Người gác đền U-23 Trung Quốc “nổ” khó đỡ, tuyên bố thắng cả Messi lẫn Ronaldo 19/01/2026 17:51

(PLO)- Sau chiến thắng gây chấn động trước U-23 Uzbekistan ở tứ kết, thủ môn Li Hao của U-23 Trung Quốc bỗng trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất trước trận bán kết U-23 châu Á gặp đội bóng lớn U-23 Việt Nam.

Trận tứ kết vừa qua, U-23 Trung Quốc lép vế thấy rõ, gần như phải gồng mình chống đỡ khi Uzbekistan cầm bóng áp đảo và bắn phá liên tục. Trong thế trận bị dồn ép, Li Hao trở thành chiếc “khóa” cuối cùng. Anh liên tiếp bay người, đổ người, phản xạ trong những tình huống tưởng như bàn thua đã cận kề, góp phần giữ sạch lưới và đưa đội nhà vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Một khoảnh khắc khiến mạng xã hội xôn xao là lúc chuẩn bị sút luân lưu: Li Hao lôi chai nước ra xem một mảnh giấy dán trên đó. Hình ảnh ấy lan nhanh vì gợi cảm giác Trung Quốc đã “bắt bài” đối thủ.

Trả lời truyền thông trong nước, Li Hao nói đội đã chuẩn bị cho loạt đá 11m và thực tế là chuẩn bị cho từng trận đấu. Anh còn phân tích khá rành rọt rằng việc để đối thủ biết mình đã nghiên cứu họ đôi khi là một đòn tâm lý: người sút sẽ chần chừ, tự nghi ngờ, cân nhắc đổi góc… và chỉ cần một nhịp do dự là đủ tạo ra sai số.

U-23 Trung Quốc vào bán kết nhờ công lớn của thủ môn Li Hao không để thủng lưới và tuyến trên cũng mới ghi có 1 bàn. Ảnh: XH.

Trên sân, Li Hao tỏ ra rất thích… làm thủ lĩnh. Anh liên tục chỉ huy hàng thủ, nhắc đồng đội về vị trí, cảnh báo những pha băng cắt bất ngờ. Thủ môn này lý giải đó là yêu cầu của một người gác đền hiện đại phải biết nhìn rộng, đọc tình huống sớm và điều chỉnh cả hệ thống từ tuyến cuối.

Nhưng phần khiến người ta vừa bật cười vừa “đứng hình” lại nằm ở những màn phát biểu kiểu… “nổ khó đỡ”. Li Hao tuyên bố triết lý của anh là phải nỗ lực gấp bội, giả sử người ta tập 1 lần thì anh tập 10 lần, người ta tập 10 lần thì anh tập 100 lần. Cao trào là câu nói khiến nhiều người ngỡ như đang nghe phim: “Cho dù Cristiano Ronaldo hay Messi dứt điểm thì tôi vẫn lao ra cản phá, quyết chặn đứng mọi cú sút”.

Người gác đền Li Hao là người hùng của đội bóng trẻ Trung Quốc. Ảnh: XH.

Sinh năm 2004, từng trưởng thành trong hệ thống đào tạo Atletico Madrid và hiện khoác áo CLB Qingdao West Coast, Li Hao được xem là thủ môn trẻ nhiều tiềm năng của Trung Quốc. Anh cũng nhấn mạnh trước trận gặp U-23 Việt Nam rằng vào tới bán kết thì không có đội nào yếu, và đội anh sẽ chiến đấu tới cùng để không phải tiếc nuối.

Riêng với tuyển U-23 Việt Nam chắc chắc sẽ tìm mọi cách giải mã bức tường đang nói rất to mang tên Li Hao.