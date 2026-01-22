HLV Kim Sang-sik quyết thắng Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 22/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã không thể chạm tay vào chiếc vé chung kết U-23 châu Á 2026, và người buồn nhất sau trận thua U-23 Trung Quốc chính là HLV Kim Sang-sik khi ông lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Trận bán kết trên sân Prince Abdullah Al Faisal khép lại với tỷ số 0-3 trước U-23 Trung Quốc, chặn đứng hành trình được ví như “phép màu Kim Sang-sik” ngay trước ngưỡng cửa thiên đàng. Tuy nhiên, trong nỗi thất vọng, ông Kim vẫn nhấn mạnh điều quan trọng nhất là giải đấu chưa hề dừng lại với U-23 Việt Nam, và phía trước là trận tranh hạng 3 gặp U-23 Hàn Quốc, đội bóng đến từ chính quê hương của ông.

Cú ngã đau của U-23 Việt Nam

Bước vào trận bán kết với khí thế cao, U-23 Việt Nam có quyền mơ về cái kết đẹp vì sau vòng bảng, đội bóng áo đỏ tạo dấu ấn mạnh khi toàn thắng cả ba trận: vượt qua Jordan 2-0, đánh bại Kyrgyzstan 2-1 rồi quật ngã chủ nhà Saudi Arabia 1-0. Đó là chuỗi kết quả giúp Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên thắng tuyệt đối ở vòng bảng tại sân chơi này theo cách thuyết phục như vậy.

Chưa dừng lại ở tứ kết, Việt Nam tiếp tục vượt qua UAE 3-2 sau hiệp phụ, trở thành đội duy nhất toàn thắng bốn trận tại giải. Tất cả khiến người hâm mộ tin rằng U-23 Việt Nam có thể tái hiện ký ức Thường Châu 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, khi bóng đá trẻ Việt Nam từng tạo cơn địa chấn châu lục.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội có một chặng đường quả cảm đến bán kết giải U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Thế nhưng, bán kết lại là câu chuyện khác. U-23 Trung Quốc bước vào trận đấu với điểm tựa là một hệ thống phòng ngự kín kẽ, chơi kỷ luật và biết cách “bẻ” nhịp đối thủ. Hiệp một trôi qua trong thế giằng co khi Việt Nam cố gắng giữ sự chắc chắn, chờ thời điểm phản công, còn Trung Quốc tỏ ra rất lì lợm trong tranh chấp và bọc lót.

Ngay đầu hiệp hai, Việt Nam thua liền 2 bàn và mất cả cặp trung vệ Hiểu Minh (chấn thương), Lý Đức (thẻ đỏ) rồi bị dội gáo nước lạnh 3-0 ở phút bù giờ. Sau trận, HLV Kim Sang-sik không giấu nỗi buồn. Ông thừa nhận cảm giác đau nhất là việc đội bóng đã bỏ lỡ cơ hội bước vào chung kết và tiến gần hơn đến danh hiệu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời chúc mừng U-23 Trung Quốc, khẳng định đối thủ chơi tốt và xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Dù vậy, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm khiến kế hoạch bị phá vỡ: trận đấu không đi theo kịch bản đã chuẩn bị, Việt Nam phải thay người vì chấn thương ngay trong hiệp một, rồi tâm lý cầu thủ bị tác động mạnh khi thủng lưới quá sớm ở hiệp hai.

Ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn một trận đấu với đội bóng quê hương ông để làm vui người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Theo ông Kim, những cú sốc liên tiếp khiến đội không thể duy trì sự tự tin như ở các trận trước, dù toàn đội đã cố gắng hết sức.

Học trò HLV Kim Sang-sik đang tiến bộ

Điểm đáng chú ý trong chia sẻ của HLV Kim Sang-sik là cách ông nhìn rộng ra bức tranh châu lục. Ông cho rằng các đội bóng châu Á đang phát triển nhanh, trong đó gồm có Trung Quốc. Đây là lời thừa nhận cho thấy ông không tìm lý do bào chữa, mà xem thất bại là một bài học quý giá để nâng cấp trình độ, từ năng lực tổ chức đến khả năng chịu áp lực ở những trận cầu lớn.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn nhắc nhở học trò là giải đấu vẫn chưa kết thúc. Với HLV Kim Sang-sik, bán kết chưa phải dấu chấm hết. Ông xem trận tranh hạng 3 như một mục tiêu danh dự, đồng thời là cơ hội để đội bóng khép lại giải theo cách tích cực và chứng minh U-23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi châu Á.

U-23 Việt Nam có một hành trình đáng nhớ ở sân khấu lớn châu Á. Ảnh: TAFC.

Và trận đấu cuối cùng của U-23 Việt Nam tại sân chơi lớn châu Á ngày 23-1 càng đặc biệt hơn khi đối thủ là U-23 Hàn Quốc, đội bóng đến từ quê hương của chính thầy Kim. Ông không né tránh áp lực từ câu chuyện “gặp lại đồng hương” mà biến nó thành động lực.

HLV Kim Sang-sik tuyên bố sẽ làm mọi thứ để chuẩn bị tốt nhất, vực dậy tinh thần cầu thủ, sửa lại những điểm chưa ổn và hướng đến một chiến thắng trước Hàn Quốc. Với ông, đây là dịp để Việt Nam thể hiện sự tiến bộ, cho thấy đội bóng không gục ngã vì một trận thua đậm, mà biết cách đứng dậy, phản ứng và trưởng thành.

Theo kế hoạch, U-23 Việt Nam sẽ chạm trán U-23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 vào lúc 22 giờ, ngày 24-1. Dù vừa trải qua cú ngã đau, HLV Kim Sang-sik vẫn muốn các học trò giữ đầu lạnh để chơi trận đấu cuối cùng khẳng định bản lĩnh, và tri ân người hâm mộ đã đồng hành. Ông hy vọng U-23 Việt Nam kết thúc giải bằng một màn trình diễn xứng đáng.