AFF Cup 2026 dài như World Cup: Kỳ lạ 10 đội đá hơn 1 tháng 17/01/2026 13:00

(PLO)- Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, thường được gọi là AFF Cup, nay mang tên ASEAN Cup, sẽ trở lại vào giữa năm 2026 và gây chú ý ngay từ lịch thi đấu: chỉ có 10 đội góp mặt nhưng thời lượng lại kéo dài hơn một tháng, tương đương World Cup.

Theo lịch thi đấu đã được công bố, AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 26-8-2026, trải dài trọn 34 ngày. Về thể thức, giải đấu của Đông Nam Á không thay đổi đáng kể so với các kỳ quen thuộc.

9 đội được vào thẳng vòng bảng, suất còn lại sẽ được xác định qua loạt play off giữa Đông Timor và Brunei. Sau đó, 10 đội chia làm hai bảng và thi đấu vòng tròn một lượt theo mô hình sân nhà - sân khách trên khắp khu vực.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: CCT.

Điểm khiến AFF Cup “dài hơi” nằm ở cách sắp lịch. Vòng bảng kéo dài từ ngày 24-7 đến ngày 8-8, sau đó các đội có quãng nghỉ trước khi bước vào vòng loại trực tiếp, khởi tranh từ ngày 15-8 và khép lại ngày 26-8. Chính khoảng trống gần một tuần giữa hai giai đoạn là yếu tố làm tổng thời gian giải bị kéo giãn, dù số đội tham dự không nhiều.

So với vòng chung kết World Cup 2026, sự chênh lệch về quy mô là rất rõ. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ, khai mạc ngày 11-6 và chung kết ngày 19-7, quy tụ tới 48 đội. World Cup có mật độ thi đấu dày hơn khi vòng bảng diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 27-6 và vòng knock out nối tiếp gần như ngay lập tức từ ngày 28-6.

Các đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á tham gia cuộc chơi khu vực kéo dài hơn 1 tháng. Ảnh: CCT.

Ở lễ bốc thăm vừa diễn ra, bảng A có hạt giống đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở vòng play off, hứa hẹn một bảng đấu rất “nóng” ngay từ ngày khai màn. Bảng B gồm tuyển Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Lào.