Bruno Fernandes yêu cầu trọng tài xin lỗi 25/08/2025 12:29

Đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes không hài lòng với trọng tài Chris Kavanagh vì đã va vào anh ngay trước khi anh bỏ lỡ quả phạt đền trong trận hòa 1-1 với Fulham ở vòng 2 Premier League, Bruno Fernandes yêu cầu trọng tài xin lỗi.

Bruno Fernandes từ chối đổ lỗi cho Chris Kavanagh vì pha đá hỏng phạt đền trong trận hòa 1-1 của Manchester United với chủ nhà Fulham sau khi trọng tài vô tình va vào anh ngay trước khi anh thực hiện quả phạt đền, nhưng lại không hài lòng với việc Kavanagh không xin lỗi mình.

MU được Kavanagh cho hưởng phạt đền sau khi trọng tài này được VAR yêu cầu xem lại tình huống Mason Mount bị Calvin Bassey kéo ngã trong một quả phạt góc ở hiệp một. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã không thể tận dụng cơ hội vàng để phá vỡ thế bế tắc và sút bóng vọt xà ngang.

Sky Sports (Anh) chỉ ra rằng Kavanagh đã vô tình va vào Bruno Fernandes khi anh chuẩn bị thực hiện quả phạt đền, điều này dường như khiến đội trưởng của Manchester United cảm thấy thất vọng. Mặc dù Bruno Fernandes thừa nhận rằng anh không vui khi Kavanagh không xin lỗi, anh vẫn nhận trách nhiệm vì đã bỏ lỡ cơ hội.

Bruno Fernandes yêu cầu trọng tài xin lỗi sau khi cả hai va chạm nhau trước tình huống đá phạt đền. ẢNH: MARC ATKINS

Khi được Sky Sports hỏi liệu sự cố này có ảnh hưởng đến sự tập trung vào quả phạt đền hay không, đội trưởng Bruno Fernandes của MU trả lời: "Vâng, tôi đã rất buồn. Rõ ràng, giống như mọi cầu thủ đá phạt đền khác, bạn có thói quen riêng, bạn có những cách làm việc riêng.

Tôi rất buồn vì trọng tài không hề xin lỗi, và đó là điều khiến tôi tức giận lúc đó. Nhưng đó không phải là cái cớ để giải thích cho việc tôi đá hỏng quả phạt đền. Tôi đã có một cú đá rất tệ vào bóng. Tôi đã để chân quá thấp so với bóng và đó là lý do tại sao bóng lại đi vọt xà ngang".

Huyền thoại MU Gary Neville đã phản ứng về sự cố này khi bình luận trên Sky Sports và chỉ ra rằng Kavanagh có thể đã vô tình ảnh hưởng đến sự tập trung của Bruno Fernandes. Neville nói: "Anh ấy nhặt bóng lên, rồi anh ấy hơi va vào trọng tài. Trọng tài vô tình đẩy nhẹ anh ấy ra, rồi anh ấy lùi lại. Điều đó khiến anh ấy hơi bối rối. Tôi nghĩ là do trọng tài đang điều chỉnh các cầu thủ ở rìa vòng cấm, nhưng Bruno Fernandes vẫn cố tình gây sự với trọng tài".

Một bàn phản lưới nhà của Rodrigo Muniz đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu, giúp MU mở tỉ số 1-0, ngay trước khi Emile Smith Rowe ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Fulham ở phút 73, ngăn cản MU giành được số điểm tối đa.

"Tôi nghĩ Bruno Fernandes không quen đá hỏng phạt đền. Cậu ấy hiểu tầm quan trọng của khoảnh khắc này và tác động to lớn đến đội bóng", HLV Ruben Amorim của MU nói với Sky Sports, "Trong suốt trận đấu, cậu ấy không vui vì không được tham gia và phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ Bruno Fernandes nghĩ rằng việc đá hỏng phạt đền là một tổn thất lớn đối với chúng tôi".

Về kết quả của trận đấu, HLV Amorim nói thêm: "Chúng tôi có thể làm tốt hơn nhưng chúng tôi đang nỗ lực hết mình, vì vậy đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Có những khoảnh khắc chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt là ở đầu trận. Sau bàn thắng, chúng tôi chỉ nghĩ về kết quả. Chúng tôi đã chơi ổn cho đến khi bị ghi bàn, chúng tôi đã không thông minh trong khoảnh khắc đó."

Chúng tôi phải nghĩ về màn trình diễn. Tôi hiểu cảm giác của một cầu thủ phải thắng mọi trận đấu. Chúng tôi đã bỏ lỡ một quả phạt đền, bỏ lỡ một số cơ hội, rồi ghi bàn và phải bảo vệ khung thành. Chúng tôi phải tập trung vào các pha di chuyển và chơi đến cùng".