U-23 Trung Quốc nhớ lại Panda Cup, lo sợ U-23 Việt Nam “đánh sập” lần nữa 19/01/2026 17:31

(PLO)- Trước thềm trận bán kết U-23 châu Á 2026 tái đấu U-23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik khẳng định U-23 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào thử thách lớn tiếp theo bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chiến đấu và niềm tin đặt vào sức mạnh tập thể vào đêm 20-1.

Ông thầy người Hàn Quốc nói ông cảm thấy vui và tự hào khi U-23 Việt Nam có mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất. Ông nhắc lại hành trình của đội từ những trận gặp Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia cho tới UAE, nơi các cầu thủ phải đối diện nhiều đối thủ nặng ký và trải qua không ít thời điểm khó khăn.

Tuy vậy, điều khiến HLV Kim Sang-sik hài lòng nhất không nằm ở một khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ, mà chính ở tinh thần thi đấu “quyết chiến” xuyên suốt cùng sự tỉnh táo trong cách vận hành lối chơi. Theo ông, chính sự lì lợm, kỷ luật và bản lĩnh đã đưa U-23 Việt Nam đi đến trận bán kết.

Nhìn về cuộc đối đầu với U-23 Trung Quốc, ông Kim sik thừa nhận đây là một trận cực kỳ thử thách. Ông phân tích đối thủ đang có tinh thần cao khi lần đầu tiên lọt vào bán kết, nên động lực và sự hưng phấn chắc chắn rất lớn. Dù vậy, Việt Nam cũng không hề kém cạnh về khát vọng. “Chúng tôi có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đội sẽ thi đấu dũng cảm, hết mình để hướng tới chiến thắng”, ông Kim bày tỏ.

Lê Viktor cùng đồng đội có lợi thế hơn 1 ngày nghỉ so với U-23 Trung Quốc. Ảnh: TAFC.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik dành sự tôn trọng đặc biệt cho hệ thống phòng ngự của U-23 Trung Quốc. Ông nhắc đến sự ổn định của thủ môn Li Hao, cùng sự tập trung cao độ của các hậu vệ, coi đây là điểm tựa khiến Trung Quốc trở nên khó chơi. Dẫu vậy, ban huấn luyện Việt Nam đã lên sẵn nhiều phương án, nhiều kịch bản chiến thuật cho trận đấu, để ứng biến theo diễn biến trên sân thay vì bị cuốn theo thế trận của đối thủ.

Về tình trạng lực lượng, ông Kim cho biết các học trò đang ở trạng thái sẵn sàng thi đấu. Đáng chú ý, ông cũng nhắc lại chiến thắng Trung Quốc 1-0 tại giải giao hữu Panda Cup 2025 như một điểm tựa tâm lý quan trọng. Panda Cup không phải sân chơi quyết định danh hiệu châu lục, nhưng nó chính là bằng chứng rất cụ thể bóng đá trẻ Việt Nam từng đánh bại đối thủ này bằng sự chặt chẽ, hiệu quả và bản lĩnh.

Với một trận bán kết có thể được quyết định bởi khoảnh khắc nhỏ, ký ức chiến thắng ở Panda Cup càng có giá trị, bởi nó giúp cầu thủ Việt Nam bước ra sân với niềm tin rằng Trung Quốc đã từng thua, và hoàn toàn có thể thua thêm một lần nữa.

Thủ thành Li Hao tự tin không đi vào vết xe đổ tại Panda Cup. Ảnh: XH.

Thủ môn Trần Trung Kiên cũng thể hiện sự tập trung cao độ. Anh cho biết tinh thần toàn đội đang rất tốt, mọi người tuân thủ nghiêm chiến thuật và đặt mục tiêu chiến đấu bằng tất cả sức lực: “Cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ”. Trung Kiên cũng gợi lại Panda Cup 2025, nhấn mạnh Trung Quốc là tập thể gắn kết và tiến bộ, nhưng Việt Nam càng có lý do để tin vào khả năng tạo ra khác biệt.

Ở phía bên kia, U-23 Trung Quốc tỏ ra rất tự tin, thậm chí khẳng định họ không quá lo lắng dù hàng công chưa ghi nhiều bàn và đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho loạt đá phạt đền. HLV Antonio Puche thận trọng hơn khi đề cập việc đối phương có lợi thế hơn một ngày nghỉ, đồng nghĩa khả năng hồi phục tốt hơn. Ông cũng thừa nhận Việt Nam là đội có tổ chức tốt, chuyển trạng thái nhanh, vì vậy Trung Quốc sẽ phải cực kỳ tập trung trong cả phòng ngự lẫn lúc triển khai tấn công.

Trận bán kết giữa U-23 Việt Nam và U-23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 20-1. Với những gì đã chuẩn bị, cùng điểm tựa tâm lý từ chiến thắng Panda Cup 2025, các tuyển thủ trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội để giành chiến thắng và mở toang cánh cửa vào chung kết U-23 châu Á.