5 quả phạt đền đen tối nhất lịch sử bóng đá 23/01/2026 07:22

Dưới đây là năm quả phạt đền tệ nhất trong lịch sử bóng đá. Khoảng 15 năm trước, Asamoah Gyan cảm thấy mình là người kém may mắn nhất thế giới. Anh vừa trải qua tai họa lớn nhất trong sự nghiệp: sút hỏng quả phạt đền.

Thời điểm đó, Ghana và Uruguay gặp nhau ở tứ kết World Cup 2010. Ghana đã đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, khi tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez cố tình dùng tay cản bóng trong vòng cấm để cứu một bàn thua mười mươi cho Uruguay, khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ.

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, và Asamoah Gyan bước lên thực hiện. Các cổ động viên Ghana tại sân vận động Soccer City ở Johannesburg, Nam Phi đã cầu nguyện, hy vọng ngôi sao của họ sẽ thực hiện thành công.

Không gian im lặng bao trùm, nhưng những gì diễn ra sau đó thật đau lòng. Asamoah Gyan sút bóng trúng xà ngang. Tỷ số vẫn là 1-1, ngay khi Ghana có cơ hội vàng để tiến vào bán kết World Cup. Nếu Gyan ghi bàn thắng đó, Ghana đã có thể ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Nhưng biết làm sao được, chẳng có phép màu nào cả.

Ghana thậm chí phải nhìn Uruguay giành chiến thắng sau khi họ để thua trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính với tỷ số 2-4. Việc đảm nhận vai trò người thực hiện phạt đền không hề dễ dàng, ngay cả đối với những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Asamoah Gyan.

Bên cạnh Asamoah Gyan, nhiều cầu thủ khác cũng từng thất bại đau đớn trên chấm 11m. Theo Givemesport, dưới đây là năm quả phạt đền tệ nhất trong lịch sử bóng đá:

Cú sút panelka tệ hại của Brahim Diaz đá bay chiếc cúp của Morocco. ẢNH: AFP

Robert Pires (Arsenal): Giải Premier League - Tháng 10 năm 2005

Dưới thời HLV Arsene Wenger, Arsenal luôn mang đến những điều mới mẻ, nhưng đây là điều mà Robert Pires và Thierry Henry từng tiếc nuối. Trong 1 quả penalty, thay vì dứt điểm, Pires cố gắng chuyền bóng cho Henry đang chạy vào vòng cấm, nhưng chân anh chỉ chạm vào phần trên của quả bóng trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Pires đã kể câu chuyện hy hữu này trong một bài báo trên tờ The Times năm 2016, và nó mang đến một bài học quý giá rằng ngay cả những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất cũng có thể mắc sai lầm.

"Câu chuyện về quả phạt đền hỏng ăn của chúng tôi thực sự khá buồn cười," cầu thủ người Pháp Pires cho biết, "Ngày trước trận đấu với Man City, Thierry Henry và tôi đã tập luyện. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt: anh ấy chuyền bóng, còn tôi ghi bàn. Chúng tôi chưa bao giờ nói sẽ làm như vậy nếu được hưởng quả phạt đền trong trận đấu với Man City. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có được cơ hội. Tôi cầm bóng, Thierry Henry không nói gì và tôi đã ghi bàn, sút bóng vào góc phải khung thành thủ môn.

Rồi khi chúng tôi có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai, Thierry Henry tiến đến chỗ tôi và nói: "Hãy làm lại lần nữa, nhưng chúng ta đổi vai trò, cậu chuyền bóng còn tôi ghi bàn!"”, Pires nhớ lại.

2. Ademola Lookman (Fulham): Giải Ngoại hạng Anh - Ngày 7-11-2020

Ademola Lookman biết cú sút phạt đền hỏng ăn của mình trong trận đấu với West Ham United tệ đến mức nào khi Pat Nevin cũng mỉa mai, nói rằng ít nhất cú sút của anh cũng đi vào khung thành.

Ở phút thứ 98, tiền đạo của Fulham Lookman quyết định phô diễn kỹ thuật và thực hiện cú sút Panenka trên chấm 11m với hy vọng gỡ hòa và giành được một điểm quý giá trên sân khách.

Tuy nhiên, kết quả là một pha xử lý thiếu tệ hại của Lookman, bởi sự tự tin thái quá không phải lúc nào cũng dẫn đến thành công. Có thời điểm và hoàn cảnh thích hợp để thực hiện cú sút Panenka, và đây không phải là một trong những thời điểm đó.

Cầu thủ người Nigeria, người đã lập hat-trick trong trận chung kết Europa League năm 2024, kể từ đó đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích hơn nữa về việc đá phạt đền. HLV của Lookman tại Atalanta, Gian Piero Gasperini, đã gọi anh là "người đá phạt đền tệ nhất mà tôi từng thấy" sau khi Lookman đá hỏng một quả phạt đền trong trận play-off Champions League gặp Club Brugge.

3. Bersant Celina (Swansea City): Giải Championship - Ngày 13-3-2019

Khi tiền vệ Bersant Celina của Swansea City đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu thuộc Championship gặp West Brom vào cuối mùa giải 2012 - 2013, HLV của anh, Brendan Rodgers nói: "Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra". Nhưng liệu điều đó có đúng không?

Celina dùng chân trụ chạm bóng và bằng cách nào đó đã đẩy được bóng ra khỏi khung thành. Điều này cho phép hậu vệ của West Brom dễ dàng phá bóng. Swansea thua 3-0 trong trận đấu đó.

4. Romario Balde (Benfica): Tứ kết UEFA Youth League - tháng 3-2015

Năm 2015, cầu thủ trẻ Romario Balde của Benfica thực hiện một cú sút Panenka có lẽ là tệ nhất lịch sử bóng đá.

Khi thủ môn nhảy sang trái và đánh lạc hướng, Balde dường như gặp may. Tuy nhiên, cú sút yếu ớt và chậm chạp của anh đã cho thủ môn đủ thời gian để phục hồi và thực hiện cú nhảy thứ hai, dễ dàng bắt được bóng.

Nếu bàn thắng được ghi, Benfica đã dẫn trước Shakhtar Donetsk 2-0 trong trận tứ kết UEFA Youth League, nhưng thay vào đó, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, và trớ trêu thay, Benfica lại để thua trên chấm phạt đền.

Hy vọng rằng, tiền đạo trẻ - người được đặt biệt danh là "Romario" theo tên một cầu thủ vĩ đại hơn nhiều - đã rút ra được một bài học quý giá từ kinh nghiệm này.

Brahim Diaz (Ma-rốc): Chung kết Cúp bóng đá châu Phi - Tháng 1 năm 2026

Cả Morocco nín thở theo dõi khi Brahim Diaz có cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng để giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON 2025) lần thứ hai trong lịch sử đất nước.

Tiền đạo của Real Madrid phải chờ hơn 10 phút để thực hiện quả phạt đền sau khi các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối quyết định của trọng tài về việc cho Senegal hưởng quả phạt đền ở phút cuối.

Diaz tiến lên và thực hiện cú sút Panenka, cú sút này tệ hơn cú sút của Balde chỉ vì thời điểm thực hiện, anh ta tâng bóng yếu ớt thẳng vào thủ môn Edouard Mendy của Senegal.

"Tôi đã đá hỏng quả phạt đền, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và xin lỗi từ tận đáy lòng", Diaz nói.

Tệ hơn nữa, Senegal đã giành chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ, và Diaz, trong tâm trạng vô cùng đau buồn, đã bị thay ra trước khi bàn thắng quyết định được ghi. Diaz bật khóc nức nở khi nhận giải Chiếc giày vàng dành cho vua phá lưới AFCON 2025.