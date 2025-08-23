Premier League giải thích bàn thắng gây tranh cãi bị VAR từ chối 23/08/2025 14:28

Hôm nay 23-8, Chelsea đã đánh bại West Ham đến 5-1 ngay trên sân khách ở vòng 2 Premier League. Chủ nhà West Ham chứng kiến ​​bàn thắng của Niclas Fullkrug bị từ chối trong hiệp một đầy kịch tính sau khi VAR và trọng tài chỉ ra lỗi việt vị trong dứt điểm của tiền đạo người Đức.

VAR xác nhận rằng bàn thắng của Niclas Fullkrug trong trận đấu giữa West Ham và Chelsea đã bị từ chối do lỗi việt vị. Phút 18, vào thời điểm hai đội đang hòa nhau 1-1, Fullkrug nghĩ rằng anh đã ghi bàn thắng thứ ba trong hiệp một đầy kịch tính với cú sút đẹp mắt vượt qua Robert Sanchez sau khi bóng bật ra trong vòng cấm.

Nhưng các cầu thủ Chelsea đã phản đối ngay lập tức vì họ cảm thấy có lỗi việt vị trong tình huống này. Và VAR, được hỗ trợ bởi công nghệ việt vị tự động, đã nhanh chóng xác nhận điều đó là sự thật.

Giải Premier League đã xác nhận quyết định trên trong bài đăng trên mạng xã hội X: "VAR đã kiểm tra quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài, xác định rằng Todibo đã ở vị trí việt vị trong tình huống đó và khuyến nghị không công nhận bàn thắng".

Premier League giải thích bàn thắng gây tranh cãi bị VAR từ chối của Fullkrug. ẢNH: EPA

Thật không may cho West Ham, Chelsea đã tận dụng triệt để lợi thế này để vươn lên dẫn trước 2-1 chỉ vài phút sau đó nhờ công của Pedro Neto, người đã đệm bóng vào lưới từ đường chuyền ấn tượng của Joao Pedro.

Và West Ham tiếp tục bị dẫn trước 3-1 ở phút thứ 34, Willian Estevao, cầu thủ tuổi teen đầy triển vọng được tung vào sân vài phút trước trận đấu khi Cole Palmer dính chấn thương trong lúc khởi động, chuyền bóng cho Enzo Fernandez dứt điểm ghi bàn.

Jamie Redknapp đã chỉ trích hàng phòng ngự yếu kém của West Ham trên Sky Sports trong bài phân tích vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Ông chỉ trích Aaron Wan-Bissaka trong bàn thắng thứ hai của Chelsea: "Cậu ta (Wan-Bissaka) đã xoay sở để áp sát Neto, cậu ta ở vị trí thuận lợi nhưng rồi lại ngủ quên.

Sao Wan-Bissaka không thấy Neto băng lên từ phía? Wan-Bissaka nghĩ Neto sẽ không chạy vào vòng cấm địa sao? Theo quan điểm của tôi, đó là một pha bóng quá tệ. HLV Graham Potter sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích, mọi người sẽ nói về đội bóng của anh ấy chơi, nhưng khi cầu thủ của bạn phòng ngự như thế này, bạn sẽ không có cơ hội nào cả".