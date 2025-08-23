HLV Tottenham lên tiếng về việc bị tân binh của Arsenal "lật kèo" 23/08/2025 15:11

(PLO)- HLV Thomas Frank của Tottenham chỉ trích Eberechi Eze một cách tinh tế khi bị tân binh của Arsenal này "lật kèo".

HLV Tottenham Thomas Frank đã phản hồi sau khi Eberechi Eze từ chối CLB của mình để ký hợp đồng với đối thủ cùng TP London là Arsenal trong một vụ chuyển nhượng trị giá 67,5 triệu bảng Anh.

Thomas Frank đã gửi một thông điệp tinh tế đến Eberechi Eze sau khi anh từ chối Tottenham để gia nhập Arsenal. Eze sắp ký hợp đồng với Arsenal từ Crystal Palace sau khi Pháo thủ giành được thương vụ của Spurs vào phút chót.

Spurs đã đàm phán với Crystal Palace một thời gian về thương vụ chuyển nhượng tiền vệ 27 tuổi này. Nhưng Eze, một fan hâm mộ Arsenal từ nhỏ và từng là thành viên của lò đào tạo trẻ "pháo thủ", luôn muốn gia nhập đội bóng của Mikel Arteta.

Tân binh của Arsenal Eberechi Eze "lật kèo" với Tottenham. ẢNH: EPA

Vậy nên, khi Arsenal trở lại cuộc đua và tuyên bố rõ ràng rằng họ sẵn sàng đáp ứng mức giá mà Crystal Palace yêu cầu là 60 triệu bảng Anh cộng thêm 7,5 triệu bảng Anh phụ phí, thì kết quả chỉ có một. Eze đã ngồi ngoài trong trận lượt đi play-off Conference League của Crystal Palace với Fredrikstad vào thứ Năm và hiện đang chuẩn bị kiểm tra y tế để trở thành tân binh của Arsenal.

Việc bị Eze từ chối là một đòn giáng mạnh vào Spurs, đội đang rất cần sự bổ sung nhân sự sáng tạo ở tuyến giữa sau khi James Maddison dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Tottenham và Manchester City ở vòng 2 Premier League vào đêm nay 23-8, HLV Thomas Frank đã cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng trong quyết định của Eze.

"Tôi không nói về những cầu thủ cụ thể trừ khi họ đang ở CLB tuyệt vời của chúng tôi", HLV Thomas Frank của Tottenham nói, "Đã có rất nhiều tin đồn về việc các cầu thủ được liên hệ với chúng tôi, nhưng tôi nghĩ điều đó thật thú vị vì chẳng có gì cả. Có rất nhiều liên hệ và sẽ rất nhiều liên hệ trong tương lai.

Nói chung, tôi không muốn bất kỳ cầu thủ nào không muốn đến CLB này và đeo huy hiệu tuyệt vời này. Chúng tôi không muốn họ ở đây, và tôi chắc chắn người hâm mộ cũng cảm thấy như vậy".

Spurs không có Maddison và Dejan Kulusevski trong đội hình, và tờ Mirror Football (Anh) đưa tin họ có thể nhắm đến tiền vệ Maghnes Akliouche của AS Monaco làm mục tiêu tiếp theo. Giờ đây, Tottenham đã bỏ lỡ Eze, người sắp là tân binh của Arsenal và Morgan Gibbs-White, người đã ký hợp đồng mới với Nottingham Forest và từ chối sự quan tâm của Tottenham.

HLV Thomas Frank của Tottenham lên tiếng về việc bị tân binh của Arsenal Eze "lật kèo". ẢNH: EPA

“Tất nhiên chúng tôi cần phải làm mọi thứ có thể,” Frank nói thêm về việc chuyển nhượng, “Chúng tôi có sáu cầu thủ tấn công chất lượng và điều đó rất cạnh tranh. Kulusevski sẽ trở lại mùa này, có thể có hợp đồng dài hạn với Maddison, tôi cũng tin tưởng chúng tôi sẽ ký hợp đồng với một cầu thủ trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc”.

Richarlison đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Burnley vào cuối tuần trước. Sau khi có thông tin Richarlison có thể chuyển đến Crystal Palace như một phần trong thỏa thuận trao đổi Eze, HLV Frank đã trấn an người hâm mộ về vị thế của ngôi sao người Brazil trong đội hình của Tottenham.

“Hiện tại, Richarlison là số 9 trong đội hình xuất phát của tôi", HLV Thomas Frank của Tottenham tuyên bố, “Cậu ấy đã ghi hai bàn thắng quan trọng. Richarlison muốn ở lại, tôi muốn giữ cậu ấy lại và chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào về bất kỳ điều gì khác.

Chúng tôi vừa chơi trận đầu tiên và ghi được ba bàn thắng, nên tôi nghĩ điều đó khá hứa hẹn. Mohammed Kudus có sự sáng tạo và tinh thần chiến đấu. Tôi nghĩ Mathys Tel có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Dom (Solanke) và Richy (Richarlison) có thể ghi bàn, còn Brennan Johnson là tiền đạo lùi sâu của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn".