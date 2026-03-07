Cảnh tượng kỳ lạ khi Messi gặp ông Trump 07/03/2026 12:57

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Mirror (Anh) sau khi siêu sao Lionel Messi cùng Inter Miami đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 6-3 (giờ Mỹ). Lionel Messi và các đồng đội của anh tại Inter Miami đã được Tổng thống Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng, và ngôi sao người Argentina đã vô tình rơi vào một vài khoảnh khắc khó xử, Mirror bình luận.

Theo Mirror, Lionel Messi đã vô tình vướng vào một bài phát biểu khó hiểu của ông Donald Trump sau khi được Nhà Trắng tiếp đón. Siêu sao người Argentina đã cùng các đồng đội Inter Miami đến thăm Nhà Trắng sau khi giành chức vô địch MLS Cup mùa giải trước.

Lionel Messi được Tổng thống Donald Trump tiếp đón, và như dự đoán, ông đã cập nhật tình hình xung đột ở Trung Đông theo cách riêng của mình. Với Messi chỉ cách vài bước chân, ông Trump nói: “Quân đội Hoa Kỳ cùng với các đối tác Israel tuyệt vời, tiếp tục tiêu diệt kẻ thù ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đang phá hủy tên lửa của Iran".

Tờ Mirror bình luận Lionel Messi và tổng thống Trump đã có một cảnh tượng kỳ lạ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tổng thống Mỹ nói thêm: “Họ (Iran) rất mạnh và muốn chiến đấu. Họ gọi điện và hỏi: "Làm thế nào để đạt được thỏa thuận?". Và tôi trả lời: "Các ông đến hơi muộn rồi". Chúng tôi muốn chiến đấu hơn họ”, rồi ông Trump kết luận: “Chúng tôi đang làm rất tốt. Chúng tôi có lực lượng quân đội vĩ đại nhất mà mọi người từng thấy".

Trong khi Tổng thống Mỹ Trump chuyển sang chủ đề khác, Messi lại vướng vào một tình huống khó xử khác khi ông Trump nhắc đến đối thủ lâu năm của Messi là Cristiano Ronaldo.

Ông Trump cho biết, “Tôi rất vui mừng được đón tiếp nhà vô địch MLS Cup 2025 Inter Miami - các bạn đã làm rất tốt. Chưa có tổng thống Mỹ nào có cơ hội nói "Chào mừng đến Nhà Trắng, Lionel Messi”.

Con trai tôi hỏi: "Bố ơi, bố có biết hôm nay ai sẽ đến không?". Tôi trả lời: "Bố đang bận nhiều việc!". Con trai tôi nói: "Messi!’ Anh ấy là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bố. Bố đã được gặp anh ấy. Một fan hâm mộ đích thực của bố”.

“Cristiano Ronaldo thật tuyệt vời, Lionel Messi thật tuyệt vời, có rất nhiều nhà vô địch và vận động viên xuất sắc trong môn thể thao của các bạn và Nhà Trắng rất vinh dự được vinh danh bạn ngày hôm nay”, ông Trump nói thêm.

Chiếc áo số 47 của Inter Miami ghi tên ông Trump. ẢNH: MIRROR/GETTY

Những khoảnh khắc khó xử chưa dừng lại ở đó, khi ông Trump còn công khai đặt câu hỏi liệu Messi có giỏi hơn huyền thoại, vua bóng đá Pele hay không. Ông nói: "Leo đã giành được danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình - nhiều nhất mọi thời đại.

Bạn có thể đến bất cứ đâu trên thế giới, bất kỳ đội nào trên thế giới, nhưng Messi đã chọn Miami. Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn vì đã cho tất cả chúng tôi được trải nghiệm hành trình này. Tôi không nên nói điều này vì tôi đã già rồi, nhưng tôi đã xem Pele thi đấu. Tôi không biết, có thể bạn (Messi) còn giỏi hơn Pele. Pele thực sự rất giỏi".

Messi không phải là ngôi sao nổi tiếng thế giới duy nhất có mặt tại Nhà Trắng. Anh còn được các đồng đội tại Inter Miami là Luis Suarez và Rodrigo De Paul tháp tùng. Bên cạnh bục phát biểu của ông Trump, chiếc cúp MLS và một chiếc áo có dòng chữ "Trump 47" cũng được trưng bày, trong khi Messi tặng tổng thống Mỹ một quả bóng màu hồng có chữ ký của anh.