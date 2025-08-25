Amorim bị chất vấn về quyết định gây sốc của MU 25/08/2025 13:32

HLV trưởng của MU, Ruben Amorim, đã để Benjamin Sesko ngồi ghế dự bị trong trận đấu thứ hai liên tiếp sau khi ký hợp đồng với tiền đạo này từ RB Leipzig. Bây giờ, Amorim bị chất vấn về quyết định gây sốc của MU.

Quyết định cho Benjamin Sesko ngồi dự bị trong chuyến làm khách của Manchester United tới Fulham ở vòng 2 Premier League của Ruben Amorim đã bị cựu danh thủ Andy Gray chỉ trích. Gray cho biết anh "vô cùng kinh ngạc" khi tiền đạo Sesko không được ra sân ngay từ đầu.

MU bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè với tâm lý khao khát một cầu thủ số 9 mới, sau khi cả Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee đều chật vật tìm kiếm bàn thắng ở mùa giải trước và MU phải chi rất nhiều tiền để đưa Sesko về Old Trafford. Tuyển thủ 22 tuổi người Slovenia đã dần làm quen với cuộc sống ở Ngoại hạng Anh, khi anh vào sân từ ghế dự bị trong trận MU thua Arsenal 0-1 vào tuần trước và trận hòa 1-1 với Fulham đêm qua và rạng sáng nay 25-8.

Mason Mount tiếp tục đá chính trên hàng công của MU cùng với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Nhưng trong khi Cunha và Mbeumo được đưa thẳng vào đội hình xuất phát sau những thương vụ chuyển nhượng lớn, Amorim lại có cách tiếp cận khác với Sesko và Gray đơn giản là không hiểu tại sao.

HLV Ruben Amorim bị chất vấn về quyết định gây sốc của MU khi ông để Sesko trên băng ghế dự bị. ẢNH: EPA

"Tôi không hiểu nổi. Tôi thực sự kinh ngạc", Andy Gray chất vấn Amorim khi nói với beIN SPORTS, "Tôi đã chuyển đến nhiều CLB với mức lương cao trong suốt sự nghiệp của mình, và tin tôi đi, tôi không cần ba hay bốn tuần để hiểu rõ đội bóng.

Sesko là một cầu thủ bóng đá quốc tế, từng chơi ở Bundesliga, anh ấy có giá hơn 70 triệu bảng Anh. Anh đang nói với tôi rằng anh ấy không thể gia nhập đội Manchester United với tư cách là một trung phong và chơi ở đó sao? Thôi nào! Tôi chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì đó, thật đấy.

Nếu bạn là một người hâm mộ Manchester United, bạn sẽ muốn Sesko được xếp ngang hàng với Mbeumo và Cunha. Cậu ấy đã có một mùa giải trước ở Đức, cậu ấy đã hồi phục và sẵn sàng ra sân. Tôi rất ngạc nhiên, tôi không hiểu nổi".

Trong khi đó, cựu danh thủ của MU Owen Hargreaves lo ngại rằng việc chiêu mộ Sesko chưa hẳn đã giải quyết được vấn đề hàng công của MU. Owen Hargreaves cũng cho rằng vị trí thủ môn có thể trở thành một vấn đề của MU sau khi Altay Bayindir được bắt chính trong trận đấu với Fulham thay cho Andre Onana , người đã bị loại khỏi đội hình đã thua Arsenal cuối tuần trước.

"Tôi yêu Mbeumo, tôi yêu Cunha, Bruno Fernandes đã có một trận đấu tệ hôm nay, nhưng nỗi lo lớn nhất của tôi là tình hình thủ môn và tiền đạo không được giải quyết", Hargreaves chia sẻ với Premier League Productions, "Tôi chưa bao giờ thấy đội nào thắng mà không có những cầu thủ hàng đầu ở hai vị trí đó. Có lẽ họ sẽ giải quyết vấn đề đó vào tuần tới. Nhưng thủ môn, tiền đạo, thì Amorim phải giải quyết.

Hai cầu thủ phía sau là Mbeumo và Cunha rất tuyệt vời, nhưng cầu thủ ở tuyến trên và hàng thủ thì cần phải cải thiện càng sớm càng tốt. Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, tiếp Burnley trên sân nhà, bạn có thể kỳ vọng Manchester United sẽ thắng, nhưng Manchester City và Chelsea thực sự rất khó chơi".

Trong khi đó, việc HLV Ruben Amorim không sử dụng ngôi sao trẻ Kobbie Mainoo trong cả hai trận vừa qua của MU cũng bị đặt dấu hỏi. Sau trận hòa Fulham, HLV Ruben Amorim đã làm rõ điều này khi chia sẻ, “Kobbie Mainoo cần phải cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes. Hiện tại, cậu ấy đang cạnh tranh vị trí này với Bruno Fernandes trong các buổi tập”. Amorim đã bố trí Bruno Fernandes và Casemiro làm cặp tiền vệ của MU, sau đó đưa Manuel Ugarte vào sân trong hai trận đấu vừa qua.