Hojlund tiến gần đến việc chia tay MU 26/08/2025 12:32

Rasmus Hojlund sắp rời Manchester United vào mùa hè này, khi Napoli chuẩn bị ký hợp đồng cho mượn tiền đạo người Đan Mạch này sau khi Romelu Lukaku dính chấn thương nghiêm trọng.

Rasmus Hojlund được cho là sắp chuyển đến Napoli, và Manchester United sẽ phải chịu tổn thất lớn vì tiền đạo này. Hojlund gia nhập United từ Atalanta vào năm 2023 với mức phí chuyển nhượng khoảng 72 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Hojlund đã gặp khó khăn trong việc tạo ra nhiều ảnh hưởng tại Old Trafford, chỉ ghi được 26 bàn sau 95 lần ra sân trên mọi đấu trường. MU đã tăng cường đáng kể hàng công trong mùa hè này và Hojlund đã bị Ruben Amorim cho là thừa thãi.

Hojlund đã bị loại khỏi đội hình của MU trong hai trận đấu đầu tiên tại Premier League mùa giải này, trong khi những cầu thủ như Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Joshua Zirkzee được ưu tiên hơn Hojlund trong thứ tự lựa chọn trên hàng công.

Một báo cáo từ Sky Sports Italy cho biết, Hojlund tiến gần tiến việc chia tay MU, gia nhập Napoli theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt bắt buộc nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Báo cáo cho biết một thỏa thuận đã đạt được với cầu thủ này và "chỉ còn một vài chi tiết cần được hoàn thiện".

Hojlund tiến gần đến việc chia tay MU để gia nhập Napoli. ẢNH: EPA

Thỏa thuận mua đứt Hojlund vào cuối mùa giải của Napoli có giá trị tổng cộng 45 triệu euro (39 triệu bảng Anh), đồng nghĩa với khoản lỗ khổng lồ 33 triệu bảng Anh cho Quỷ Đỏ. Napoli đang rất cần một tiền đạo mới kể từ khi Romelu Lukaku dính chấn thương đùi trong giai đoạn tiền mùa giải, dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng.

Hojlund hy vọng anh có thể tìm lại phong độ ở Ý, sau khi khẳng định trong chuyến du đấu tiền mùa giải của Manchester United tại Mỹ rằng anh muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình tại Old Trafford.

"Tôi nghĩ kế hoạch của tôi rất rõ ràng, đó là tôi sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể điều gì xảy ra", Hojlund nói, "Tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi nghĩ đôi khi mọi người quên điều đó. Tôi mới chỉ 22 tuổi. Rõ ràng, không phải tiền đạo nào cũng ghi được 100 bàn thắng ở tuổi 22 như Erling Haaland.

Nhưng tôi đã học được rất nhiều, tôi nghĩ bạn có thể thấy điều đó trong lối chơi của tôi. Tôi đang bắt đầu phát triển và trở nên tốt hơn ở những điều cơ bản. Giờ đây, tôi cần phải rèn giũa bản thân và tôi đã thể hiện rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải cho đến nay.

Tôi chỉ cần tập trung vào việc tiếp tục điều đó. Tôi thấy cạnh tranh cũng ổn. Nó giúp tôi trở nên sắc sảo hơn. Tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi đang cảm thấy sung sức, vì vậy tôi chào đón mọi điều đến. Tôi nghĩ cạnh tranh là tốt và nó chỉ giúp đội bóng thêm mạnh mẽ hơn".