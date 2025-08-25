Rooney không còn nhớ đến hành động nhắm mắt làm ngơ của Sir Alex Ferguson 25/08/2025 07:01

(PLO)- Việc Wayne Rooney đòi chia tay Manchester United và hành động nhắm mắt làm ngơ của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã nói lên rất nhiều điều.

Huyền thoại Manchester United Wayne Rooney thừa nhận anh sẽ không chào đón Alexander Isak trở lại đội bóng nếu anh là cầu thủ của Newcastle. Tiền đạo người Thụy Điển Isak đã nổi loạn bỏ tập và không thi đấu nhằm ép Newcastle bán anh cho Liverpool. Nhưng bình luận của Rooney chẳng khác nào "trông người mà không ngẫm đến ta" khi nhớ về vụ chuyển nhượng chấn động trước đây ở Old Trafford dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Wayne Rooney lên án Alexander Isak ép Newcastle bán anh cho Liverpool, hơn 10 năm sau nỗ lực của huyền thoại người Anh nhằm rời Manchester United. Tuyển thủ Thụy Điển Isak vướng vào vụ lùm xùm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi anh cố gắng rời khỏi Newcastle sau ba năm gắn bó.

Liverpool đã đưa ra lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng Anh cho sự phục vụ của Isak, nhưng bị Newcastle từ chối. Và Isak đã nổi loạn từ chối thi đấu cho Newcastle, bất chấp hợp đồng của anh vẫn còn ba năm nữa.

Cầu thủ 25 tuổi Isak lần đầu tiên lên tiếng vào đầu tuần này, anh cáo buộc ban lãnh đạo Newcastle "phá vỡ lời hứa". Isak đã vắng mặt trong đội hình ra sân của Newcastle trong trận mở màn Premier League hòa 0-0 với Aston Villa.

Sir Alex Ferguson đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động nổi loạn đòi rời MU của Rooney. ẢNH: EPA

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ kết thúc, và vẫn chưa rõ Isak - người vẫn đang tập luyện một mình - sẽ thực hiện được giấc mơ chuyển đến Anfield hay HLV Eddie Howe của Newcastle sẽ giữ chân được ngôi sao của mình. Isak dự kiến ​​sẽ không ra sân trong trận Newcastle gặp chính Liverpool vào rạng sáng thứ ba (26-8) ở vòng 2 Premier League.

Nhiều người đã lên tiếng về hành vi của Isak, trong đó Rooney thừa nhận nếu anh là đồng đội của cầu thủ người Thụy Điển, anh sẽ không chào đón Isak trở lại. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Rooney từ chối tập luyện hoặc thi đấu trong cả hai lần anh yêu cầu rời MU, nhưng Rooney cho biết có những cách đúng đắn để yêu cầu rời đi.

"Nếu tôi là cầu thủ của Newcastle, tôi không muốn Isak trở lại", Rooney nói trên chương trình Wayne Rooney Show, "Tôi nghĩ nếu cầu thủ rời 1 CLB bóng đá, điều vẫn xảy ra thường xuyên, thì vẫn có cách giải quyết. Bạn không thể đình công, không thể không đến tập luyện cùng đồng đội.

Dù bạn có muốn rời CLB hay không, bạn cũng phải ở đó vì đồng đội và sẵn sàng khi cần. Vì vậy, tôi nghĩ nếu tôi là một cầu thủ, tôi sẽ không muốn Isak quay lại Newcastle. Anh ta đã bỏ rơi bạn. Anh ta không muốn ở lại đó, anh ta không muốn làm đồng đội của bạn. Vì vậy, tôi không muốn anh ta quay lại".

Vào năm 2010, Rooney lần đầu tiên nộp đơn xin chuyển nhượng để rời khỏi MU nhưng cuối cùng đã chọn ở lại bằng cách ký hợp đồng gia hạn 5 năm, vì Sir Alex Ferguson nhắm mắt làm ngơ trước việc Rooney muốn gia nhập Chelsea.

Ba năm sau, trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại MU, Rooney một lần nữa yêu cầu rời "quỷ đỏ" và Sir Alex Ferguson xác nhận MU đã từ chối yêu cầu chuyển nhượng của Rooney. Sir Alex Ferguson thừa nhận đó là lý do Rooney vắng mặt trong trận MU thắng Swansea 2-1 trên sân nhà. HLV Sir Alex Ferguson nói: "Tôi không nghĩ Wayne Rooney muốn ra sân, đơn giản vì cậu ấy đã yêu cầu được chuyển nhượng".

Một lần nữa, Rooney được thuyết phục ở lại, lần này là dưới thời David Moyes, khi anh ký gia hạn hợp đồng với MU vào tháng 2 năm 2014. Bất chấp tuyên bố của Rooney rằng Isak không còn có thể sửa chữa sai lầm vì hành động nổi loạn của mình, Rooney chắc chắn đã làm điều đó dưới thời Sir Alex Ferguson và David Moyes.

Rooney nói thêm: "Hiện tại, Newcastle không hài lòng với hành vi của Isak vì Liverpool muốn ký hợp đồng với anh ấy. Nhưng mặt khác, Newcastle lại đang cố gắng ký hợp đồng với Yoane Wissa, người cũng đang có hành vi tương tự tại Brentford.

Tôi nhớ Anthony Gordon đã không chơi cho Everton vì anh ấy muốn đến Newcastle. Vậy nên không thể có cả hai. Nhưng xét về các đồng đội của Isak, tôi không muốn anh ấy quay lại. Một khi đã vượt quá giới hạn, tôi nghĩ sẽ rất khó để quay lại.

Bạn có thể yêu cầu rời khỏi một CLB bóng đá hoặc CLB nói với bạn rằng bạn sẽ rời đi, đó là điều luôn xảy ra trong bóng đá. Nhưng bạn phải chuyên nghiệp. Bạn có bạn bè ở đó để chơi cùng, bạn có những người hâm mộ bỏ ra rất nhiều tiền để ủng hộ và bạn không thể cứ thế bỏ đi.

Và nếu họ đã làm điều đó một lần, họ sẽ làm lại lần nữa. Đối với tôi, tôi không nghĩ Isak có thể quay lại Newcastle. Tôi nghĩ có những trường hợp điều đó có thể xảy ra, nhưng với tư cách là một cá nhân, tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận họ trở lại".