Rooney không hề nao núng khi đưa ra phán quyết tàn nhẫn về MU 26/08/2025 13:27

Manchester United vẫn đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên ở mùa giải Premier League mới sau một trận thua và một trận hòa và huyền thoại của "quỷ đỏ" Wayne Rooney tin rằng Ruben Amorim có thể phải chịu áp lực rất lớn nếu mọi thứ không thay đổi.

Huyền thoại của MU, Wayne Rooney, tuyên bố HLV Ruben Amorim "không có lý do gì để bào chữa" trong mùa giải này và thừa nhận khởi đầu mùa giải kém cỏi của đội là "một điều đáng lo ngại". MU đã bắt đầu mùa giải với thất bại 1-0 trên sân nhà Old Trafford trước Arsenal, rồi hòa 1-1 trên sân khách trước Fulham.

MU đã chi gần 200 triệu bảng Anh cho các bản hợp đồng mới trong mùa hè này, với ba tiền đạo là Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, nhưng đội bóng vẫn chưa thể đạt được phong độ tốt nhất dưới thời HLV Amorim. Nhiều người tỏ ra lo ngại khi MU không thể kiểm soát trận đấu và gây tổn thương cho Fulham. MU cũng bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một.

Wayne Rooney lo lắng cho CLB cũ Manchester United của mình và tin rằng HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực phải giành được kết quả "nhanh chóng" sau khởi đầu kém cỏi, tin rằng Amorim sẽ không nhận được sự khoan hồng như mùa giải trước.

Wayne Rooney không hề nao núng khi đưa ra phán quyết tàn nhẫn về MU. ẢNH: EPA

"Không còn lời bào chữa nào cho HLV trong mùa giải này nữa", Rooney nói trên chương trình Wayne Rooney Show, "Ruben Amorim phải bắt đầu đạt được kết quả và đạt được chúng một cách nhanh chóng.

Khi bước sang tháng 10 hoặc tháng 11, nếu kết quả không thay đổi đáng kể thì đó chính là lúc áp lực xuất hiện. Manchester United cần phải bứt phá ngay từ đầu mùa giải này, và việc chỉ giành được một điểm sau 2 trận là một điều đáng lo ngại".

Khi được hỏi liệu Amorim có được ủng hộ làm HLV lâu dài của MU hay không, Rooney trả lời: "Thật khó để ngồi đây và nói "Ừ 100%. Tôi không nghĩ ai có thể làm được điều đó. Tôi không nghĩ Ruben Amorim sẽ tự nhận xét như vậy sau những gì chúng ta đã thấy kể từ khi anh ấy đến MU.

Tôi nghĩ công tác tuyển dụng đã diễn ra tốt đẹp trong mùa hè này, mặc dù tôi vẫn muốn thấy thêm hai hoặc ba cầu thủ nữa. Nhưng thật khó để nói rằng đây sẽ là HLV của chúng tôi trong năm năm tới dựa trên những gì chúng ta đã thấy”.

Rooney cho biết một trong những mối lo ngại lớn nhất là những thói quen cũ từ mùa giải trước của MU đã bắt đầu xuất hiện trong mùa giải này. Rooney nói thêm: "Amorim đã có giai đoạn tiền mùa giải và đưa nhiều cầu thủ vào, bạn muốn thấy nhiều hơn một chút và thấy các cầu thủ hiểu rõ hơn về vai trò của họ. Vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện".

Cựu tiền đạo người Anh Wayne Rooney đã chơi 559 lần cho Manchester United và ghi được 253 bàn thắng, giành được năm chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn danh hiệu quốc nội và 1 Champions League.

MU sẽ có một số trận đấu lớn sắp tới để chứng tỏ họ đã tiến bộ dưới thời HLV Ruben Amorim, bắt đầu bằng chuyến làm khách tới Grimsby ở Carabao Cup, nơi mà việc MU bị loại là điều không thể tưởng tượng được. Sau đó, MU sẽ chào đón Burnley đến Old Trafford ở vòng 3 Premier League trong trận đấu phải thắng vào tuần tới, trước khi đối đầu với Manchester City và Chelsea sau kỳ nghỉ quốc tế.