Đón Tết xa nhà, 2 đội tuyển nữ Việt Nam khổ luyện cho giấc mơ lớn 09/02/2026 06:39

(PLO)- Khi nhiều gia đình đang đếm ngược từng ngày chờ Tết Nguyên đán sum họp, các đội tuyển nữ Việt Nam lại bước vào một hành trình khổ luyện rất khác biệt, vì những mục tiêu lớn cho bóng đá nước nhà.

Không có những ngày nghỉ ngơi bên người thân, các cô gái khoác áo đội tuyển nữ sân 11 và futsal quốc gia chọn cách đón Tết trên sân tập, với mồ hôi và kỷ luật, với một mục tiêu chung là mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam săn vé World Cup

Các cô gái Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã sang Trung Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn tại Thâm Quyến để chuẩn bị cho vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026. Đợt tập huấn kéo dài đến ngày 14-2, tức 27 tháng Chạp Âm lịch, đồng nghĩa với việc toàn đội không có thời gian đón Tết bên gia đình. Với nhiều cầu thủ, đây là cái Tết xa nhà không nhớ lần thứ bao nhiêu, nhưng tất cả đều chấp nhận vì nhiệm vụ quốc gia.

Danh sách sang Thâm Quyến lần này gồm 26 cầu thủ, kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ đang được trao cơ hội. Ngay khi đặt chân đến Trung Quốc, ban huấn luyện nhanh chóng đưa đội vào guồng tập luyện với cường độ cao. HLV Mai Đức Chung đặc biệt chú trọng việc giúp các học trò thích nghi với thời tiết, mặt sân và môi trường tập luyện mới, xem đây là nền tảng quan trọng để đội đạt trạng thái tốt nhất trước thềm giải đấu lớn.

Thầy trò Mai Đức Chung đang rèn luyện tại Thâm Quyến, Trung Quốc chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam có hai trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào các ngày 10-2 và 13-2. Đây là những trận thử lửa “nặng đô”, bởi Trung Quốc là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu Á. Những màn so tài này là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực từng cầu thủ, rà soát đội hình và điều chỉnh chiến thuật trong bối cảnh áp lực thi đấu thực tế.

Chuyến tập huấn nằm trong lộ trình chuẩn bị dài hơi của đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, giải đấu là cánh cửa quan trọng mở ra cơ hội tham dự World Cup.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gọi thêm các cầu thủ trẻ để tăng chiều sâu lực lượng và tạo nguồn kế cận. Ông thẳng thắn nhìn nhận bóng đá nữ Việt Nam không có lực lượng đông đảo như bóng đá nam, nên việc tuyển chọn phải rất cẩn trọng, đồng thời cần kiên nhẫn trong quá trình đào tạo.

Các cô gái Việt Nam sau ngôi á quân SEA Games 33 là vào vòng chung kết châu Á tạI Úc. Ảnh: VFF.

Về mục tiêu chuyên môn, ông Chung tiết lộ hai nhiệm vụ lớn, là trẻ hóa đội hình và phấn đấu đạt thành tích cao tại giải châu Á. Theo ông, bảng đấu của Việt Nam được dự báo cực kỳ khắc nghiệt. Nhật Bản vượt trội và thuộc nhóm tinh hoa của châu lục, trong khi Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan sẽ cạnh tranh quyết liệt cho suất đi tiếp còn lại. Ngay cả khi không giành vé trực tiếp, cơ hội vẫn còn ở vòng play off, miễn là đội giữ được sự tập trung và bản lĩnh.

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1-3 đến ngày 21-3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu vòng bảng tại Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4-3), Đài Loan (ngày 7-3) và Nhật Bản (ngày 10-3) trên sân Perth Rectangular.

Futsal nữ Việt Nam chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á

Ở một mặt trận khác, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đang trải qua những ngày tập luyện căng thẳng trong những ngày cận Tết. Đội có 20 cầu thủ khổ luyện tại TP.HCM chuẩn bị cho Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ 24-2 đến ngày 2-3 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Điều đó đồng nghĩa với việc các tuyển thủ futsal nữ cũng đón Tết xa nhà, gác lại mọi sinh hoạt gia đình thường nhật để tập trung hoàn toàn cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương khu vực.

Futsal nữ Việt Nam khổ luyện bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Theo kết quả bốc thăm, futsal nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar, Philippines và Úc. HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng đánh giá bảng đấu này tiềm ẩn nhiều thử thách do số lượng đội nhiều hơn, dẫn đến lịch thi đấu dày đặc. Myanmar và Philippines là những đối thủ quen thuộc từ SEA Games, có nhiều sự tiến bộ rõ rệt, còn nữ Úc là đội bóng có thể lực và lối chơi khó chịu.

Trong đợt tập trung này, ban huấn luyện futsal nữ Việt Nam cũng mạnh dạn trao cơ hội cho một số gương mặt mới vừa thi đấu ấn tượng tại Giải futsal nữ vô địch quốc gia 2026. Theo HLV Nguyễn Đình Hoàng, đây là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ bổ sung cho các vị trí còn thiếu, tạo sự cạnh tranh tích cực trong đội hình. Ông thầy trẻ hài lòng với sự thích nghi của các cầu thủ mới, thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc để hòa nhập với lối chơi chung.

Thầy trò Nguyễn Đình Hoàng đón Tết trên sân tập và thi đấu ở đất khách quê người. Ảnh: VFF.

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 quy tụ 7 đội tuyển hàng đầu khu vực, trong đó Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch và đang xếp hạng 11 thế giới. Những cái tên đáng chú ý khác gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Úc và Philippines.

Từ sân cỏ đến sàn futsal, các đội tuyển nữ Việt Nam đang miệt mài khổ luyện trong những ngày Tết đoàn viên để theo đuổi mục tiêu lớn. Bên cạnh câu chuyện của thành tích là tinh thần cống hiến thầm lặng, là sự đánh đổi rất thật của những cô gái mang trên mình màu cờ sắc áo, với khát vọng đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn xa trên bản đồ châu lục và thế giới.