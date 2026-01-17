Con gái Ronaldo hát nhạc phim Titanic khiến mạng xã hội bùng nổ 17/01/2026 08:39

(PLO)- Alana Martina, con gái của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez, đang gây sốt trên mạng xã hội sau một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô bé hát “My Heart Will Go On”, ca khúc huyền thoại gắn liền với bộ phim Titanic.

Chỉ vài giây cất giọng, con gái của Ronaldo, cô bé Alana đã khiến nhiều người dừng lướt để nghe trọn vẹn, bởi sự tự tin và cách thể hiện đầy cảm xúc dù mới 8 tuổi.

Đoạn clip được Georgina chia sẻ trên Instagram Stories. Trong video, Alana xuất hiện trong trạng thái rất thoải mái, ngồi thư giãn và cầm điện thoại trên tay. Không cần sân khấu hay micro chuyên nghiệp, cô bé vẫn hát theo giai điệu quen thuộc của bản nhạc nổi tiếng do Celine Dion thể hiện. Điều khiến người xem bất ngờ là chất giọng trong trẻo, rõ lời và cảm xúc tự nhiên, tạo cảm giác như một màn trình diễn “tự phát” nhưng lại cuốn hút lạ thường.

Con gái của Ronaldo có giọng ca trong trẻo. Ảnh: TJ.

Ngay khi lan truyền, video nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi. Nhiều người cho rằng khả năng xử lý giai điệu của Alana vượt xa độ tuổi, đặc biệt là khi bài hát đòi hỏi hơi dài và những đoạn lên cao khá khó. Sự chú ý càng tăng bởi Ronaldo vốn được nhắc đến như biểu tượng của bóng đá thế giới, nhưng cô con gái lại đang cho thấy một hướng năng khiếu rất khác, thiên về nghệ thuật và biểu diễn.

Bên dưới các bài đăng chia sẻ lại clip, cư dân mạng để lại nhiều câu nhận xét vừa hài hước vừa trầm trồ. Có người nói chỉ cần mang họ Ronaldo cũng đủ khiến cái tên Alana được chú ý trên nền tảng trực tuyến, nhưng giọng hát mới là điều giữ chân người xem.

Alana cùng mẹ và anh tham gia một sự kiện của người bố nổi tiếng Ronaldo. Ảnh: EPA.

Một số người khác còn “gợi ý” Ronaldo nên đầu tư cho con gái theo con đường nghệ thuật vì tiềm năng quá rõ. Thậm chí có bình luận ví von: Alana hát nốt cao khi mới 8 tuổi, trong khi nhiều người lớn vẫn chật vật khi hát những bài cơ bản.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Alana khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Trước đó, cô bé từng được nhắc đến khi thể hiện ca khúc “Let It Go” trong phim hoạt hình Frozen, cho thấy niềm yêu thích ca hát đã xuất hiện từ sớm và ngày càng tiến bộ.