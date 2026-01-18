Một cầu thủ xác nhận chia tay MU sau 14 năm gắn bó 18/01/2026 06:59

(PLO)- Sam Mather chính thức chia tay MU sau 14 năm gắn bó và anh đã nói lời tạm biệt Old Trafford sau khi gia nhập Kayserispor.

Sam Mather đã chính thức xác nhận chia tay MU sau 14 năm gắn bó với thương vụ chuyển nhượng hoàn tất. Cầu thủ chạy cánh trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford này sẽ gia nhập Kayserispor của Thổ Nhĩ Kỳ để khởi đầu lại sự nghiệp của mình.

Tiền vệ cánh Sam Mather của Manchester United đã nói lời tạm biệt sau khi gia nhập Kayserispor, đội bóng đang gặp khó khăn ở giải Vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ 21 tuổi này đã kết thúc 14 năm tại Old Trafford bằng một thông điệp xúc động trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các đồng đội.

Theo thông tin từ tờ Manchester Evening News (Anh) vào tuần trước, cầu thủ chạy cánh Mather sắp gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với mức phí không được tiết lộ. Tài năng người Anh sẽ ra nước ngoài chỉ vài tháng sau khi thương vụ chuyển đến Kayserispor mùa hè năm ngoái đổ bể vào phút chót.

Dù Sam Mather chưa từng có trận ra sân cho đội một của MU, anh đã có những quãng thời gian được cho mượn tại Rochdale và Tranmere Rovers, và là thành viên của đội hình giành chức vô địch FA Youth Cup năm 2022.

Mather đã đăng bức ảnh đầy xúc động ngày anh ký hợp đồng với "quỷ đỏ" trong bài viết chia tay MU. ẢNH: INSTAGRAM MATHER

Trên Instagram, Mather đã chia sẻ một loạt ảnh cảm động ghi lại hành trình của anh tại MU, bao gồm hình ảnh anh ký hợp đồng và khoác áo MU trên sân cỏ. Trong bài đăng của mình, Sam Mather viết: "Sau 14 năm, thời gian của tôi tại @manutd đã kết thúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhân viên và cầu thủ đã giúp tôi trở thành con người và cầu thủ như ngày hôm nay."

Tôi sẽ luôn biết ơn khoảng thời gian mình đã trải qua ở đây và chúc CLB mọi điều tốt đẹp nhất. Về mặt cá nhân, đã đến lúc tôi phải tiến về phía trước và tôi rất nóng lòng được bắt đầu!".

Dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực 18 tháng, cầu thủ 21 tuổi Mather đã quyết định tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn ở một CLB khác, rời bỏ đội bóng thời thơ ấu của mình để theo đuổi một cơ hội mới. Mặc dù bỏ lỡ cơ hội chuyển đến đội bóng mới vào mùa hè năm ngoái, Mather vẫn tham gia các buổi tập luyện cùng đội một MU tại Carrington mùa giải này và đã có sáu lần ra sân trong các trận đấu của học viện đào tạo trẻ để duy trì thể lực thi đấu.

Shea Lacey, một người bạn cùng tốt nghiệp học viện và mới đây đã có trận ra mắt đội một MU, nằm trong số những người chúc may mắn cho Mather. Cầu thủ 18 tuổi Lacey viết: "Chúc may mắn nhé anh trai, mọi điều tốt đẹp nhất". Chido Obi-Martin, Toby Collyer, Harry Amass và cựu học viên học viện đào tạo của MU Shola Shoretire cũng nằm trong số những người gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Mather.

Mather chia tay MU để gia nhập Kayserispor. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, Sam Mather đã nhận được sự quan tâm từ các CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Hy Lạp, cùng với các báo cáo cho rằng các đội bóng thuộc giải Major League Soccer (MLS) của Mỹ cũng rất muốn chiêu mộ anh. Như một phần của thỏa thuận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, phí chuyển nhượng và điều khoản mua lại Mather đã được thống nhất và đưa vào hợp đồng.

Kayserispor, hiện đang xếp thứ 16 tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và nằm trong khu vực xuống hạng do hiệu số bàn thắng bại kém hơn, sẽ là bến đỗ mới của Mather. Một trong những trận đấu đầu tiên của Mather có thể là gặp gã khổng lồ Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tới.

Sam Mather không phải là người Anh duy nhất chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ, với việc cựu tiền đạo Chelsea, Tammy Abraham, đang dẫn dắt hàng công của Besiktas, trong khi Dan Agyei và Archie Brown lần lượt khoác áo Kocaelispor và Fenerbahce.