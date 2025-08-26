Sancho ở vùng đất không người khi MU thay đổi quyết định chuyển nhượng 26/08/2025 13:07

Jadon Sancho đã tìm kiếm một CLB khác trong suốt mùa hè sau khi bị Manchester United loại khỏi đội hình nhưng vẫn chưa thể tìm được bến đỗ mới, khi cầu thủ này tỏ ra không mấy hứng thú với việc chuyển đến AS Roma.

Theo các báo cáo từ Ý, cầu thủ bị ruồng bỏ của Manchester United, Jadon Sancho, đang được thúc giục chấp nhận chuyển đến AS Roma vì anh đang sống ở "vùng đất không người", nghĩa là Sancho "không nhận được lời đề nghị nào khác trên bàn đàm phán".

Sancho đã bị HLV Ruben Amorim của MU loại bỏ và phải thi đấu theo dạng cho mượn ở Chelsea mùa giải trước. Thương vụ này không mấy thành công khiến Chelsea chấp nhận trả khoản phí phạt 5 triệu bảng Anh cho MU, thay vì mua đứt Sancho với giá 25 triệu bảng Anh.

Sancho là trở thành một phần trong đội hình bị ruồng bỏ của Amorim, cùng với Antony, Tyrell Malacia và Marcus Rashford - người hiện đã ký hợp đồng tới Barcelona dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt. Bất chấp nỗ lực tìm kiếm CLB mới, cùng sự quan tâm từ các đội như Borussia Dortmund và Juventus không thành hiện thực, khiến Sancho rơi vào tình thế vô định.

Jadon Sancho đã nhận được sự quan tâm từ AS Roma trong những tuần gần đây, mặc dù các cuộc đàm phán đã bị đình trệ trong bối cảnh có thông tin cho rằng cầu thủ chạy cánh người Anh này không quan tâm đến việc chuyển đến thủ đô của Ý.

Sancho ở vùng đất không người khi MU thay đổi quyết định chuyển nhượng để loại bỏ cầu thủ này. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, tờ Corriere dello Sport của Ý khẳng định Jadon Sancho chưa chính thức từ chối AS Roma, nhưng cho biết thêm cầu thủ này đang "do dự" về động thái chuyển nhượng này, điều đang "làm khổ" AS Roma.

Bài báo nói thêm rằng giám đốc bóng đá của MU, Jason Wilcox, đang "rất muốn" xóa Sancho khỏi bảng lương vì anh kiếm được đến 250.000 bảng Anh một tuần tại Old Trafford. MU chấp nhận thay đổi quyết định chuyển nhượng, đại hạ giá Sancho chỉ còn15 triệu bảng Anh để đẩy anh ra đi.

Sancho được cho là đã được MU yêu cầu đưa ra quyết định về việc chuyển đến AS Roma trước thứ Tư. Hiện tại, không có CLB nào khác cân nhắc việc chiêu mộ cựu ngôi sao Borussia Dortmund. HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma khẳng định sau chiến thắng của đội mình trước Bologna vào cuối tuần này rằng Sancho không hề từ chối họ.

"Sancho chưa bao giờ từ chối AS Roma", HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma nói, "Vẫn còn tám ngày nữa. Dù sao thì đây cũng là một đội bóng tốt. Như tôi đã nói, không có giới hạn cho cả những điều tồi tệ nhất và tốt nhất".

Nhưng Gian Piero Gasperini cũng đã thể hiện sự thất vọng của mình vì các cuộc đàm phán không có tiến triển, cáo buộc Sancho thiếu "động lực" để gia nhập AS Roma. Ông chia sẻ với SportMediaSet: "Sancho là một cầu thủ mạnh mẽ, được nhiều CLB Ý quan tâm. Hiện tại, đây chỉ là đề xuất, vì có vẻ như không có đủ điều kiện phù hợp và trên hết là động lực để tiếp tục các cuộc đàm phán này".