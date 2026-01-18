HLV Kim Sang-sik thắng hết các HLV châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi 18/01/2026 15:45

(PLO)- HLV Kim Sang-sik lần lượt "đánh gục" các đồng nghiệp đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi.

Bốn đội trẻ châu lục đã “quy phục” trước U-23 Việt Nam ở giải U-23 châu Á. Những nhà cầm quân châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi đều thua khi đối đầu với HLV Kim Sang-sik.

Trận đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Jordan 2-0 do HLV Omar Najhi, người Morocco dẫn dắt. Trước trận đấu, ông Najhi lớn tiếng khoe lực lượng thiện nghệ nhưng rồi gục ngã trước U-23 Việt Nam.

HLV Luigi Di Biagio của Saudi Arabia muốn đánh bại và loại U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Trận gần nhất, ông Kim vượt qua chiến lược gia Marcelo Broli, người Uruguay từng dẫn dắt U-20 Uruguay dự World Cup hồi tháng 4 năm 2025. Thầy trò HLV Marcelo Broli bảo rằng UAE phải vào sâu hơn, Việt Nam là chướng ngại phải vượt qua.

Chưa hết, HLV Edmar Aparecido de Lacerta, người Brazil dẫn dắt U-23 Kyrgyzstan cũng gục ngã trước HLV Kim Sang-sik ở vòng bảng, sau trận đầu thua đau Saudi Arabia 0-1 trong thế mất người. Sau khi thua tức tưởi chủ nhà 0-1 trong thế 10 chọi 11, HLV Edmar tin Kyrgyzstan sẽ bại U-23 Việt Nam, nhưng rồi cũng gục ngã.

Đáng nói hơn ở lượt trận cuối gặp Việt Nam, chủ nhà Saudi Arabia do cựu danh thủ Ý Luigi Di Biagio dẫn dắt cũng đòi thắng U-23 Việt Nam để lên ngôi nhất bảng, đồng thời loại luôn Việt Nam và tránh Nhật Bản ở tứ kết nhưng rồi ông cũng "ăn quả đắng" trước thầy Kim.

HLV Omar Najhi của Jordan khoe lực lượng tinh nhuệ và đặt mục tiêu đánh bại U-23 Việt Nam trận mở màn VCK U-23 châu Á. Ảnh: AFC

Bốn ông thầy ngoại của bốn đội thua U- 23 Việt Nam đều rất lớn tiếng trước khi chạm trán với Việt Nam. HLV Kim Sang-sik thì trầm lặng rồi chứng minh kẻ mạnh thực sự không nằm ở... "cái miệng" và thực tiễn chứng minh bằng đấu pháp rất tinh tế trước từng đối thủ.

Bây giờ U-23 Việt Nam vào bán kết gặp Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik lại đối đầu đồng nghiệp Antonio Puche, người Tây Ban Nha... sẽ rất thú vị. HLV Antonio Puche biết mình biết người, không ồn ào như những đồng nghiệp khác là “nạn nhân” của U-23 Việt Nam.

Ông Antonio Puche có sự tinh quái lẫn thực dụng. Dù U-23 Trung Quốc chơi không quá ấn tượng, nhưng đây sẽ là đối thủ khó chịu của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Sự khó chịu ấy không phải cầu thủ trên sân mà từ cabin ban huấn luyện trong suốt trận bán kết 2 giữa Việt Nam và Trung Quốc lúc 22 giờ 30 ngày 20-1...