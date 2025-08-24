MU sắp đạt thỏa thuận mua ngôi sao trị giá 16 triệu bảng Anh 24/08/2025 12:04

Manchester United hiện đang tìm cách ký kết hợp đồng với thủ môn Senne Lammens, mặc dù gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đã đưa ra lời đề nghị vào phút chót vào đêm thứ Bảy để cố gắng giành lấy thỏa thuận này.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Manchester United đang chuẩn bị giành chiến thắng trong cuộc đua giành thủ môn trẻ người Bỉ Senne Lammens. "Quỷ đỏ" đã theo dõi thủ môn 22 tuổi của Royal Antwerp này trong suốt năm qua và đã đạt được thỏa thuận trị giá 16 triệu bảng Anh cùng một gói phụ phí.

Người ta cho rằng Lammens muốn chuyển đến Old Trafford, bất chấp sự quan tâm lớn từ Galatasaray, Inter Milan và Lille. MU hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Lammens, mặc dù đội bóng khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đã đưa ra lời đề nghị vào phút chót vào tối thứ Bảy để cố gắng chiêu mộ thủ môn cao 1m93 này. Sự xuất hiện của Lammens sẽ làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tương lai lâu dài của Andre Onana.

Tuyển thủ Cameroon đã bị loại khỏi đội hình của HLV Ruben Amorim trong trận thua Arsenal tuần trước. Onana có thể trở lại đội hình chính của MU trong trận đấu với chủ nhà Fulham ở vòng 2 Premier League vào đêm nay 24-8, sau khi thủ môn dự bị Altay Bayindir mắc sai lầm trong bàn thua trước Arsenal.

MU sắp đạt thỏa thuận mua ngôi sao trị giá 16 triệu bảng Anh là Senne Lammens. ẢNH: PHOTONEWS

Onana, bản hợp đồng trị giá 47 triệu bảng Anh từ Inter Milan hai năm trước của MU, đã thi đấu không ổn định trong suốt thời gian ở Old Trafford. Anh sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Phi vào tháng 12 và HLV Ruben Amorim đã nói rõ rằng ông cần một thủ môn mới.

Lammens dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với MU. Anh coi việc chuyển đến Ngoại hạng Anh là một bước đệm để cạnh tranh với cựu binh Thibaut Courtois của Real Madrid cho vị trí thủ môn số 1 tại đội tuyển Bỉ.

Trong khi đó, Amorim thừa nhận rằng việc vẫn còn bốn cầu thủ muốn ra đi tại Manchester United, đây không phải là tình huống tốt nhưng nói rằng "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra" nếu họ không tìm ra giải pháp phù hợp.

Quỷ đỏ có thời gian đến ngày 1 tháng 9 để hoàn tất quá trình tái thiết vào mùa hè, với những đồn đoán về việc bổ sung cầu thủ mới đã lấn át những lời bàn tán về khả năng ra đi của các cầu thủ khác. Marcus Rashford đã rời MU gia nhập Barcelona, trong khi Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia vẫn đang tìm kiếm CLB mới.

“Tôi biết rằng việc để các cầu thủ rơi vào tình cảnh này là không tốt, nhưng rõ ràng là họ muốn chơi cho một CLB khác", HLV Ruben Amorim của MU nói, “Điều đó rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ để cả hai bên đều vui vẻ. Tôi phải cố gắng tưởng tượng, để có thể tập luyện với những chàng trai mà tôi nghĩ sẽ là tương lai.

Sau đó, những cầu thủ khác sẽ tập luyện và chuẩn bị cho chương tiếp theo. Khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, đó là một câu chuyện khác. Khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, chúng tôi phải tiếp nhận các cầu thủ và sau đó là một cuộc sống mới. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".