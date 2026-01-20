Đội tuyển Việt Nam rớt hạng, xếp sau Thái Lan 20/01/2026 11:43

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá nam tháng 1-2026 với một thay đổi nhỏ nhưng đủ khiến người hâm mộ đội tuyển Việt Nam chú ý.

Theo bảng cập nhật mới nhất, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc so với kỳ trước, lùi xuống vị trí 108 thế giới với 1.189,51 điểm. Diễn biến này thực tế không quá bất ngờ nếu nhìn vào lịch thi đấu quốc tế của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong hơn hai tháng qua, tuyển Việt Nam không đá bất kỳ trận quốc tế nào, đồng nghĩa điểm số gần như đứng yên. Lần xuất trận gần nhất đã từ tháng 11-2025, khi Việt Nam giành chiến thắng trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong lúc Việt Nam không có cơ hội cộng thêm điểm, nhiều đội xếp sau lại tích lũy điểm từ các giải khu vực và loạt giao hữu, khiến cuộc đua thứ hạng trở nên khốc liệt hơn.

Các tuyển thủ Việt Nam từ hạng 107 xuống 108. Ảnh: CCT.

Trường hợp tiêu biểu là Comoros. Đội bóng này có hai trận hòa trước Mali và Zambia, nhờ đó được cộng thêm 7,08 điểm. Kết quả là Comoros tăng liền ba bậc và vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng. Những biến động kiểu này thường xuất hiện khi một đội tạm nghỉ trong lịch FIFA, còn các đội khác thi đấu đều đặn.

Tại Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai khu vực, đứng sau Thái Lan, đội đang xếp hạng 96 thế giới. Malaysia hiện ở vị trí 121, Indonesia đứng hạng 122 và cả hai đều không thay đổi thứ hạng ở đợt cập nhật lần này.

Indonesia và Malaysia không thay đổi thứ hạng. Ảnh: CCT.

Dự kiến tháng 3-2026, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Đây được xem là nút thắt của cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết, đồng thời là cơ hội để Việt Nam cải thiện điểm số, qua đó kéo thứ hạng đi lên. Một chi tiết đáng chú ý là Malaysia đang đối diện nguy cơ bị FIFA xử thua hai trận do những vấn đề liên quan tới cầu thủ nhập tịch.

Trên bình diện thế giới, bảng xếp hạng tháng 1-2026 ghi nhận nhiều xáo trộn sau khi Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON) khép lại. Tây Ban Nha tiếp tục giữ ngôi số một, Argentina và Pháp lần lượt bám đuổi. Morocco vươn lên hạng 8, trở lại tốp 10 lần đầu tiên kể từ năm 1998. Trong khi đó, nhà vô địch châu Phi Senegal nhảy vọt bảy bậc lên hạng 12, kéo theo làn sóng thăng tiến của hàng loạt đội châu Phi như Nigeria, Cameroon, Algeria và Ai Cập.