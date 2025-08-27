Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của MU nhưng là cũng vấn đề lớn nhất 27/08/2025 07:01

(PLO)- Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của MU nhưng lại trở thành vấn đề lớn nhất gây trở ngại đến đội bóng của Ruben Amorim.

Bruno Fernandes đã bỏ lỡ một quả phạt đền khi Manchester United hòa 1-1 trước chủ nhà Fulham ở vòng 2 Premier League, nhưng màn trình diễn của anh khiến Ruben Amorim lo lắng hơn là pha sút hỏng trên chấm phạt đền. Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của MU nhưng là vấn đề lớn nhất gây trở ngại đến đội bóng.

Việc chi tiêu 206 triệu bảng Anh vào mùa hè có thể đã biến cầu thủ giỏi nhất của Manchester United thành một vấn đề lớn. Bruno Fernandes là cứu tinh của Manchester United mùa trước và là cầu thủ cuối cùng họ cần thay thế vì anh đã ghi bàn, kiến ​​tạo và giúp toàn đội thi đấu bùng nổ.

Nhưng giờ đây, Bruno Fernandes dường như lạc lõng trong đội hình mới MU khi hiệu quả của anh giảm sút đáng kể. MU đã tậu bộ ba siêu sao trên hàng công là Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Họ đầu tư mạnh tay và dồn toàn lực cho mặt trận tấn công.

Có những dấu hiệu đáng mừng khi Cunha khoác lên mình chiếc áo số 10 của MU và trông như một cầu thủ phi thường đầy triển vọng. Mbeumo sở hữu tài năng, kỹ thuật và tầm nhìn chiến thuật, trong khi Sesko có giá 73 triệu bảng và khi anh hoàn toàn sẵn sàng, anh hội tụ đủ những phẩm chất của một số 9 kinh điển.

Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của MU nhưng cũng là vấn đề lớn nhất của đội bởi phong cách chơi bóng của anh. ẢNH: EPA

Nhưng không thể nghi ngờ rằng cách tiếp cận thiếu thận trọng của MU trên sân cỏ và trên thị trường chuyển nhượng đang có tác động lớn đến cầu thủ chủ chốt, cụ thể là đội trưởng của họ - Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes rõ ràng được kỳ vọng sẽ trở lại vị trí tiền vệ lùi sâu hơn. Trong trận hòa với Fulham, anh cũng được kỳ vọng sẽ là người chạy nhiều nhất vì đôi chân của Casemiro không thể đi xa như trước nữa. Tệ hơn nữa, Casemiro luôn trông như thể sắp nhận thẻ đỏ trong hiệp 2 vì anh đã một nhận thẻ vàng.

Người thay thế Casemiro là Manuel Ugarte rõ ràng vẫn chưa làm đủ để thuyết phục HLV Ruben Amorim của MU rằng anh chính là câu trả lời. Đơn giản là MU không có đủ phẩm chất ở hàng tiền vệ. Rõ ràng, tất cả những thiếu sót của Bruno Fernandes đã được thể hiện rõ hơn qua việc anh thực hiện quả phạt đền bay vọt xà ngang và một số người đã chỉ trích hàng tiền vệ MU vì không để mắt đến pha chạy chỗ trong bàn gỡ hòa của Emile Smith Rowe.

MU đang tự gây ra vấn đề. Giờ đây, đội hình MU có vẻ mất cân bằng và họ chỉ có một tuần để khắc phục khi thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào ngày 1-9.

MU đang cần một tiền vệ trụ, người được cho là có thể kết hợp Bruno Fernandes ở vị trí lùi sâu hơn nếu cần. Nhưng giống như nhiều thứ khác, MU đã chơi tấn công hết mình, nhưng bỏ qua những khu vực quan trọng dễ thấy khác như hàng tiền vệ và thủ môn.

Thật khó hiểu tại sao MU lại không chiêu mộ một cầu thủ như Joao Palhinha, người đã gia nhập Tottenham, khi đó hẳn là một thương vụ hoàn hảo. MU cũng đang loay hoay tìm người gác đền mới vì không phải lựa chọn nào hiện tại cũng đủ tốt.

Ít nhất thì Manchester United đã ổn định được hàng tiền đạo và khiến người hâm mộ mơ ước. Khi cả ba đều sung sức và sẵn sàng ra sân cùng nhau, họ sẽ giải quyết được vấn đề bàn thắng. Nhưng khả năng họ phải ghi được nhiều một bàn mỗi trận nếu muốn thắng trận, bởi vì hàng tiền vệ Manchester United sẽ không thể bảo vệ hàng phòng ngự, và thủ môn trông như quá mong manh. Trong khi đó, Manchester United lại không khai thác được hết tiềm năng của cầu thủ chủ chốt Bruno Fernandes.