Một ngôi sao của MU là ví dụ cho thấy CLB đã vượt qua khó khăn 24/08/2025 13:12

(PLO)- HLV Ruben Amorim chỉ ra một ngôi sao của MU là ví dụ cho thấy CLB đã vượt qua khó khăn.

HLV của Manchester United, Ruben Amorim, đã nhất quán kể từ khi đến Old Trafford cách đây chín tháng rằng đội bóng của ông phải sẵn sàng nỗ lực hết mình để xoay chuyển tình thế. Ruben Amorim biết rằng các cầu thủ Manchester United cuối cùng đã hiểu được thông điệp khi ông chứng kiến ​​Casemiro bứt tốc trong trận đấu với Arsenal tuần trước.

Kể từ khi đến Old Trafford chín tháng trước, chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha của MU luôn khẳng định các cầu thủ phải nỗ lực hết mình. Việc chứng kiến ​​Casemiro chuyển mình từ một cầu thủ chậm chạp thường ngày thành thủ lĩnh của hàng tiền vệ của MU khi anh truy đuổi đội trưởng Martin Odegaard của Arsenal đã củng cố niềm tin của Amorim rằng, đội hình mà ông đang xây dựng đang bắt đầu "cùng chung một nhịp đập".

Một ngôi sao của MU là ví dụ cho thấy CLB đã vượt qua khó khăn, đó là Casemiro. ẢNH: EPA

MU vẫn thua Arsenal 1-0. Nhưng cả cầu thủ lẫn người hâm mộ đều cảm thấy lạc quan hơn. Và trước chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham vào đêm nay 24-8 đá vòng 2 Premier League, HLV Ruben Amorim của MU khẳng định: “Tôi nghĩ bạn có thể thấy điều đó (thể lực được cải thiện).

Đó là sự thật. Bạn có thể thấy điều đó qua dữ liệu. Với sự tự tin, đôi khi bạn phản ứng sớm hơn một chút. Trước Arsenal, bạn có thể thấy phản ứng của một số cầu thủ chúng tôi trong những pha bóng hai, trong các pha tranh chấp. Chúng tôi mạnh hơn, chúng tôi đang giành lại vị trí nhanh hơn.

Tôi nhớ ít nhất hai lần khi Odegaard có bóng, bạn có thể thấy các cầu thủ của chúng tôi chạy hết tốc lực. Ngay cả Casemiro! Cậu ấy cũng đang ở một tốc độ khác. Cuối cùng, chúng tôi không thể kiểm soát kết quả. Nhưng chúng tôi phải nhìn nhận trận đấu từ những điều nhỏ nhặt nhất để có thể làm tốt hơn. Đôi khi chúng tôi sẽ không chơi tốt như trận trước.

Nhưng sự ổn định trong các pha di chuyển, cường độ, cơ hội, và những pha chạy chỗ phía sau, trong tất cả những điều nhỏ nhặt này, chúng tôi cần phải ổn định. Nếu bạn nhìn vào một vài trận đấu gần đây của chúng tôi, những trận đấu giao hữu trước mùa giải và trận đấu đầu tiên ở Premier League, chúng tôi vẫn đang duy trì được phong độ”.

MU đã đầu tư hơn 200 triệu bảng Anh trong mùa hè này để đưa bộ ba Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đến Manchester. Nhưng bất chấp màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal, MU vẫn để thua trước đội bóng của HLV Mikel Arteta.

Với việc MU không còn bị phân tâm bởi cúp châu Âu mùa này, Amorim tin rằng những giờ tập luyện thêm sẽ bắt đầu mang lại lợi ích. Amorim nói: “Chúng tôi cần phải tập luyện trong tuần và chúng tôi cần ghi bàn. Nhưng khi chúng tôi thi đấu, tôi nghĩ bạn có thể thấy chúng tôi tự tin hơn.

Tôi cảm thấy đội bóng được tự do hơn trong lối chơi. Khi bạn có nhiều thời gian hơn để tập luyện, để xem cách chúng tôi thi đấu, bạn sẽ trở nên tự do hơn vì bạn không cần phải suy nghĩ liên tục về việc mình nên làm gì trong những tình huống nhất định vì nó đã nằm trong đầu bạn rồi.

Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu, vì vậy họ biết mình cần phải làm gì. Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để tập luyện tại căn cứ, và sau đó, trong hai ngày cuối, bạn có thời gian để chuẩn bị phần chiến thuật của trận đấu. Tôi nghĩ mọi thứ rất đơn giản".