Sự thật về bóng đá Trung Quốc và lời xin lỗi của HLV Kim Sang-sik 21/01/2026 10:12

(PLO)- Đã từng thắng đối thủ này ở Panda Cup nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik đã không thể có chiến thắng tại bán kết U-23 châu Á sau màn “lột xác” của U-23 Trung Quốc,

HLV Kim Sang-sik nghẹn lời xin lỗi sau cú ngã ở bán kết và hứa hẹn U-23 Việt Nam sẽ “đứng dậy” trong trận đại chiến tranh hạng 3 với U-23 Hàn Quốc.

Sau trận bán kết U-23 châu Á 2026 khép lại trong nỗi tiếc nuối, ông thầy người Hàn Quốc buồn bã vì không thể giúp các học trò làm nên kỳ tích. Thầy Kim thẳng thắn thừa nhận U-23 Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu giành vé vào chung kết, gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng ổn định tinh thần để hướng đến trận tranh huy chương đồng.

Ông Kim dành thời gian nói về những khán giả đã đồng hành cùng đội tuyển suốt hành trình tại giải. Ông gửi lời xin lỗi người hâm mộ có mặt trên sân lẫn khán giả theo dõi qua truyền hình, bởi U-23 Việt Nam đã không mang về chiến thắng như mong đợi. Trong cùng lời chia sẻ, chiến lược gia này bày tỏ sự trân trọng dành cho các học trò.

U-23 Trung Quốc đã thắng đậm U-23 Việt Nam 3-0 ở bán kết giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Theo ông ông, các cầu thủ đã chiến đấu đến tận phút cuối, kể cả khi rơi vào cảnh thi đấu thiếu người vẫn cố gắng tìm bàn gỡ. “Giải đấu của chúng tôi chưa dừng lại ở đây”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ, đồng thời khẳng định đội sẽ chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu cuối cùng để hướng đến mục tiêu giành vị trí cao nhất có thể.

Về diễn biến trên sân, ông Kim cho biết kế hoạch nhân sự của U-23 Việt Nam buộc phải thay đổi sớm, vượt ngoài dự tính ban đầu. Ông tiết lộ ban huấn luyện từng tính toán đưa Đình Bắc vào sân trong hiệp hai để tạo ra sự khác biệt về tốc độ và khả năng đột phá. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh ngay trong hiệp một khiến mọi toan tính phải điều chỉnh gấp. Việc mất một nhân tố quan trọng sớm đã làm xáo trộn cách vận hành và ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu của toàn đội.

Về việc U-23 Việt Nam lại để thủng lưới ngay đầu hiệp hai dù hiệp một kết thúc với thế cân bằng, ông Kim nhìn nhận vấn đề theo cách rất trực diện. Ông cho rằng ngoài tác động của ca chấn thương, đội bóng đã thiếu sự tập trung ở một tình huống phạt góc. Bàn thua đến sớm khiến tâm lý bị tác động rõ rệt, làm giảm mức tự tin và khiến U-23 Việt Nam không còn duy trì được thế trận như kế hoạch.

Ông Kim buồn bã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik cũng không ngần ngại dành sự tôn trọng cho đối thủ U-23 Trung Quốc. Sự thật là ông thừa nhận sự bất ngờ trước cách tổ chức phòng ngự chắc chắn cùng tính kỷ luật chiến thuật của họ. Theo đánh giá của ông Kim, bóng đá trẻ Trung Quốc đang thể hiện bước tiến đáng kể, và việc họ góp mặt ở trận chung kết là điều xứng đáng.

Ông Kim cũng nhắc đến việc đối thủ có những thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát, trong khi U-23 Việt Nam chưa kịp thích nghi tốt với những điều chỉnh ấy. “Tôi nhận trách nhiệm về điều này”, ông Kim nói một cách sòng phẳng và thừa nhận thất bại.

Dù lỡ hẹn với trận đấu tranh ngôi vô địch, HLV Kim Sang-sik vẫn nhấn mạnh U-23 Việt Nam có quyền tự hào về những gì đã làm được. Ông cho rằng đội bóng đã chứng minh năng lực cạnh tranh ở sân chơi châu lục bằng lối chơi tổ chức và tinh thần tập thể. Theo ông, các cầu thủ có thể không phải những cái tên hào nhoáng, nhưng sự gắn kết và kỷ luật đã giúp họ tiến sâu đến bán kết.

Các tuyển thủ trẻ Trung Quốc đã chơi tốt hơn đồng nghiệp Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Nhìn lại hành trình tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026, ông thầy người Hàn Quốc hài lòng với thái độ thi đấu, sự nỗ lực và tinh thần tuân thủ chiến thuật của toàn đội từ đầu giải. Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là nền tảng, sau giải đấu các cầu thủ cần cải thiện nhiều mặt để bước lên những cột mốc cao hơn trong tương lai.

Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 22 giờ, ngày 23-1 giữa U-23 Việt Nam và U-23 Hàn Quốc. Trận chung kết diễn ra lúc 22 giờ, ngày 24-1 giữa U-23 Trung Quốc và U-23 Nhật Bản.