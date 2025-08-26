MU có nguy cơ mất ngôi sao được mệnh danh là Zidane 26/08/2025 13:50

Ngôi sao của MU, Kobbie Mainoo vẫn chưa chơi một phút nào trong mùa giải này. Bây giờ, tiền vệ người Anh này hiện đang để ngỏ khả năng rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. MU có nguy cơ mất ngôi sao được mệnh danh là Zidane.

Một ngôi sao của Manchester United được so sánh với Zinedine Zidane được cho là đang cân nhắc rời CLB vào mùa hè này sau khi phải ngồi dự bị trong hai trận đầu tiên của mùa giải mới, đó chính là Kobbie Mainoo.

Kobbie Mainoo là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận thua 1-0 của MU trước Arsenal và trận hòa 1-1 với Fulham ở 2 vòng đấu đầu tiên của Premier League, khi HLV Ruben Amorim thích Bruno Fernandes, Casemiro và Manuel Ugarte hơn Mainoo.

Do đó, talkSPORT hiện đưa tin cầu thủ 20 tuổi Mainoo sẵn sàng rời MU vào tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mainoo vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng mới với MU và hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào năm 2027.

Huyền thoại của MU, Paul Scholes, trước đây đã ví Mainoo với Zidane khi chia sẻ với tờ Guardian năm ngoái: "Mainoo là người gần giống nhất với Zidane mà tôi từng thấy về khả năng nhận bóng, xử lý bóng và vượt qua hàng phòng ngự đối phương.

Tôi nghe nói có một cầu thủ trẻ đã chơi ngang ngửa với Casemiro trong các buổi tập, đôi khi còn chơi tốt hơn cả anh ấy. Nhưng bạn phải ra sân và chiến đấu. Lần đầu tiên tôi thấy Mainoo, tôi nhớ sự bình tĩnh đó. Cách Mainoo nhận bóng đầy tự tin, tôi không thể tin được một cầu thủ trẻ như vậy lại có thể làm được như vậy".

MU có nguy cơ mất ngôi sao được mệnh danh là Zidane - Kobbie Mainoo. ẢNH: EPA

Paul Scholes tiếp tục, "Sự bình tĩnh đó đến với tôi không nhanh như Kobbie Mainoo. Tôi phải mất năm hay sáu năm sau khi tôi bắt đầu sự nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi ngạc nhiên. Mainoo rất thoải mái, trận đấu với cậu ấy thật dễ dàng.

Sự bình tĩnh đó sẽ rất quan trọng trong suốt sự nghiệp của Mainoo. Đó là điều gì đó chỉ có ở cậu ấy. Bầu trời là giới hạn cho chàng trai này nếu cậu ấy giữ được sự điềm tĩnh. Và cậu ấy trông giống như kiểu người sẽ luôn giữ được sự cân bằng".

Amorim đã được hỏi về Mainoo sau trận đấu với Fulham và cảnh báo tuyển thủ Anh rằng Mainoo đang cạnh tranh một suất đá chính với đội trưởng Bruno Fernandes . "Kobbie Mainoo đang cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes và tôi sẽ thay đổi hai tiền vệ", HLV Ruben Amorim nói, "Tôi để Mason Mount chơi ở vị trí đó vì chúng tôi muốn ghi bàn.

Khi tôi thay đổi, tôi cảm thấy đội cần phải chuyển sang một tiền vệ trụ chơi gần Bruno Fernandes. Vì vậy, Mainoo chỉ cần cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes, điều đó nên xảy ra ở Manchester United. Đôi khi Mainoo sẽ chơi cùng với Bruno, nhưng hiện tại cậu ấy đang cạnh tranh vị trí này trong buổi tập với Bruno".