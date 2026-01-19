Messi vô cùng áp lực với món quà khủng 19/01/2026 15:03

Chuyện bây giờ mới tiết lộ, đó là sau khi Messi đến Ấn Độ thăm và khánh thành bức tượng đồng cao 27m của mình ở Kolkuta. Messi được tỉ phú Ấn Độ tặng món quà khủng.

Món quà khủng đó là chiếc đồng hồ siêu sang, siêu hiếm mang nhãn hiệu Richard Mille RM 003-V2-GMT phiên bản châu Á trị giá 1,3 triệu USD.

Chiếc đồng hồ nhãn hiệu Richard Mille của Messi trên thế giới chỉ có 12 chiếc, mỗi chiếc giá 1,3 triệu USD. Ảnh: A.N

Tỉ phú Ấn Độ Anant Ambani đã tặng món quà cho Messi mà chính ngôi sao của tuyển Argentina và Inter Miami đã phải thốt lên anh vô cùng áp lực với món quà khủng và cũng vô cùng áp lực mỗi khi đeo nó vào tay.

Chiếc đồng hồ Richard Mille phiên bản RM 003-V2-GMT chỉ được sản xuất 12 chiếc. Nó được làm bằng chất liệu carbon và gốm đen từ vỏ bên ngoài cho đến máy móc trong chiếc đồng hồ, chất liệu này bền và chống va đập hầu như vô đối.

Vài ngày qua, Messi mới đeo món quà này và khoe trên trang xã hội của mình cùng dòng trạng thái “áp lực cực lớn khi đeo chiếc đồng hồ”.

Báo chí cũng lần tìm ra được món quà từ đâu đến với Messi. Theo đó, tỉ phú Amant Ambani của Ấn Độ tặng món quà đó cho Messi nhân chuyến Messi đến Ấn Độ thăm theo lời mời của Ấn Độ và khánh thành tượng đài của chính Messi ở Kolkuta.

Messi đến thăm Ấn Độ qua 4 thành phố Kolkuta, Mambai, Hyderabat và New Dehli. Ngay trạm giao lưu đầu tiên của Messi ở sân bóng Salk Lake ở Kolkuta đã gặp sự cố vỡ sân, khiến buổi giao lưu từ kế hoạch 45 phút chỉ còn 20 phút khi đám đông náo loạn vì Messi.