Ronaldo ngưỡng mộ Sadio Mane 25/01/2026 15:13

Ronaldo ngưỡng mộ người đồng đội Sadio Mane ở Al Nassr và thậm chí “mớm” thức ăn cho cựu tiền đạo Liverpool và Bayern Munich này. Mane đã quay lại Saudi Arabia sau khi tỏa sáng tại AFCON (giải vô địch các quốc gia châu Phi) với ngôi vô địch, còn anh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Khi Mane quay lại Al Nassr, Ronaldo cùng toàn bộ cầu thủ Al Nassr có những lời chúc mừng Mane. Thậm chí, Ronaldo còn “mớm” món ăn yêu thích của Mane. Cả đất nước Senegal không ăn ngủ và đi bão suốt nhiều ngày khi “Những con sư tử Teranga” đã chinh phục ngôi vô địch châu Phi khi đánh bại chủ nhà Morocco ở chung kết.

Ronaldo ngưỡng mộ Sadio Mane và tự tay "mớm" thức ăn cho đội trưởng tuyển Senegal. Ảnh:G.N

Lần gần nhất, Senegal cũng lên ngôi châu Phi năm 2021. Sadio Mane, 33 tuổi, nhỏ hơn rất nhiều cho với Ronaldo sắp bước sang tuổi 41. Người đội trưởng của “Những con sư tử Teranga” đã nhận được sự ngưỡng mộ của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha bằng những mỹ từ chân thật và tôn trọng, Ronaldo bảo rằng Mane là thủ lĩnh, là ngôi sao sáng thực sự của Senegal trên con đường chinh phục đỉnh cao nhất châu Phi, trong đó có trận đánh bại chủ nhà Morocco rất kiên cường.

Nhưng có lẽ lãnh đạo Al Nassr cũng có chút chạnh lòng khi CLB sở hữu nhiều ngôi sao thế giới nhưng vẫn chưa có danh hiệu. Mùa Saudi Pro League hiện nay, sau 10 vòng đấu dẫn đầu, Al Nassr đã bị Al Hilal bỏ khá xa. Al Nassr cũng đang dự giải hạng hai châu Á chứ không được hạng nhất.