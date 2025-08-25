Arsenal đồng ý thỏa thuận chuyển nhượng kỷ lục chiêu mộ thần đồng 16 tuổi 25/08/2025 13:05

Arsenal đã chi tiêu rất mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và hiện họ đã đồng ý một thỏa thuận khác sau khi hoàn tất thương vụ trị giá 67,5 triệu bảng Anh để đưa Eberechi Eze đội chủ sân Emirates từ Crystal Palace.

Bây giờ, Arsenal chuẩn bị ký hợp đồng với thần đồng 16 tuổi của Shamrock Rovers, Victor Ozhianvuna, trong một thỏa thuận sẽ biến tiền vệ này trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất từ ​​trước đến nay của Ireland.

Pháo thủ hiện đã vượt qua mốc 260 triệu bảng Anh sau thương vụ chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace với giá 67,5 triệu bảng vào cuối tuần trước, và họ vẫn tiếp tục "tấn công" thị trường chuyển nhượng mùa hè. Ngôi sao người Anh Eze sẽ theo chân những cái tên như Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Noni Madueke, Viktor Gyokeres và Cristhian Mosquera gia nhập Arsenal.

Vào cuối tuần trước, HLV Mikel Arteta đã ám chỉ rằng Arsenal chưa hẳn đã dừng lại trên thị trường chuyển nhượng sau khi quay lại đàm phán để chiêu mộ Eze, người mà họ đã cân nhắc ký hợp đồng vào đầu kỳ chuyển nhượng. Và hiện tại, có thông tin cho rằng Arsenal sắp hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ một trong những tài năng trẻ hàng đầu của Ireland là Ozhianvuna.

Arsenal đồng ý thỏa thuận chuyển nhượng kỷ lục chiêu mộ thần đồng 16 tuổi Victor Ozhianvuna (phải). Ảnh: Press Association

Các báo cáo tại Ireland cho biết cầu thủ thiếu niên tài năng này sẽ chuyển đến Arsenal với mức phí chuyển nhượng kỷ lục là 2 triệu euro (1,73 triệu bảng Anh), một khoản tiền sẽ biến anh trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng lớn nhất từ ​​trước đến nay của Ireland, vượt qua mức phí 1,6 triệu bảng Anh mà Tottenham đã chiêu mộ Mason Melia vào đầu năm nay.

Ozhianvuna sẽ ký thỏa thuận trước hợp đồng với Arsenal trước khi chính thức gia nhập đội bóng này vào tháng 1 năm 2027, khi anh tròn 18 tuổi. Tiền vệ tấn công đa năng Ozhianvuna có thể chơi ở cánh trái và trung tâm. Ozhianvuna được Per Mertesacker, giám đốc học viện của Arsenal, theo đuổi ráo riết.

Việc Arsenal sắp chiêu mộ được Ozhianvuna diễn ra chỉ vài ngày sau khi cầu thủ 15 tuổi Max Dowman gây chú ý ngay trong trận ra mắt Premier League với màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 5-0 trước Leeds United vào tối thứ bảy tuần trước, đỉnh điểm là pha lập công của Dowman trong quả phạt đền ở những phút cuối.

“Đây là điều chúng tôi thấy mỗi ngày trong các buổi tập", HLV Mikel Arteta của Arsenal nói về Dowman sau trận đấu, “Có một cậu bé không chút do dự nào ở đây. Cậu ấy rất tự tin rằng mình có thể vào sân ở tuổi 15 và làm được điều đó, điều mà tôi chưa từng chứng kiến ​​trong đời. Và đối với chúng tôi, điều đó mang lại niềm vui, cảm xúc và một điều gì đó khác khiến công việc của chúng tôi trở nên tuyệt vời".