Báo Trung Quốc chê U-23 Việt Nam thể lực kém, yếu hơn Uzbekistan

(PLO)- Kỳ tích! U-23 Trung Quốc làm nên lịch sử, lọt vào bán kết giải U-23 châu Á, màn trình diễn huyền thoại của Li Hao có thể định đoạt tương lai của bóng đá Trung Quốc trong 10 năm tới.

Đó là dòng tít của tờ Sohu (Trung Quốc) sau khi U-23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết giải U-23 châu Á. Đội tuyển bóng đá U-23 nam Trung Quốc và Uzbekistan đã hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu chính thức. Trong loạt sút luân lưu, thủ môn Li Hao một lần nữa thể hiện phong độ xuất sắc, cản phá thành công một quả phạt đền, giúp U-23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2 trước Uzbekistan và giành vé vào bán kết.

"Đây là thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay của Trung Quốc tại giải U-23 châu Á, sau khi vượt qua vòng bảng. Với 1 bàn thắng và 0 bàn thua trong 4 trận đấu, Li Hao đã một mình gánh vác U-23 Trung Quốc tiến vào vòng trong. Sau giải đấu này, người ta tin rằng anh sẽ khẳng định vị trí thủ môn số một của đội tuyển quốc gia Trung Quốc", Sohu cho biết.

Sau khi vượt qua vòng bảng, các cầu thủ U-23 Trung Quốc không hề lơ là. Ngược lại, họ tràn đầy tự tin. Mặc dù bị đối thủ áp đảo trong cả ba trận đấu vòng bảng, các cầu thủ Trung Quốc dần lấy lại sự tự tin nhờ lối phòng ngự cường độ cao. Chính vì vậy, họ đã tự tin tuyên bố trước trận đấu rằng họ có thể đánh bại Uzbekistan.

Trong trận đấu với Uzbekistan, HLV trưởng Antonio Puche của U-23 Trung Quốc lại thực hiện hai sự thay đổi, với Yang Xi trở lại đội hình xuất phát sau án treo giò, và tiền vệ Li Zhenquan, người đã đá chính trong hai trận đấu vòng bảng đầu tiên, cũng tiếp tục ra sân từ đầu. Sơ đồ chiến thuật vẫn giữ nguyên 5-3-2 quen thuộc.

U-23 Trung Quốc bất ngờ hạ Uzbekistan để vào bán kết gặp U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Ngay từ đầu, Uzbekistan đã tấn công không ngừng nghỉ, tung ra ba cú sút trong năm phút đầu tiên, những cú sút này không quá nguy hiểm và không gây nhiều khó khăn cho thủ môn Li Hao. Tuy nhiên, rõ ràng là Uzbekistan đã nghiên cứu chiến thuật phòng ngự của Trung Quốc, khi cả ba cú sút đều từ khoảng cách khá xa khung thành.

"Trên sân, Trung Quốc thậm chí còn thụ động và chơi kém ấn tượng hơn so với vòng bảng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ giảm xuống chỉ còn 22%. Khi có bóng ở phần sân nhà, lựa chọn duy nhất của họ là chuyền dài. Họ thường chuyền bóng cho đối thủ sau không quá ba lần chạm bóng. Nhưng đây là một động thái bất lực. Ở giai đoạn này, Trung Quốc chỉ có thể làm tốt một việc: phòng ngự", tờ Sohu thừa nhận.

Trong những phút tiếp theo, Uzbekistan đã triển khai một đợt tấn công quyết liệt hơn, nhưng giống như các đối thủ khác của Trung Quốc, họ đã hết phương án dứt điểm sau khi tiến vào khu vực 30 mét. Hàng thủ của đội tuyển U-23 Trung Quốc bố trí cực kỳ chặt chẽ trong vòng cấm, không để lại khoảng trống nào.

Uzbekistan chỉ có thể lựa chọn sút xa nếu muốn uy hiếp khung thành của Li Hao, nhưng Li Hao tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình ở vòng bảng, thực hiện nhiều pha cứu thua tuyệt vời để cản phá những cú sút hướng thẳng vào góc cao khung thành. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đúng như mong muốn của Trung Quốc.

Trong hiệp hai, đội tuyển U-23 Trung Quốc thực hiện sự thay người đầu tiên. Ba cầu thủ đã kiệt sức vì liên tục phòng ngự và thể lực cạn kiệt, khiến HLV Antonio phải thực hiện ba sự thay người để đảm bảo họ có đủ sự linh hoạt trong phòng thủ. Uzbekistan đã tỏ ra bực bội trước hàng phòng ngự của Trung Quốc, hàng công của họ ngày càng bị bế tắc, và họ thiếu những phương án dự bị hiệu quả trên băng ghế dự bị, chỉ thực hiện một sự thay người trong 90 phút. Sự xuất hiện của tiền đạo dự bị Fomin không mang lại nhiều hiệu quả.

"Dữ liệu cho thấy Uzbekistan có tới 23 cú sút, trong đó 8 cú sút trúng đích, nhưng hầu hết đều là những cú sút xa. Thường thì chỉ có tiền đạo Saidov ở trong khu vực cấm địa, điều này hoàn toàn phù hợp với ý muốn của U-23 Trung Quốc.

Uzbekistan thường xuyên rơi vào tình huống một chọi nhiều. HLV của Uzbekistan không muốn đưa thêm cầu thủ vào khu vực cấm địa, mà thay vào đó bố trí các cầu thủ nhận bóng bên ngoài khu vực cấm địa. Đây cũng là lý do khiến lối tấn công của Uzbekistan không được trơn tru", Sohu khẳng định.

Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản của Trung Quốc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 sau 120 phút. Trong loạt sút luân lưu, Trung Quốc rõ ràng chiếm ưu thế bởi Li Hao đang có phong độ rất tốt, sự hiện diện của anh trước khung thành đã gây ra những xáo trộn tâm lý cho đối thủ. Cuối cùng, Li Hao đã thi đấu xuất sắc và cản phá thành công một quả phạt đền, giúp Trung Quốc đánh bại Uzbekistan với tỷ số 4-2 để tiến vào bán kết.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc lọt vào bán kết Giải vô địch U-23 châu Á, tiếp tục làm nên lịch sử. Lần gần nhất một đội tuyển quốc gia lọt vào bán kết một giải đấu liên lục địa là vào năm 2004, khi đội tuyển Trung Quốc vào chung kết Giải vô địch châu Á được tổ chức tại Trung Quốc nhưng để thua Nhật Bản với tỷ số 3-1.

U-23 Trung Quốc ăn mừng thành tích vào bán kết giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

"Việc đội tuyển U-23 Trung Quốc tiến vào bán kết giải đấu này quả là một kỳ tích. Hàng phòng ngự kỷ luật cao độ, cùng với màn trình diễn xuất sắc của Li Hao, khiến họ trở thành một đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ đội bóng nào, kể cả ứng cử viên vô địch Nhật Bản.

Ở bán kết, đội U-23 Trung Quốc sẽ đối đầu với Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã thắng cả bốn trận đấu tại giải này, nhưng sức mạnh tổng thể của họ yếu hơn Uzbekistan, và Trung Quốc có lợi thế về thể lực. Chúng ta có mọi lý do để tin rằng Trung Quốc có thể loại Việt Nam và tiến vào chung kết, thậm chí có thể giành chức vô địch!

Yếu tố then chốt nằm ở màn trình diễn của Li Hao. Không ngoa khi nói rằng, dựa trên màn trình diễn trên sân, Li Hao hoàn toàn có khả năng trở thành thủ môn số một của đội tuyển quốc gia Trung Quốc và có thể giữ vị trí đó ít nhất trong 10 năm tới. Những cựu binh như Yan Junling và Liu Dianzuo giờ đây có thể lùi lại phía sau.

Hãy cùng chờ đón đội tuyển bóng đá U-23 Trung Quốc làm nên lịch sử một lần nữa ở vòng bán kết", tờ Sohu tự tin vào hành trình tiếp theo của U-23 Trung Quốc.