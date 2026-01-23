Konate xác nhận cha mình qua đời 23/01/2026 12:33

(PLO)- Ibrahima Konate xác nhận cha mình qua đời trong một bài đăng xúc động sau khi anh vắng mặt trong trận Liverpool thắng Marseille 3-0.

Hậu vệ của Liverpool Ibrahima Konate xác nhận cha mình qua đời bằng một bài đăng đầy xúc động trên Instagram. Konate, 26 tuổi, đã vắng mặt trong trận Liverpool thắng Marseille 3-0 trên sân khách tại Champions League vào giữa tuần sau khi một mình trở về Pháp vì lý do cá nhân.

Không tiết lộ lý do chính thức Konate không có tên trong đội hình thi đấu, HLV Arne Slot của Liverpool chỉ nói ông "thực sự rất buồn" khi được truyền thông hỏi về Konate. Và Konate hiện đã xác nhận rằng cha anh, Hamady, đã qua đời.

Trên Instagram, Konate đã chia sẻ tin buồn và thông tin chi tiết về lễ tang với 3,2 triệu người theo dõi của mình. Anh viết: "Quả thật, chúng ta thuộc về Allah, và quả thật chúng ta sẽ trở về với Ngài. Lễ cầu nguyện tang lễ cho cha chúng tôi, Hamady Konaté, sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 23-1, sau giờ cầu nguyện Jumu'ah lúc 12 giờ 45 chiều, In Sha Allah".

Konate xác nhận cha mình qua đời trong bài đăng trên Instagram. ẢNH: LIVERPOOL FC/GETTY

Địa chỉ tổ chức tang lễ đã được thông báo và lời nhắn được ký tên từ "Gia đình Konate".

Khi được hỏi về tình hình của Konate cách đây 2 ngày, HLV Arne Slot của Liverpool nói: "Không, trước hết là vì chuyện gia đình, tại sao anh ấy không có mặt ở đây, điều đó rất buồn đối với anh ấy. Thứ hai, chúng tôi nhớ anh ấy vì tôi chủ yếu sử dụng anh ấy và Virgil van Dijk".

Joe Gomez vào sân thay Konate trong chiến thắng ấn tượng của Liverpool trước đội bóng của HLV Roberto de Zerbi tại Champions League. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về thời điểm Konate có thể trở lại Liverpool, mặc dù dường như rất khó có khả năng anh sẽ tham gia trận đấu với Bournemouth tại Premier League vào cuối tuần này.

Phong độ của Konate đã cải thiện đáng kể trong những tuần gần đây sau những màn trình diễn không ổn định hồi đầu mùa giải, và Liverpool hiện đang bất bại trong 13 trận đấu trên mọi đấu trường. Chiến thắng trước Bournemouth sẽ giúp Liverpool củng cố vị trí trong top bốn Premier League.