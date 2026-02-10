Sốc: Bóng đá Malaysia đối diện án phạt nặng hơn bị xử thua Việt Nam 0-3 10/02/2026 18:30

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa phát đi cảnh báo cứng rắn với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về nguy cơ đối mặt với những án phạt nghiêm khắc hơn nữa nếu thất bại trong vụ kiện đang được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xem xét.

Vụ rắc rối của FAM xoay quanh 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả hồ sơ pháp lý, một bê bối đang đẩy bóng đá Malaysia vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng.

Trước mắt, FAM có thể tạm thở phào khi CAS quyết định đình chỉ lệnh cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ trong lúc chờ phán quyết cuối cùng. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, thừa nhận đây là tín hiệu tích cực hiếm hoi dành cho FAM, bởi nó cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ đợi kết luận chính thức.

Dẫu vậy, sự lo lắng của làng bóng Malaysia vẫn bao trùm, bởi không ai có thể đoán trước kết quả phiên xử dự kiến diễn ra vào ngày 26-2. Theo ông Windsor, nếu FAM thắng kiện, toàn bộ án phạt sẽ được xóa bỏ ngay lập tức. Khi đó, 7 cầu thủ sẽ chính thức được phép trở lại thi đấu cho các CLB cũng như đội tuyển quốc gia mà không còn bất kỳ rào cản pháp lý nào.

Tổng thư ký AFC Windsor cảnh báo làng bóng Malaysia có khả năng bị xử phạt nặng hơn. Ảnh: TNST.

Ngược lại, viễn cảnh thất bại có thể kéo theo hậu quả nặng nề hơn nhiều. CAS không loại trừ khả năng gia hạn án cấm hoặc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nếu kết luận FAM có sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Điều này đồng nghĩa với việc khủng hoảng không dừng lại ở 7 cá nhân, mà lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của bóng đá Malaysia.

Trước đó, FIFA đã ban hành án cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel vì nghi vấn gian lận giấy tờ.

Đội tuyển Malaysia đã thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 và trận tái đấu diễn ra ngày 31-3-2026. Ảnh: TNST.

Chưa dừng lại, FIFA còn hủy bỏ ba trận đấu quốc tế của Malaysia, khiến Harimau Malaya bị xử thua 0-3 trước Singapore, Palestine và Cape Verde. Đội tuyển Malaysia thậm chí có nguy cơ mất luôn các chiến thắng đã giành được trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời bổ sung án phạt nặng hơn do bị cho là sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tất cả giờ đây phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của CAS, một quyết định được ví như lằn ranh sống còn đối với FAM và cả nền bóng đá Malaysia.