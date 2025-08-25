Tiết lộ hậu trường trong nỗ lực bán 4 ngôi sao của MU 25/08/2025 07:29

MU đang cố gắng tìm người mua bộ tứ Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia, với việc HLV Ruben Amorim đã loại họ khỏi đội hình. Bây giờ, người trong cuộc đã tiết lộ hậu trường trong nỗ lực bán 4 ngôi sao của MU.

Manchester United sẽ không bị bất cứ ai gây sức ép khi họ giải quyết tương lai 4 ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. "Quỷ đỏ" đang cố gắng tìm người mua bộ tứ Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia.

Amorim đã cấm cả bốn cầu thủ này tập luyện cùng đội một trong khi kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn đang mở cửa cho đến ngày 1-9. Tuy nhiên, mặc dù tất cả đều được nhiều CLB khác quan tâm, MU vẫn chưa thể bán "đội hình 4 ngôi sao" có giá chuyển nhượng lên tới hơn 170 triệu bảng Anh.

Tiết lộ hậu trường trong nỗ lực bán 4 ngôi sao của MU, trong đó có Alejandro Garnacho và Jason Sancho. ẢNH: EPA

Một nguồn tin nội bộ tại MU cho biết: “Tất nhiên, việc để các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch tập luyện xa đội một là không lý tưởng. Nhưng cho đến khi nhận được những lời đề nghị phù hợp với định giá của chúng tôi thì tình hình vẫn sẽ như vậy.

Một số CLB có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ sẵn lòng làm ăn với bất kỳ giá nào, nhưng không phải vậy. HLV Ruben Amorim đã nói rằng ông ấy sẽ xem xét việc đưa bất kỳ hoặc tất cả những cầu thủ này trở lại đội hình nếu họ vẫn còn là cầu thủ của Manchester United khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Những tình huống như thế này thường được giải quyết vào cuối kỳ chuyển nhượng”.

Bộ tứ nói trên đang khiến MU phải trả khoảng 500.000 bảng Anh tiền lương một tuần. Marcus Rashford được phép gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn trong cả mùa giải khi CLB xứ Catalan đồng ý với điều khoản trị giá 30 triệu bảng để mua đứt vào năm sau và trả toàn bộ tiền lương cho tuyển thủ người Anh.

Rashford sau đó chấp nhận giảm 25% mức lương 325.000 bảng Anh/tuần của mình để đạt được thỏa thuận gia nhập Barcelona. Sancho, người đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Chelsea, đã được AS Roma theo đuổi nhưng mức lương 250.000 bảng Anh/tuần của anh đang là một vấn đề.

Real Betis muốn ký hợp đồng với Antony sau khi cầu thủ người Brazil này thi đấu cực hay cho họ dưới dạng cho mượn mùa trước, nhưng Real Betis không thể trả mức giá 30 triệu bảng Anh hoặc mức lương 130.000 bảng Anh một tuần của Antony và chỉ muốn mượn tiếp 1 mùa giải.

Garnacho là mục tiêu của Chelsea, nhưng CLB thành London cho rằng mức định giá 50 triệu bảng Anh của MU là quá cao. Malacia đang thu hút sự quan tâm từ các CLB ở Hà Lan, Ý và Đức. HLV Ruben Amorim thừa nhận việc vẫn còn bốn cầu thủ chưa thể ra đi không phải là tình huống tốt, nhưng nói thêm rằng "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra" nếu họ không tìm ra giải pháp phù hợp.

“Tôi biết rằng việc để các cầu thủ rơi vào tình cảnh này là không tốt, nhưng rõ ràng là họ muốn chơi cho một CLB khác", HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ, “Điều đó rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ để cả hai bên đều vui vẻ. Tôi chỉ có thể tập luyện với những chàng trai mà tôi nghĩ sẽ là tương lai của đội.

Những cầu thủ khác sẽ tự tập luyện và chuẩn bị cho chương tiếp theo. Khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, đó là một câu chuyện khác. Khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, chúng tôi phải tiếp nhận các cầu thủ và sau đó là một cuộc sống mới. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".