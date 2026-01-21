U-23 Trung Quốc ‘mổ băng’ 50 ngày và cày chiến thuật để thắng U-23 Việt Nam 21/01/2026 10:34

(PLO)- Sau tiếng còi tan trận bán kết U-23 châu Á, HLV Antonio Puche không giấu được niềm vui khi U-23 Trung Quốc đánh bại U-23 Việt Nam với tỷ số 3-0 để giành vé vào chung kết.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha xem đây là cột mốc đặc biệt của U-23 Trung Quốc, bởi trước giải đấu lần này, bóng đá trẻ của họ từng 5 lần tham dự nhưng đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Theo ông, chiến thắng thuyết phục trước Việt Nam không đến từ may mắn, mà chính là kết quả của quá trình chuẩn bị tỉ mỉ và sự bền bỉ của toàn đội trong suốt nhiều tuần.

Puche cho biết ban huấn luyện đã trải qua gần 50 ngày làm việc liên tục, tập trung vào phân tích đối thủ và hoàn thiện lối chơi. Ông nhấn mạnh tinh thần “làm mỗi ngày một chút” là điều bắt buộc nếu muốn tạo ra khác biệt ở sân chơi châu lục.

Ông Puche tiết lộ đội ngũ của ông đã xem rất nhiều băng hình, mổ xẻ điểm mạnh, yếu của từng đối thủ, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp cho từng trận. “Muốn đạt được điều gì đó, bạn phải nỗ lực mỗi ngày”, Puche nói về sự chăm chỉ là nền tảng cho bước tiến của U-23 Trung Quốc.

HLV Puche và các cộng sự mất 50 ngày làm việc chăm chỉ để đưa các học trò vào chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Đánh giá về màn trình diễn trước U-23 Việt Nam, HLV Puche khen các học trò đã tuân thủ chiến thuật với mức tập trung cao và bản lĩnh vững vàng. Ông cho rằng đội đã chơi một trận ở “đẳng cấp cao”, đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm soát bóng và tranh chấp bóng hai. Với Puche, đây là hai yếu tố then chốt giúp Trung Quốc làm chủ thế trận, duy trì nhịp độ theo ý đồ và triển khai tấn công một cách tự tin hơn khi cơ hội xuất hiện.

Điểm đáng chú ý khác là Puche mạnh dạn xoay tua lực lượng. So với trận tứ kết thắng Uzbekistan sau loạt luân lưu, ông thực hiện 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó gồm có bốn gương mặt lần đầu được đá chính ở giải năm nay.

Bóng đá trẻ Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào trận cuối cùng giải châu Á sau 5 lần góp mặt. Ảnh: TAFC.

Quyết định này phát huy tác dụng khi Trung Quốc cầm bóng vượt trội, giữ được sự chủ động, rồi tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp hai để định đoạt trận đấu. Ba bàn thắng lần lượt được ghi bởi Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong, khép lại một chiến thắng đậm và mở ra trận chung kết gặp nhà đương kim vô địch Nhật Bản.

HLV Puche cho biết đội sẽ cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này trước khi bước vào guồng chuẩn bị mới. Ông thừa nhận Nhật Bản rất mạnh, nhưng khẳng định U-23 Trung Quốc sẽ chiến đấu hết sức. Với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, chiến thắng trước Việt Nam mang ý nghĩa lớn với bóng đá Trung Quốc trong hành trình cải thiện chất lượng và vị thế ở đấu trường châu lục.