Neymar bị nữ đầu bếp riêng kiện vì bắt làm việc quá sức 07/03/2026 13:14

(PLO)- Neymar dính vào rắc rối khi ngôi sao người Brazil này bị nữ đầu bếp riêng kiện vì "làm việc 16 tiếng mỗi ngày và nấu ăn cho 150 người".

Siêu sao người Brazil Neymar đang phải đối mặt với một vụ kiện từ nữ đầu bếp riêng của anh, người đang đòi bồi thường thiệt hại về tài chính vì bị bắt làm việc 16 tiếng mỗi ngày và phải nấu ăn cho tới 150 người, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Nữ đầu bếp này cho biết mình bị thương tích về thể chất khi chuẩn bị thức ăn tại một trong những nơi ở của Neymar ở Rio de Janeiro. Cựu ngôi sao Barcelona Neymar đã trở về quê nhà Brazil vào mùa hè năm ngoái sau quãng thời gian tồi tệ ở Saudi Arabia trong màu áo CLB Al Hilal.

Neymar đã ổn định cuộc sống tại khu Mangaratiba thuộc Rio de Janeiro. Anh sở hữu hai biệt thự. Đầu bếp đang kiện Neymar từng làm việc cho anh tại Casa Hotel Portobello từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 2 năm nay.

Neymar bị nữ đầu bếp riêng kiện vì bắt cô làm việc quá sức. ẢNH: MIRROR

Cô đã đệ đơn kiện lên Tòa án Lao động Khu vực 1 cùng với việc gửi thông tin cho tờ báo Metropoles của Brazil. Nữ đầu bếp này nói họ đã được xem các tài liệu trong vụ kiện của cô. Nữ đầu bếp này than thở cô phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày cho Neymar, dẫn đến việc cô phải phục vụ cả cầu thủ này và tới 150 người bạn và cộng sự của anh ta mỗi ngày.

Hợp đồng ban đầu quy định cô sẽ làm việc từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Năm, và từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều vào thứ Sáu, nhưng đầu bếp này cho biết cô thường xuyên làm việc đến 23 giờ đêm hoặc nửa đêm, và cả vào cuối tuần. Người ta cũng cho rằng cô đã làm việc vượt quá giờ nghỉ trưa theo quy định của pháp luật Brazil.

Nữ đầu bếp này cho rằng cô bị thương tích về thể chất do yêu cầu công việc, bao gồm việc mang vác những miếng thịt nặng khoảng 10 kg mỗi miếng và bốc dỡ những bao tải nặng. Cô được cho là đã bị đau lưng và viêm khớp hông.

Neymar đang nỗ lực để được gọi trở lại tuyển Brazil. ẢNH: MIRROR

Do đó, nữ đầu bếp này, người được trả 1.065 bảng Anh mỗi tháng (7.500 real Brazil), đang yêu cầu Neymar trả 37.544 bảng Anh (262.000 real Brazil) để bù đắp cho tiền bồi thường thôi việc, tiền phạt, tiền làm thêm giờ và tiền trả cho thời gian nghỉ việc, thiệt hại và chi phí y tế của cô.

Neymar, 34 tuổi từ chối bình luận với các phương tiện truyền thông Brazil khi được hỏi về vụ việc. Tiền đạo người Brazil đã ký gia hạn hợp đồng với Santos, CLB nơi anh bắt đầu sự nghiệp, vào tháng 6 năm ngoái. Trong suốt mùa giải, Neymar được cho là đã kiếm được 11,8 triệu bảng, với hợp đồng mới cho phép anh được chia sẻ lợi nhuận từ các hợp đồng tài trợ và đầu tư của đội bóng. Hiện Neymar đang nỗ lực cải thiện phong độ nhằm thuyết phục HLV Carlo Ancelotti gọi anh vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 vào mùa hè này.