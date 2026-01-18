Lứa Thường Châu 2018 hay U-23 Việt Nam hiện tại ai xuất sắc hơn? 18/01/2026 06:39

(PLO)- Tranh cãi nảy lửa nổ ra trên khắp các diễn đàn mạng xã hội về việc lứa U-23 Thường Châu 2018 hay U-23 Việt Nam hiện tại xuất sắc hơn.

U-23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đang trên đường tái hiện lịch sử vào chung kết U-23 châu Á vào năm 2018. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U-23 Việt Nam vào đá trận chung kết giữa trời tuyết trắng xóa tại Thường Châu (Trung Quốc) và thua tiếc nuối vào phút cuối trước Uzbekistan với tỉ số 1-2 sau hai hiệp phụ. Dù không thể nâng cao chức vô địch, hình ảnh Duy Mạnh cầm cờ Tổ quốc cắm trên "đỉnh tuyết" Thường Châu là khoảnh khắc mãi mãi không quên của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đó là lý do U-23 năm đó của thầy Park được gọi là lứa "Thường Châu 2018". Bây giờ, tranh cãi nổ ra về việc lứa U-23 2018 hay U-23 2026 ai xuất sắc hơn nổ ra sau phát biểu của bình luận viên Quang Huy.

Bình luận về U-23 Việt Nam hiện tại có mạnh hơn U-23 Việt Nam năm 2018 (lứa “Thường Châu 2018”) của HLV Park Hang-seo hay không, bình luận viên Quang Huy chia sẻ, “Lứa U-23 Việt Nam hiện nay, để nói về các vị trí, độ đồng đều và sự khác biệt thì không nổi trội bằng lứa Thường Châu 2018.

Hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên đỉnh tuyết gây xúc động mạnh. ẢNH: TTVH

Tất nhiên, việc so sánh các lứa với nhau rất là khó. Lứa Thường Châu vẫn hơn về độ đều. Tuy nhiên, bóng đá nó như vậy đấy, có thể đội không có nhiều cầu thủ nổi trội nhưng có độ đồng đều giữa chính thức và dự bị thì đôi khi dễ “ra bài” hơn. Chứ còn 1 đội bóng mà có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng chỉ tập trung ở đội hình chính thì đến lúc thay người nó lại hụt hẫng.

Lứa Thường Châu có các vị trí đồng đều, hay, có trình độ cao, đến thời điểm này có vẻ vẫn hơn lứa U-23 hiện tại. Nhưng lứa hiện tại cả chính thức và dự bị có khoảng cách không nhiều. Vì thế, khi họ được tung vào sân luôn mang đến điều thú vị và đối phương khó chống đỡ.

U-23 Việt Nam hiện tại không có chút hụt hẫng nào cả, thậm chí những cầu thủ vào sân đều biết mình cần phải làm gì. Khi đồng đội mình chưa làm được, mình vào sân sau, mình khỏe hơn, mình đang sung sức, hưng phấn thì mình phải làm được điều gì đó. Chuyện này chúng ta thấy rất rõ.

Ông Park Hang-seo trước đây cũng là HLV thay người tốt, nhưng mà phải nói hiện tại sự thay người của HLV Kim Sang-sik đặc biệt hơn. Ở đây, tôi đặc biệt nhấn mạnh đến sự đồng đều và dạn dày của những cầu thủ đã được đá với nhau lâu rồi. Đó là cái đặc biệt, chứ để so với lứa Thường Châu thì không thể nói là lứa hiện tại hay hơn”.

Lứa U-23 Thường Châu tuyết trắng mang lại cảm xúc rất khác biệt khó có thể lặp lại. ẢNH: CTP

Nhận định của một người nổi tiếng như bình luận viên Quang Huy lập tức dấy lên những tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng, nhất là khi U-23 Việt Nam vừa xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại U-23 UAE để vào bán kết giải U-23 châu Á 2026 và đang hướng đến việc tái hiện trận chung kết lịch sử tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, thậm chí là hơn nữa.

Một người hâm mộ bình luận trên mạng xã hội không đồng tình với bình luận của BLV Quang Huy, “Một đội hình làm lần đầu tiên trong lịch sử toàn thắng cả 3 trận vòng bảng một cách thuyết phục thì không thể nói là thua kém lứa Thường Châu 2018 được”.

Phân tích kỹ hơn, 1 người khác chia sẻ, “Lứa Thường Châu 2018 rất xuất sắc nhưng đội luôn chơi theo kiểu cửa dưới trước mọi đối thủ. Tôi nghĩ, lứa Thường Châu mang lại cảm xúc cho người xem hơn và điều này khó có khả năng lặp lại một lần nữa, kể cả ở giải hiện tại.

Nhưng lứa hiện tại lại chơi sòng phẳng trước mọi đối thủ, đá bình tĩnh, tự tin cầm bóng thoát pressing mượt mà ngay phần sân nhà, không như lứa Thường Châu có bóng ở sân nhà thường phá mạnh lên. Điều đặc biệt là lứa hiện tại thậm chí còn chơi trong thế cửa trên trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, đó là điều chưa từng thấy trước đây. Và đó cũng là điều lứa Thường Châu không làm được”.

Tuy nhiên, cũng có người đồng ý với bình luận của BLV Quang Huy. Một người chia sẻ, “Lứa 2018 có rất nhiều cá nhân nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Đức, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng,… đã đi vào lòng hàng triệu fan Việt và chính họ đã vực dậy cả nền bóng đá Việt Nam đang rơi vào cơn khủng hoàng niềm tin. Đó chính là cái hay và bản lĩnh của các cầu thủ lẫn thầy Park.

Lứa hiện tại ít cá nhân nổi tiếng hơn và có vẻ phụ thuộc vào sự tỏa sáng của Đình Bắc. Nhìn hàng công Việt Nam chơi bế tắc thế nào khi không có Đình Bắc trên sân sẽ thấy rõ. Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ luôn trông chờ vào việc Đình Bắc vào sân mỗi khi anh phải ngồi dự bị”.

U-23 Việt Nam hiện tại đủ khả năng vô địch U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Trong khi đó, nhiều fan cũng lên tiếng không nên có bất cứ sự so sánh nào giữa hai thế hệ, bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng và dễ gây chia rẽ giữa các thế hệ cầu thủ. “Chúng ta hãy ngừng so sánh 2 lứa cầu thủ U-23 Việt Nam đi. Cả hai thế hệ đều là người hùng, làm nên những cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Vì thế, hãy tận hưởng, hãy tin tưởng, hãy cổ vũ cho bất cứ đội hình nào cùng viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Đó mới là fan bóng đá chân chính”, một người khẳng định.