Newcastle – Liverpool: Hướng đến 3 điểm 25/08/2025 11:37

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân St Jame’s Park của Newcastle ở vòng 2 Premier League, Liverpool hướng đến 3 điểm, tự tin vào chiến thắng thứ 2 liên tiếp vì đối thủ đang có nhiều vấn đề nội bộ.

Nội bộ Newcastle đang gặp vấn đề lục đục vì Alexander Isak, tiền đạo mũi nhọn của Chích chòe muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng này nhưng Newcastle quyết tâm giữ lại. Đích đến của chân sút người Thụy Điển không nơi nào khác chính là Liverpool, đối thủ tiếp theo ở vòng 2 Ngoại hạng Anh của Newcastle.

Dù Newcastle đã ra sức thuyết phục và thay đổi mức lương nhưng quyết tâm ra đi của Isak rất lớn, trước khi mùa giải 2025/26 diễn ra, có thông tin cho rằng Isak đã rời khỏi nhà mà Newcaslte cung cấp. Hệ quả, HLV Eddie Howe đã gạch tên Isak ra khỏi đội 1.

Salah vẫn là trụ cột quan trọng trong chiến thuật của HLV Arne Slot. Ảnh: EPA

Mất đi mũi nhọn quan trọng trên hàng công đã làm Newcastle trở nên yếu đuối, trong trận ra quân ở vòng 1, dù chơi hơn người từ phút 66 (thẻ đỏ của Konsa) trong trận gặp Aston Villa nhưng Newcaslte vẫn không thể có chiến thắng, hàng công thi đấu bế tắc và thiếu sự nhạy bén, điều mà Isak đã làm rất tốt trong những mùa giải vừa qua cho Chích chòe.

Trái ngược với Newcastle, Liverpool đang hừng hực khí thế cho việc bảo vệ chức vô địch Premier League, đoàn quân HLV Arne Slot có chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Bournemouth trong trận ra quân. Tân binh Hugo Ekitike đã có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool, Chiesa tỏa sáng kịp lúc để có bàn thắng giúp Liverpool vươn lên dẫn trước 3-2, để rồi Salah kết liễu đối thủ bằng bàn thắng 4-2.

Phong độ gần đây của The Kop cũng rất ấn tượng, tính cả trận giao hữu trước mùa giải thì Liverpool thắng 4 hòa 1. Hành trình bảo vệ ngôi vương chỉ mới bắt đầu và đối thủ tiếp theo chính là Newcastle, làm khách trên sân St Jame’s Park không phải đơn giản nhưng với tình hình Chích chòe hiện tại và phong độ đang lên cao của Liverpool, 3 điểm gần như nằm chắc trong tay Liverpool.

Liverpool đang có đội hình chất lượng từ hàng công đến hàng thủ, tự tin hướng đến 3 điểm. Ảnh: EPA

Xét về thành tích đối đầu, Liverpool áp đảo các chỉ số, cụ thể, hai đội từng gặp nhau tổng cộng 190 lần ở mọi đấu trường, trong đó Liverpool giành chiến thắng 94 trận, hòa 51 và thua 45. Trận đấu gần nhất Liverpool giành chiến thắng 2-0 với hai pha lập công của Szoboszlai và Mac Allister. Niềm an ủi cho CĐV Newcastle chính là chiến thắng 2-1 ở trận chung kết Carabao Cup mùa giải trước, giúp Chích chòe chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt 70 năm.

Thông tin lực lượng, Newcaslte chắc chắn không có sự phục vụ của Isak, Chích chòe chào đón sự trở lại của Joe Willock. Về phía đội khách Liverpool, Jeremie Frimpong sẽ vắng mặt vì chấn thương, khả năng ra sân của Conor Bradley và Joe Gomez còn bỏ ngỏ. Trận đấu giữa Newcastle và Liverpool sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 26-8.