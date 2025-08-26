Liverpool thắng siêu kịch tính phút bù giờ cuối cùng 26/08/2025 05:40

(PLO)- Chơi hơn người từ đầu hiệp 2 nhưng Liverpool rất vất vả mới giành chiến thắng siêu kịch tính phút giờ cuối cùng trước Newcastle ở vòng 2 Premier League.

Bước vào trận đấu, với tinh thần đang lên cao, Liverpool áp đặt lối chơi lên đối thủ. Phút 13, Schar có đường chuyền lỗi và bị Ekitike cắt được, sau đó tiền đạo Liverpool chuyền cho Wirtz, chân sút người Đức tung cú sút vào góc xa khung thành, thủ thành Nick Pope vất vả cứu thua.

Sau nhiều nỗ lực ép sân thì cuối cùng Liverpool cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 35, sau pha xử lý khéo léo trước vòng cấm, Gravenberch tung cú sút xa uy lực, bóng đi chìm và hướng thẳng vào khung thành, thủ môn Nick Pope bất lực nhìn bóng đi vào lưới, 1-0 nghiêng về Liverpool.

Ekitike tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn vào lưới Newcastle. Ảnh: EPA

Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của The Kop lên cao hơn, nếu biết tận dụng cơ hội thì có thể Liverpool đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 42, Mohamed Salah tung đường chuyền chính xác vào vòng cấm, nhưng trong tư thế thoải mái Curtis Jones lại đệm bóng ra ngoài.

Phút 45+8, Gordon phạm lỗi thô bạo từ phía sau khiến Van Dijk nằm sân, trọng tài rút thẻ vàng cho tiền đạo Newcastle nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, Chích chòe chỉ còn 10 người trên sân.

Sang hiệp 2, bóng chưa lăn được 1 phút thì lưới của Newcastle đã rung lên lần 2, Ekitike tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút ở rìa vòng cấm, bóng trúng cột dọc trước khi đi vào lưới, tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.

Newcastle chơi rất hay dù chỉ còn 10 người trên sân. Ảnh: EPA

Bị dẫn trước 2 bàn và chơi thiếu người, Newcastle không còn gì để mất, Chích chòe vùng lên tấn công. Cố gắng của Newcastle cuối cùng cũng được đền đáp, phút 57, Livramento treo bóng sâu vào vòng cấm. Guimaraes tì đè thông minh, loại bỏ Kerkez và tung cú đánh đầu chuẩn xác tung lưới Liverpool, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.

Chỉ còn 10 người trên sân nhưng Newcastle lại chơi lấn lướt Liverpool ở những phút cuối trận, thậm chí tỷ lệ kiểm soát bóng của Chích chòe hơn 80%.

Phút 88, từ pha phát bóng ở phần sân nhà của thủ thành Nick Pope, Dan Burn dũng mãnh vượt qua Konate, bóng lộn xộn trước vòng cấm, Osula lao vào dứt điểm gọn gàng, hạ gục thủ thành Alisson, quân bình tỷ số 2-2 cho Newcastle.

Tiền đạo trẻ 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng giúp Liverpool thắng siêu kịch tính phút bù giờ cuối cùng, mang về 3 điểm. Ảnh: EPA

Tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+10, từ pha bóng tấn công cuối cùng, Salah căng ngang cho Szoboszlai, tiền vệ Hungary chủ động bỏ bóng để ngôi sao trẻ mới 17 tuổi Ngumoha đặt lòng chính xác vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-2 cho Liverpool.

Kết thúc trận đấu, Liverpool giành chiến thắng siêu kịch tính phút bù giờ cuối cùng, đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của The Kop trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.