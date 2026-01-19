Toàn bộ cuộc phỏng vấn thú vị của Li Hao trước trận đấu với U-23 Việt Nam 19/01/2026 14:09

(PLO)- Trước trận bán kết giải U-23 châu Á giữa U-23 Việt Nam và U-23 Trung Quốc, thủ môn Li Hao đã có một cuộc phỏng vấn với nhiều thông tin thú vị.

"Khoảnh khắc được các đồng đội tung lên không trung, tôi đã có một giấc mơ", thủ môn người hùng của U-23 Trung Quốc Li Hao chia sẻ trong bài phỏng vấn độc quyền của tờ Tân Hoa Xã (Trung Quốc) trước trận bán kết giải U-23 châu Á với U-23 Việt Nam vào ngày mai 20-1.

Trong bài viết với tiêu đề "Khoảnh khắc đồng đội tung tôi lên, điều tôi từng mơ ước", người hùng của U-23 Trung Quốc Li Hao mỉm cười nói, "Thực ra, tôi đã mơ về những cảnh tượng như hôm nay nhiều lần, được mặc đồng phục đội tuyển quốc gia và được các đồng đội tung lên cao".

Tại vòng tứ kết Giải vô địch U-23 châu Á diễn ra ngày 17-1, U-23 Trung Quốc đã đánh bại Uzbekistan trong loạt sút luân lưu, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu tiến vào bán kết. Thủ môn Li Hao đã thực hiện tám pha cứu thua quan trọng trong suốt trận đấu, bao gồm cả pha cứu thua quyết định trong loạt sút luân lưu. Sau trận đấu, anh được các đồng đội tung lên không trung ăn mừng.

Khi thân thể anh được nâng lên không trung, ánh hoàng hôn rực rỡ của Jeddah chiếu rọi, và vô số hình ảnh vụt qua tâm trí Li Hao, Tân hoa xã mô tả. "Tôi luôn tin rằng ngày này sẽ đến. Nghĩ về cách tôi đã vượt qua tất cả, những gian khổ tôi đã chịu đựng, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng", Li Hao nói.

Li Hao trả lời phỏng vấn độc quyền tờ Tân Hoa Xã (Trung Quốc). ẢNH: TÂN HOA XÃ

Từ nỗi thất vọng khi bị loại ở tứ kết Giải vô địch U-20 châu Á 2023, đến những khó khăn khi thi đấu ở Tây Ban Nha (CLB Atletico Madrid), và những trở ngại ban đầu khi thích nghi với giải Chinese Super League – Li Hao biết ơn tất cả những trải nghiệm này và cảm ơn các HLV, đồng đội và gia đình đã giúp anh trưởng thành hơn.

"Khi những lời khen ngợi tới tấp như mưa, Li Hao, chưa đầy 22 tuổi, tự nhắc nhở bản thân: duy trì phong độ ổn định là điều tối quan trọng đối với một thủ môn. Li Hao sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cùng các đồng đội, hướng tới một giấc mơ lớn hơn cho bóng đá Trung Quốc", Tân Hoa Xã viết.

Thông tin ghi trên chai nước thực chất không chính xác

Trong loạt sút luân lưu, máy quay đã ghi lại hình ảnh Li Hao mỉm cười nhiều lần và cẩn thận xem xét "mẩu giấy nhỏ" trên chai nước trước khi cản phá. Hành động này được những người ngoài cuộc cho là anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Li Hao nói, "Tôi đã trải qua rất nhiều loạt sút luân lưu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một loạt sút như thế này. Tôi cười vì cảm thấy mình có cơ hội thắng cao; tôi cứ cười toe toét như một thằng ngốc. Tôi chuẩn bị những mẩu giấy nhỏ này cho mỗi trận đấu, tôi giấu chúng đi và chỉ lấy ra khi cần".

Về nội dung của ghi chú trên chai nước trong loạt sút luân lưu giữa Trung Quốc và Uzbekistan, Li Hao tiết lộ: "Nó mô tả cách các cầu thủ đối phương sẽ chơi, nhưng thực tế thì là không có gì cả".

Vì thông tin không chính xác, tại sao Li Hao lại phải kiểm tra tỉ mỉ đến vậy? Li Hao đã tiết lộ bí mật: "Đó là một chiến thuật tâm lý. Khi người thực hiện quả phạt đền thấy mình bị nghiên cứu, họ chắc chắn sẽ lo lắng và phải suy nghĩ xem có nên thay đổi hướng sút hay tư thế sút hay không. Đó là một loại áp lực đối với họ".

Chiến thuật tâm lý này đã chứng tỏ hiệu quả. Trong loạt sút luân lưu, Uzbekistan sút hỏng một quả, và Li Hao đã cản phá thành công một quả khác. Đặc biệt ở loạt sút thứ tư, sau khi cầu thủ Trung Quốc sút hỏng quả phạt đền đầu tiên, Li Hao đã lập tức cản phá thành công quả phạt đền quyết định.

Li Hao cho biết anh không cảm thấy áp lực khi đồng đội sút hỏng quả phạt đền. "Ngay lúc đó, tôi đã nói với cậu ấy rằng, tôi sẽ để dành một quả phạt đền khác cho cậu. Các đồng đội của tôi đang chạy trên sân thậm chí còn nỗ lực hơn cả tôi", Li Hao chia sẻ.

Tại Giải vô địch U-20 châu Á 2023, Li Hao và các đồng đội đã để thua trong hiệp phụ ở vòng tứ kết, tiếc nuối khi không thể tiến vào vòng tiếp theo. Giờ đây, họ đã cùng nhau vượt qua được trở ngại này.

"Tất cả chúng tôi đều trưởng thành hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League), Giải hạng nhất Trung Quốc (China League One) và các giải đấu khác trong vài năm qua. Điều đó vô cùng quý giá đối với đội bóng. Nó cũng giúp chúng tôi bù đắp những thiếu sót trong quá khứ và bước sang một trang mới", Li Hao khẳng định.

Cho đến nay, Trung Quốc là đội duy nhất tại giải U-23 châu Á này giữ sạch lưới. Li Hao cho rằng thành tích này là nhờ công của toàn đội. "Chủ yếu là nhờ 10 đồng đội đứng trước mặt tôi, bao gồm cả những người vào sân từ băng ghế dự bị... Họ chạy trên sân và làm việc chăm chỉ hơn tôi rất nhiều", Li Hao nói.

Sự cổ vũ của người hâm mộ cũng quan trọng không kém. "Tôi liên tục nghe thấy tiếng cổ động viên hô vang. Uzbekistan cũng có rất nhiều cổ động viên, nhưng tôi cảm thấy cổ động viên của chúng tôi còn nhiệt tình hơn. Khi mệt mỏi, việc nghe họ hát đã tiếp thêm động lực giúp chúng tôi chạy thêm một bước nữa", Li Hao cho biết.

Li Hao cầm chai nước thật sự không có nội dung gì ghi trên chai. ẢNH: TÂN HOA XÃ

Sau trận đấu, những pha bóng nổi bật của Li Hao đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng xu hướng tại Trung Quốc, và khi xem những video này, anh đã nói: "Tôi hơi xấu hổ. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Bố mẹ và bạn gái tôi nhắn tin nói rằng họ rất tự hào về tôi, và mắt tôi rưng rưng nước mắt.

"Tôi cố kìm nén nước mắt vì đó là một dịp vui vẻ", Li Hao tiếp tục, “Sau trận đấu, hơn 400 người nhắn tin chúc tôi may mắn, và tôi không thể trả lời hết. Thực ra, tất cả là nhờ sự nỗ lực của cả đội và cả may mắn của bản thân tôi nữa".

Li Hao tự nhắc nhở mình không được quá phấn khích. Với trận bán kết gặp U-23 Việt Nam đang đến gần, anh cần nhanh chóng gạt bỏ sự vui mừng và giữ vững sự tập trung. "Bởi vì mỗi trận đấu đều phải diễn ra từng trận một, và U-23 Việt Nam rất mạnh. Không có đội yếu nào lọt vào bán kết cả. Ở trận đấu tiếp theo, tôi sẽ cống hiến hết mình và không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào", Li Hao khẳng định

2. "Học tập, chờ đợi, kiên nhẫn"

Năm 2016, cậu bé 12 tuổi Li Hao thu xếp hành lý và bay đến Tây Ban Nha để gia nhập học viện đào tạo trẻ của CLB Atletico Madrid thuộc giải La Liga. Năm 2023, Li Hao ký hợp đồng chuyên nghiệp với Atletico Madrid và sau đó được cho mượn đến Cornella, một đội bóng ở giải hạng ba Tây Ban Nha. Tại đội bóng này, thời gian thi đấu của Li Hao không ổn định và thường xuyên phải ngồi dự bị. Li Hao đã mô tả trải nghiệm ở nước ngoài của mình bằng ba từ khóa: học hỏi, chờ đợi và kiên trì.

Li Hao được các đồng đội tung lên không trung. ẢNH: AFC

"Hồi đó tôi không có nhiều cơ hội vì không phải HLV nào cũng thích mình, và các thủ môn khác trong đội cũng khá giỏi. Những gì xảy ra lúc đó là một cú sốc lớn đối với tôi, và đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được" Li Hao nhớ lại, "Trong suốt thời gian chờ đợi đó, bạn gái tôi luôn ở bên cạnh, cùng tôi đi tàu điện ngầm đến sân tập.

Gia đình tôi cũng gọi điện video cho tôi, lắng nghe những lời than phiền của tôi và giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, sau khi cản phá thành công quả phạt đền trước Uzbekistan, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình, họ luôn luôn ủng hộ tôi".

Giờ đây, những khó khăn trong quá khứ đã trở thành những tài sản quý giá. "Tôi luôn tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ thành công. Mặc dù chưa thể nói là mình đã thành công, nhưng tôi đã nhiều lần mơ về cảnh tượng như hôm nay, được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia và được các đồng đội tung lên ăn mừng. Tôi luôn tin rằng ngày này sẽ đến", Li Hao cho biết

3. Hãy đặt mục tiêu cao hơn

Đầu năm 2025, theo lời tiến cử mạnh mẽ của Shao Jiayi, khi đó là HLV trưởng của CLB Qingdao West Coast FC, Li Hao trở về Trung Quốc và gia nhập CLB. Trước đây, khi Li Hao còn thi đấu cho đội tuyển U-20 quốc gia, Shao Jiayi là HLV trưởng. Trong nhiều năm, Li Hao luôn coi Shao Jiayi như người thầy của mình.

Li Hao là người hùng của U-23 Trung Quốc. ẢNH: AFC

"Lúc đầu giải đấu, tôi không thể theo kịp nhịp độ của Giải vô địch quốc gia Trung Quốc. HLV Shao và HLV Yang Zhi (HLV thủ môn) đã giúp tôi dần dần tiến bộ," Li Hao cho biết", "HLV Shao luôn dặn tôi phải đặt mục tiêu cao và tin tưởng vào những gì mình muốn. Nếu không nghĩ như vậy, có lẽ tôi đã không tiến bộ dần dần như hiện nay. Lúc đầu thi đấu ở giải Chinese Super League, tôi chơi không tốt lắm, nhưng HLV Shao đã đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi, điều đó giúp tôi tìm lại được sự tự tin."

Hiện tại, Shao Jiayi đã trở thành HLV trưởng của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc. Người hâm mộ đang kêu gọi Li Hao được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc càng sớm càng tốt. Li Hao đáp lại rằng anh sẽ giữ thái độ bình tĩnh: "Mỗi cầu thủ bóng đá đều mơ ước được cống hiến cho đất nước, và tôi chắc chắn mơ về điều đó mỗi ngày.

Nhưng tôi không nghĩ một hoặc vài trận đấu có ý nghĩa gì, chúng ta cần thấy sự ổn định trong nhiều trận đấu hơn, bởi vì một thủ môn ổn định là điều quan trọng nhất. Tôi vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Lợi thế lớn nhất của tôi là tuổi trẻ, nhưng khả năng của tôi vẫn chưa đủ".

Li Hao hy vọng anh và các đồng đội có thể cống hiến những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa trong tương lai, truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều trẻ em Trung Quốc yêu thích bóng đá. "Giống như khi chúng tôi còn nhỏ, tôi đã xem HLV Shao và HLV Yang chơi bóng đá, và tôi hy vọng chúng tôi có thể làm điều tương tự cho trẻ em ngày nay. Khi các cầu thủ trẻ thấy chúng tôi tỏa sáng trên sân, điều đó giúp họ tìm ra con đường riêng của mình", Li Hao nói thêm.