đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp, người được đánh giá cao trong nhiều mùa giải. Lammens thường xuyên được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford sau khi ​​cầu thủ 23 tuổi này trở thành một trong những thủ môn triển vọng nhất châu Âu. Có nguồn tin cho biết các điều khoản cá nhân giữa Lammens và MU gần như đã được thống nhất. Lammens chơi 63 lần cho đội tuyển Bỉ và ra sân 44 lần trong mùa giải trước.

Tình hình chuyển nhượng của MU hoàn toàn không liên quan đến Stiller. ẢNH: EPA

Sự thật về việc MU muốn mua Stiller

Một cầu thủ khác mà MU thường xuyên được liên kết là Angelo Stiller, cầu thủ đang chơi cho Stuttgart. Stiller sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí tiền vệ phòng ngự mà Amorim đang tìm kiếm.

Cầu thủ 24 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh tại Stuttgart trong những mùa giải gần đây và được cho là sẽ chuyển đến một CLB lớn trong tương lai gần. Mùa giải trước, Stiller ra sân 31 lần cho đội bóng của mình tại Bundesliga, ghi một bàn và kiến ​​tạo tám lần, thể hiện phẩm chất sáng tạo ấn tượng.

Nhưng trong khi có thông tin MU theo đuổi Stiller thì tờ Sky của Đức đưa tin rằng những tin đồn đó là "sai lệch". Sky khẳng định không có cuộc thảo luận nào giữa MU và Stuttgart và MU không có kế hoạch chiêu mộ Stiller trước ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Bài báo cho biết thêm Stuttgart đang có kế hoạch để Stiller ra sân trong mùa giải mới, mặc dù có thông tin cho rằng anh nhận được sự quan tâm từ khắp châu Âu.