'Đất nước 30 triệu dân tôi còn đưa đến World Cup, Indonesia đến 280 triệu người' 19/01/2026 13:20

(PLO)- HLV John Herdman nói Indonesia có 280 triệu dân,trong khi Canada có 30 triệu mà ông còn đưa đội đến World Cup 2022.

Mới đến đất nước Indonesia ngồi ghế nóng, HLV trưởng John Herdman đã tuyên bố hùng hồn. Ngày HLV John Herdman đến ra mắt bóng đá Indonesia là ngày 13-1, ngày nào ông cũng có những phát biểu đầy tham vọng. Có điều ông cũng không biết đã có bao nhiêu HLV ngoại đến Đông Nam Á phát biểu “đao to, búa lớn” đều ra đi không kèn không trống rồi.

Sáng 19-1, báo chí Indonesia và cả AFC đã đăng lời phát biểu mới nhất của HLV John Herdman: “Đất nước Canada có 30 triệu dân mà tôi đã đưa đội tuyển đến World Cup 2022 sau 36 năm chờ đợi, đằng này Indonesia có đến 280 triệu dân”.

Cứ đông dân là dễ có suất dự World Cup như cách nói của HLV John Herdman thì Ấn Độ và Trung Quốc... ai chịu nổi. Ảnh:Bola

Dân số nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc bóng đá hay hay dở, ai cũng biết thế. Nói như HLV John Herdman thì trên thế giới này Ấn Độ 1,6 tỉ dân, Trung Quốc 1,5 tỉ người sao cứ phải gặp khó khăn với giấc mơ World Cup. Còn Croatia chỉ có 3 triệu dân sau khi LB Nam Tư tan rã năm 1991 đến nay họ về hạng 3 France 98, á quân World Cup 1998 rồi hạng 3 World Cup 2022.

HLV John Hredman nói rất nhiều điều tốt đẹp về bóng đá Indonesia nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Các chuyên gia, HLV bóng đá Indonesia rất hoài nghi về điều này. Họ không hoài nghi về khả năng của nhà cầm quân 50 tuổi nhưng họ hoài nhiều thứ khác bởi những đặc trưng của bóng đá Đông Nam Á rất khác. Chẳng hạn AFF Cup 2026 mà tuyển Indonesia gãy thì ông cũng có thể ra đi. HLV Shin Tae-yong với mục tiêu World Cup 2026 nhưng dẫn đội tuyển Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup 2024 đã bị văng ghế.

HLV John Herdman so sánh dân số đất nước nhưng ông lại không biết sự khác biệt của fan bóng đá. Có thể vì trận thua của giải khu vực, nhà cầm quân cũng có thể ra đi... Bởi họ biết trình độ Indonesia ra sân ở giải khu vực còn không xong thì làm sao bơi ra biển lớn ở đấu trường châu lục.

Năm nay áp lực từ fan Indonesia là giải cơn khát vô địch AFF Cup là rất lớn mà nếu như đội tuyển Indonesia không làm được thì có thể cái ghế của John Herdman sẽ rung lắc dữ dội.

Có điều HLV John Herdman mới đến Indonesia ngày nào cũng nói nhiều về “giấc mơ”, về nâng tầm, nhưng mà không làm được thì rất khó trụ lại.