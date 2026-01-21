HLV Kim Sang-sik chỉ thẳng ‘điểm gãy’ phút 33 21/01/2026 11:08

(PLO)- Sau trận thua U-23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết giải U-23 châu Á, HLV Kim Sang-sik cho biết ông nhìn thấy rất rõ thời điểm khiến U-23 Việt Nam trượt khỏi quỹ đạo trận đấu.

Theo HLV Kim Sang-sik, chấn thương của trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh ở phút 33 đã buộc đội tuyển phải thay người ngoài kế hoạch, làm xáo trộn cấu trúc phòng ngự và kéo theo hàng loạt hệ lụy trong hiệp hai. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không che giấu sự thất vọng vì mục tiêu vào chung kết đã tan vỡ.

Dù vậy, ông Kim vẫn dành lời cảm ơn cho các học trò vì tinh thần thi đấu đến cùng trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khi U-23 Việt Nam có thời điểm chỉ còn 10 người trên sân, sau chiếc thẻ đỏ của Lý Đức. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng với người hâm mộ đã đến sân cổ vũ và theo dõi đội tuyển, xem đây là nguồn động lực lớn dù kết quả không như mong muốn.

Ông Kim thừa nhận U-23 Trung Quốc thắng xứng đáng. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng U-23 Trung Quốc và thừa nhận họ xứng đáng giành chiến thắng. Chiến lược gia này cho biết ông bất ngờ trước cách đối thủ tổ chức hàng thủ chắc chắn xuyên suốt trận đấu, duy trì kỷ luật và che kín các khoảng trống. Theo ông, sự gọn gàng và quyết liệt của hệ thống phòng ngự Trung Quốc đã khiến U-23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội rõ rệt, từ đó mất dần sự chủ động khi trận đấu trôi đi.

Ông Kim tiết lộ sau khi Hiểu Minh rời sân, U-23 Việt Nam phải gồng mình chịu sức ép lớn hơn. Dù hiệp một vẫn kết thúc với tỷ số 0-0, ban huấn luyện hiểu rằng thế trận đã thay đổi. Sang hiệp hai, ông tung Nguyễn Đình Bắc vào sân với kỳ vọng tạo ra đột biến, nhưng thực tế lại không diễn ra theo kịch bản đã tính toán.

Trung vệ số 4 của U-23 Việt Nam bị chấn thương phải rời sân đã gây xáo trộn lớn cho cách vận hành đội hình của thầy Hàn. Ảnh: TAFC.

“Kế hoạch bị gián đoạn vì chấn thương, chúng tôi phải thực hiện một sự thay đổi quan trọng và điều đó tác động trực tiếp đến cách vận hành đội hình”, HLV Kim Sang-sik lý giải về “điểm gãy” từ phút 33.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng những gì xảy ra trên sân lệch khỏi sự chuẩn bị ban đầu, nhất là khi đội mất một nhân tố trụ cột. Sự xáo trộn khiến các cầu thủ dao động, giảm tự tin, rồi cuối cùng dẫn đến việc để thủng lưới và thất bại. Trước mắt, ông cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất là nhanh chóng vực dậy tinh thần toàn đội để bước vào trận tranh hạng 3 gặp tuyển U-23 Hàn Quốc vào ngày 23-1.