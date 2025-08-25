Dấu hiệu rõ ràng cho thấy MU sắp mua được 1 ngôi sao mới 25/08/2025 12:46

Manchester United dường như sắp ký hợp đồng với một thủ môn mới sau khi Royal Antwerp loại thủ môn Senne Lammens khỏi trận đấu với Mechelen tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Trong khi đó, thủ môn Andre Onana chỉ ngồi dự bị trong trận Manchester United hòa Fulham 1-1 ở vòng 2 Premier League.

Mục tiêu chuyển nhượng của MU, Senne Lammens, đã bị loại khỏi đội hình Royal Antwerp trong trận đấu với Mechelen khi anh đang tiến gần hơn đến việc gia nhập "Quỷ Đỏ" thành Manchester. HLV Ruben Amorim rất muốn chiêu mộ một thủ môn mới, và Lammens sẽ cạnh tranh với Andre Onana.

Onana đã bị chỉ trích kể từ khi gia nhập MU từ Inter Milan vào năm 2023 sau khi mắc một số lỗi nghiêm trọng, nhưng vị trí số 1 của anh vẫn thiếu sự cạnh tranh thực sự. Onana không có tên trong đội hình xuất phát trong trận thua 0-1 của MU trước Arsenal cuối tuần trước, và thủ môn dự bị Altay Bayindir đã mắc lỗi trong bàn thắng quyết định của Riccardo Calafiori. Onana tiếp tục ngồi dự bị trong trận MU hòa Fulham 1-1 vào đêm qua và rạng sáng nay 25-8

Kết quả là, MU đang muốn chiêu mộ Lammens với giá 17,3 triệu bảng Anh và một thỏa thuận dường như đã rất gần sau khi Antwerp không chọn Lammens trong trận đấu với Mechelen dù anh là thủ môn số 1 của đội. Thay vào đó, Yannick Thoelen đã được trao cơ hội bắt chính đầu tiên trong mùa giải, trong khi tân binh Taishi Brandon Nozawa được ngồi dự bị.

Dấu hiệu rõ ràng cho thấy MU sắp mua được 1 ngôi sao mới khi mục tiêu của "quỷ đỏ" là thủ môn Lammens bị loại khỏi đội hình thi đấu. ẢNH: PHOTONEWS

Mặc dù sự xuất hiện theo dự kiến ​​của Lammens tại MU sẽ khiến HLV Ruben Amorim có đến bốn lựa chọn trong khung gỗ, ông khẳng định rằng việc chiêu mộ tân binh không đồng nghĩa với việc Onana hay Bayindir sẽ ra đi.

"Không phải là "những cầu thủ này sẽ ra đi và sau đó chúng tôi sẽ có thêm cầu thủ khác", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chúng tôi sẽ không chờ ai đó ra đi để đưa thêm cầu thủ mới vào. Những cầu thủ mà các anh đang nhắc đến không phải là những cầu thủ đang tập luyện cùng đội của tôi vào lúc này. Chúng tôi đang tập luyện theo nhóm nên điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều".

MU đã củng cố đội hình của mình bằng việc chiêu mộ Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Diego Leon trong mùa hè này và Amorim tin rằng Quỷ đỏ mạnh hơn nhiều so với mùa giải trước.

Khi được hỏi liệu đội hình của mình có mạnh mẽ hơn không, Amorim trả lời: "Vâng, tôi nghĩ bạn có thể thấy đó là sự thật. Bởi vì bạn có thể thấy điều đó qua dữ liệu. Sau đó, với sự tự tin, đôi khi bạn phản ứng nhanh hơn một chút và bạn đã ở gần bóng hơn.

Một lần nữa, khi đối đầu với Arsenal, đôi khi chúng tôi đã triển khai bóng nhưng chúng tôi phải đá bóng. Các bạn có thể thấy phản ứng của các cầu thủ trong những pha bóng thứ hai, trong các pha tranh chấp, chúng tôi mạnh hơn, chúng tôi đang lấy lại vị trí nhanh hơn.

Tôi nhớ ít nhất hai lần ở góc sân, một lần với Martin Odegaard chạy với bóng, và bạn có thể nhìn các cầu thủ của chúng tôi đang chạy hết tốc lực để đuổi theo. Ngay cả Casemiro cũng có tốc độ khác. Chúng tôi luôn duy trì được sự ổn định, vì vậy điều đó rất quan trọng".