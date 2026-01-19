U-23 Việt Nam thích gặp Trung Quốc để viết tiếp kỳ tích 19/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đang bước vào thử thách lớn nhất ở giải vô địch U-23 châu Á 2026 khi trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở nhóm bốn đội mạnh nhất.

Bức tranh bán kết năm nay gần như là “sân chơi của Đông Á” khi có đến ba đội đến từ khu vực này gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, còn lại là đại diện duy nhất Đông Nam Á - tuyển U-23 Việt Nam.

Trong thế “lẻ loi” về mặt khu vực, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại càng được chú ý khi vào bán kết không phải may mắn, mà nhờ chuỗi trận ấn tượng và tinh thần thi đấu bền bỉ, sẵn sàng kéo đối thủ vào cuộc chiến thể lực và bản lĩnh.

U-23 Việt Nam trong cuộc chiến với bóng đá Đông Á

Sau khi loạt trận tứ kết kết thúc, giải U-23 châu Á đã xác định danh sách bốn đội giành vé vào bán kết là Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai suất cuối cùng được chốt khi Trung Quốc vượt qua Uzbekistan trên chấm luân lưu, còn Hàn Quốc loại Úc trong một trận đấu có nhiều thời điểm căng như dây đàn.

Trận tứ kết giữa Trung Quốc và Uzbekistan diễn ra theo kịch bản giằng co đúng chất đấu cúp khi hai đội chơi chắc chắn, không để lộ nhiều khoảng trống và kết thúc 120 phút với tỷ số 0-0. Bước vào loạt sút luân lưu, Trung Quốc bản lĩnh hơn để thắng 4-2 và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết giải U-23 châu Á, một cột mốc mà họ chưa từng chạm tới trong các lần tham dự trước đó.

Minh Phúc cùng đồng đội ngây ngất sau bàn thắng vàng đi vào bán kết giải U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Ở cặp đấu còn lại, Hàn Quốc đánh bại Úc 2-1. Đại diện xứ kim chi mở tỷ số, bị gỡ hòa, rồi kết liễu đối thủ ở những phút cuối, qua đó trở lại vòng bốn đội mạnh nhất sau hai kỳ liên tiếp không vào bán kết.

Kết quả này cũng đồng nghĩa bán kết đã “đóng khung” hai cặp đấu rất nặng ký gồm Việt Nam gặp Trung Quốc, còn Nhật Bản chạm trán Hàn Quốc. Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết đều tổ chức tại Jeddah vào ngày 20-1, và trận chung kết diễn ra vào ngày 24-1.

Trong bối cảnh ba đại diện Đông Á cùng tiến vào vòng bốn đội cuối, U-23 Việt Nam trở thành “điểm lạ” thú vị nhất: một đội bóng Đông Nam Á chen chân vào bàn tiệc của những nền bóng đá vốn thường được xem là cửa trên ở cấp độ trẻ. Chính điều đó khiến cuộc đối đầu với Trung Quốc càng mang nhiều lớp ý nghĩa.

U-23 Trung Quốc chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận vẫn vào tốp 4 đội mạnh nhất U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Nếu vượt qua đội bóng trẻ Trung Quốc đang thăng hoa vì lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết, U-23 Việt Nam sẽ chứng minh thành tích hiện tại đủ sức đứng vững ở đẳng cấp châu lục như lời nhận định của HLV Kim Sang-sik.

Người hâm mộ thích thú U-23 Việt Nam chạm trán Trung Quốc

Hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik vào đến bán kết giải U-23 châu Á cho thấy năng lực chịu đựng và sự tiến bộ trong cách chơi. Ở tứ kết, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đánh bại UAE 3-2 sau hiệp phụ, một trận đấu buộc đội phải duy trì nhịp độ và sự tập trung trong suốt 120 phút.

Trên kênh chính thức của AFC, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của học trò và nhấn mạnh từ trận đấu này, ông tin bóng đá Việt Nam đã đạt một tiêu chuẩn cao hơn, đồng thời khẳng định chiến thắng UAE là bằng chứng cho thấy Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu Á.

Nguyễn Lê Phát (2) mới 18 tuổi đã sớm trưởng thành ở sân chơi lớn. Ảnh: TAFC.

Nhìn lại cuộc chinh phục của bóng đá trẻ Việt Nam, người hâm mộ rất thích thú với cuộc chạm trán với Trung Quốc ở bán kết, để một lần nữa các học trò ông Kim tái hiện sự vượt trội về chiến thuật lẫn tâm lý. Thực tế U-23 Trung Quốc cho thấy họ cực kỳ lì lợm trong phòng ngự khi kéo Uzbekistan vào thế bế tắc suốt 120 phút, rồi giải quyết trên chấm 11m. Điều đó báo hiệu Việt Nam sẽ phải kiên nhẫn, tránh nôn nóng và đặc biệt cảnh giác với kịch bản trận đấu bị kéo dài.

Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế tinh thần rất cao từ chiến thắng nghẹt thở UAE, một kiểu chiến thắng thường giúp đội bóng trẻ “lên đời” về bản lĩnh. Người yêu bóng đá cũng rất hào hứng chờ đợi “phép thuật” của HLV Kim Sang-sik ở mỗi trận thường có những thay đổi về nhân sự cùng lối chơi gây bất ngờ cho các đối thủ.

Người hâm mộ thích thú khi Việt Nam chạm trán Trung Quốc. Ảnh: TAFC.

AFC cũng đánh giá vòng bán kết năm nay rất đáng chờ đợi khi có hai cựu vô địch và hai đội đang hướng đến danh hiệu lần đầu tiên. Trong bức tranh đó, U-23 Việt Nam nằm ở đội muốn tạo lịch sử như Trung Quốc, với mục tiêu vượt qua cột mốc đã lập bằng ngôi á quân năm 2018.

Đặt cạnh ba đối thủ lớn ở Đông Á, việc các tuyển thủ trẻ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong tốp 4 càng khiến người hâm mộ có quyền hy vọng hành trình này chưa dừng ở bán kết, và thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ khả năng đi tiếp bằng sự kỷ luật, lì lợm và hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định.