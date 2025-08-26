Garnacho tự tin gia nhập Chelsea 26/08/2025 12:48

Alejandro Garnacho dự kiến ​​sẽ rời Manchester United vào mùa hè này và cầu thủ chạy cánh người Argentina này tự tin rằng anh sẽ là cầu thủ của Chelsea trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9.

Alejandro Garnacho tin chắc anh sẽ là cầu thủ của Chelsea vào cuối kỳ chuyển nhượng. Chelsea vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mức định giá của Manchester United, nhưng họ coi Garnacho là một trong những mục tiêu hàng đầu khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn một tuần nữa.

The Blues đã thăm dò MU về các thỏa thuận trao đổi có thể có liên quan đến Christopher Nkunku và Tyrique George để chiêu mộ Garnacho nhưng không có tiến triển gì.

Bất chấp Garnacho tự tin gia nhập Chelsea, vấn đề là Chelsea định giá Garnacho ở mức gần 30 triệu bảng Anh, còn MU coi ngôi sao người Argentina này là tài năng trị giá đến 50 triệu bảng Anh. Thực tế là thời gian đang cạn dần giữa lúc Garnacho không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại MU.

Nhưng bất chấp sự không chắc chắn về tương lai, Garnacho vẫn nhận thức rõ sự quan tâm mạnh mẽ của Chelsea và điều đó khiến anh từ chối nhiều CLB khác, bao gồm cả lời đề nghị hỏi mượn Garnacho từ Bayern Munich.

Garnacho tự tin gia nhập Chelsea vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: EPA

Chelsea phải bán Nkunku và Nicolas Jackson trên thị trường trong khi Raheem Sterling có thể được cho mượn. Garnacho không có tên trong kế hoạch tại đội 1 MU của HLV Amorim vào mùa giải này và đã bị loại khỏi đội hình thi đấu trong hai trận đầu tiên của Premier League.

Garnacho hiện là một phần của đội hình những ngôi sao phải rời Old Trafford, cùng với Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia và có thể cả Rasmus Hojlund. "Tất nhiên, việc để các cầu thủ kỳ cựu tập luyện tách biệt với đội một là không lý tưởng", một nguồn tin nội bộ của MU chia sẻ, "Nhưng cho đến khi nhận được những lời đề nghị phù hợp với định giá của chúng tôi thì tình hình vẫn như cũ.

Một số CLB có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ vui vẻ hợp tác với bất kỳ mức giá nào, nhưng thực tế không phải vậy. HLV đã nói rằng ông ấy sẽ xem xét việc đưa một số hoặc tất cả những cầu thủ này trở lại đội hình nếu họ vẫn còn là cầu thủ của Manchester United khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Những tình huống như thế này thường được giải quyết vào cuối kỳ chuyển nhượng".

Marcus Rashford cũng là một phần của đội hình phải chia tay Manchester United, anh đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn vào tháng trước sau khi Barcelona đồng ý trả toàn bộ lương cho anh. Thỏa thuận giữa Barcelona và Manchester United cũng bao gồm tùy chọn mua đứt tiền đạo người Anh này với giá 30 triệu bảng Anh vào cuối mùa giải.