Nóng: Ronaldo tuyên bố giải nghệ 23/01/2026 17:36

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai khi anh không gia hạn hợp đồng với Al Nassr và sẽ khép lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào mùa hè năm 2027.

Theo nhà báo uy tín Ben Jacobs, người đã chia sẻ tin tức trên trang mạng xã hội của mình, Ronaldo tuyên bố giải nghệ ở tuổi 42, khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ. Nếu kịch bản này xảy ra, giới hâm mộ rất tiếc nuối cho một ngôi sao đã liên tục phá kỷ lục và trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Theo thông tin được lan truyền, ban lãnh đạo Al Nassr vẫn muốn giữ Ronaldo ở lại lâu hơn. Đội bóng Saudi Arabia đang cố thuyết phục anh tiếp tục gắn bó thêm ít nhất một mùa giải sau mốc 2027. Trường hợp không thể thay đổi quyết định, CLB sẵn sàng đưa ra phương án đặc biệt: đề nghị Ronaldo sở hữu một phần cổ phần và nâng tỷ lệ cổ phần của anh tại Al Nassr lên khoảng 15%.

Đây được xem là “đòn” mang tính chiến lược nhằm giữ chân hình ảnh và tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Saudi Arabia, kể cả khi anh không còn ra sân thi đấu.

CR7 sẽ treo giày vào năm sau. Ảnh: EPA.

Ronaldo gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2023 sau khi chia tay Manchester United. Từ thời điểm đó đến nay, anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cực cao dù đã bước sang tuổi 40.

CR7 đã ra sân 125 trận cho Al Nassr, ghi 110 bàn và có 22 kiến tạo, những con số cho thấy khả năng săn bàn của anh gần như không suy giảm theo thời gian. Hợp đồng hiện tại của Ronaldo kéo dài đến mùa hè 2027, đồng thời anh vẫn là tâm điểm của mọi kế hoạch thương mại lẫn tham vọng danh hiệu của đội bóng.

Một chi tiết đáng chú ý khác là mục tiêu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Theo đó, Ronaldo đang có 960 bàn, tức còn thiếu 40 pha lập công để chạm mốc 1.000 mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể mơ tới. Nếu tiếp tục giữ nhịp ghi bàn như hiện tại, đây là cột mốc hoàn toàn khả thi trước ngày anh treo giày.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chào tạm biệt bóng đá đỉnh cao. Ảnh: EPA.

Trong khi tương lai sân cỏ của Ronaldo gây xôn xao, một vụ việc gây sốc lại xảy ra ở Madeira, quê nhà của anh. Gần khu vực Bảo tàng CR7, một người lạ đã tiếp cận bức tượng đồng của Ronaldo, đổ xăng rồi châm lửa đốt và quay video toàn bộ sự việc. Khi ngọn lửa bùng lên, đối tượng còn lùi lại và nhảy múa theo một điệu nhạc kỳ lạ, tạo hình ảnh phản cảm khiến nhiều người phẫn nộ.

Vượt qua tất cả, Ronaldo có thể rời sân cỏ vào năm 2027 sẽ khiến người yêu bóng đá rất nhớ anh, bởi tầm ảnh hưởng, kỷ lục và những câu chuyện xoay quanh CR7 chắc chắn vẫn còn được nhắc lại rất lâu sau đó.