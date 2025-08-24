Tin tức chuyển nhượng của MU: Gấp rút chốt mua tiền vệ 24/08/2025 13:39

MU còn khoảng hơn 1 tuần nữa để hoàn tất hoạt động chuyển nhượng mùa hè và có thể sẽ có nhiều thương vụ hơn nữa trước khi thị trường đóng cửa vào ngày 1-9. Vậy tin tức chuyển nhượng của MU trong ngày 24-8 có gì?

Manchester United đã có ba bản hợp đồng lớn trong mùa hè này, chi tiêu mạnh tay để làm mới hoàn toàn hàng công với sự bổ sung Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. "Quỷ đỏ" cũng đã ký hợp đồng với hậu vệ trái tuổi teen Diego Leon.

Trong khi đó, Marcus Rashford hoàn tất chuyển đến Barcelona dưới dạng cho mượn từ MU, ​​còn Christian Eriksen và Victor Lindelof đã được giải phóng hợp đồng. Tuy nhiên, MU có thể sẽ có thêm một số bản hợp đồng đến và đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Có bốn cầu thủ đang tích cực tìm kiếm cơ hội ra đi, trong đó Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Antony và Tyrell Malacia không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại MU. Dưới đây là tổng hợp tất cả tin tức chuyển nhượng của MU mới nhất.

Tin tức chuyển nhượng của MU liên quan đến thương vụ chiêu mộ Adam Wharton. ẢNH: EPA

Amorim đưa ra quyết định về thủ môn

Mặc dù Manchester United đang đàm phán để ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp, Ruben Amorim khẳng định điều đó không có nghĩa là Andre Onana hay Altay Bayindir sẽ bị bán.

HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Không phải là 'cầu thủ này sẽ ra đi rồi chúng tôi sẽ nhận cầu thủ khác'. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi không chờ ai đó ra đi rồi mới đưa cầu thủ khác vào.

Cái này không liên quan gì đến cái kia. Những cầu thủ mà các anh đang nói đến không phải là những cầu thủ đang tập luyện cùng đội của chúng tôi vào lúc này. Chúng tôi đang tập luyện theo nhóm nên điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều".

MU phải hành động nhanh trong thương vụ Wharton

Theo báo cáo từ tờ AS (Tây Ban Nha), Manchester United là một trong số nhiều CLB quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace. Bản báo cáo cho biết Real Madrid , Manchester City và Liverpool cũng quan tâm đến cầu thủ 21 tuổi này, người đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển từ giải Championship lên giải Ngoại hạng Anh vào năm ngoái. Vì thế, Manchester United cần phải hành động nhanh chóng nếu họ quyết tâm muốn chiêu mộ Wharton.

Cân nhắc chiêu mộ Agoume

Theo thông tin từ truyền thông Tây Ban Nha, MU đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Lucien Agoume của Sevilla. Ngôi sao của Brighton, Carlos Baleba, là mục tiêu hàng đầu của MU ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong mùa hè này, nhưng có vẻ như "quỷ đỏ" đã chuyển sự chú ý sang các lựa chọn khác khi Brighton định giá Baleba ở mức hơn 100 triệu bảng Anh. Và bây giờ, Agoume nằm trong danh sách mục tiêu của MU.

Có thông tin cho rằng Agoume sẽ có giá từ 25 triệu euro (21,6 triệu bảng Anh) đến 35 triệu euro (30,3 triệu bảng Anh), và Sevilla hiện đang tìm kiếm những cầu thủ tiềm năng thay thế cho cầu thủ 23 tuổi này. Truyền thông Tây Ban Nha cũng cho biết ít nhất ba CLB Premier League khác cũng quan tâm đến Agoume.