Bài toán hóc búa cho HLV Kim Sang-sik khi U-23 Trung Quốc ở thế "kèo dưới" 19/01/2026 13:26

(PLO)-HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam toàn thắng 4 trận trước "kèo trên", bây giờ U-23 Trung Quốc chấp nhận mình là "kèo dưới".

U-23 Trung Quốc, đối thủ của U-23 Việt Nam ở bán kết giải U-23 châu Á, không hẳn thách thức từ mặt sân mà ở khu vực kỹ thuật.

Bốn bại tướng của HLV Kim Sang-sik đều rất “đao to búa lớn” trước khi gặp U-23 Việt Nam và đều bị U-23 Việt Nam hạ gục.

Còn với HLV Antonio Puche, người Tây Ban Nha của U-23 Trung Quốc thì sao? Đây sẽ là một thách thức cực lớn cho chiến lược gia Hàn Quốc.

HLV Antonio Puche sẽ hành xử U-23 Trung Quốc là kèo dưới, đó là bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik. Ảnh:AFC

Tâm thế của một “kèo dưới” rất dễ ứng xử. HLV Antonio Puche rất kín tiếng, và rất biết “cân đo đong đếm” trong từng trận đấu, trước từng đối thủ.

Tính cách trầm tĩnh, khôn ngoan, biết mình, biết người khi dẫn dắt một đội tuyển U-23 Trung Quốc không xuất sắc vào đến bán kết đã phần nào nói lên khả năng của nhà cầm quân Tây Ban Nha.

Thực ra bốn “nạn nhân” của U-23 Việt Nam từ Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia và UAE đều là “kèo trên” của U-23 Việt Nam. Nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, HLV Kim Sang-sik cũng rất dễ ứng xử. Còn U-23 Trung Quốc, HLV Antonio Puche chấp nhận mình là kèo dưới.

Ngôi sao của U-23 Trung Quốc là thủ môn Li Hao, họ sẽ kéo U-23 Việt Nam vào loạt luân lưu? Ảnh:AFC

Cuộc hành trình vào đến bán kết của U-23 Trung Quốc mà chỉ ghi mỗi một bàn thắng đã nói lên sự kỳ lạ và rất giỏi của nhà cầm quân Tây Ban Nha.

Nhớ lại hồi AFF Cup 2010, chính HLV McMenemy của Philippines đã dùng phương án “kèo dưới” mà đánh bại nhà đương kim vô địch - Tuyển Việt Nam. McMenemy đã chơi “khổ nhục kế”, rình rập chờ cơ hội phản đòn và họ đánh bại Việt Nam 2-0. Lần đó thì chính HLV Calisto của tuyển Việt Nam bị rơi vào cái bẫy của đồng nghiệp McMenemy và chiến lược gia Bồ Đào Nha “cay” đến độ suýt đánh nhau sau trận đấu trên sân Mỹ Đình. Cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Calisto giải thích: “Vì tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch, lại đá sân nhà, không thể chơi thứ bóng đá rình mò, đổ bê tông, bóng đá xấu xí mà phải chủ động tấn công...".

Cuối cùng tuyển Việt Nam bị sập bẫy trước các pha phản công của Philippines.

Trong khi đó, ở hiện tại, U-23 Việt Nam tiến vào bán kết U-23 châu Á bằng việc hạ bệ hàng loạt ông lớn trong đó có chủ nhà Saudi Arabia và ghi đến 8 bàn sau 4 trận. Rõ ràng HLV Antonio Puche thừa biết và nắm rất rõ thông số này.

U-23 Việt Nam bách chiến bách thắng khi nằm ở thế kèo dưới. Nhưng U-23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik còn cần phải rất cảnh giác trước kẻ cũng muốn mình nằm kèo dưới... nữa như U-23 Trung Quốc.

Nhất định Antonio Puche sẽ cư xử mình là “kèo dưới”, “trọc đầu dễ gãi”, họ có “đổ bê tông” cũng không xấu hổ, “đặt 2 xe buýt” trước cầu môn Li Hao cũng chẳng ngại, miễn là có thể đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Hoặc trong thời gian thi đấu có cơ hội họ lại hồi mã thương.

Qua bốn trận, U-23 Việt Nam nằm thế kèo dưới và thành công nhưng bây giờ có đối thủ “nằm ở cửa dưới”. Đây là bài toán hóc búa cho HLV Kim Sang-sik.