Các đội trưởng của Man City có cử chỉ ý nghĩa sau thất bại ê chề 22/01/2026 12:47

(PLO)- Các đội trưởng của Man City có cử chỉ ý nghĩa với người hâm mộ sau thất bại ê chề ở Champions League.

Các đội trưởng của Man City, bao gồm Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland và Rodri đã chi gần 10.000 bảng Anh để trang trải chi phí vé cho toàn bộ 374 cổ động viên đã đến Na Uy sau trận thua ê chề và cực sốc 1-3 trước Bodo tại Champions League, tờ Mirror (Anh) đưa tin

Hàng trăm cổ động viên của Man City đã vượt biển đến Na Uy để xem trận đấu tại Champions League nhưng lại phải chứng kiến ​​màn trình diễn nhạt nhẽo và thất bại bất ngờ 3-1 của thầy trò HLV Pep Guardiola. Kết quả này khiến Man City có nguy cơ rơi xuống nhóm dự play-off Champions League, khi tụt từ vị trí thứ tư xuống vị trí thứ 11.

Man City cần phải đánh bại Galatasaray trên sân nhà Etihad vào giữa tuần tới và có lẽ cần hy vọng các kết quả khác sẽ có lợi cho họ nếu muốn tránh thêm hai trận đấu nữa ở vòng play-off, điều này sẽ làm tăng thêm chi phí cho bất kỳ người hâm mộ nào muốn xem họ thi đấu trên sân nhà hoặc sân khách.

Các đội trưởng của Man City là Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland và Rodri đã cùng nhau quyết định rằng họ nên hoàn trả lại tiền cho những người hâm mộ đã đến Na Uy để xem trận đấu, và khoản tiền 9.357 bảng Anh được xem như một sự đền bù mang tính biểu tượng sau một chuyến đi tốn kém của fan.

Các đội trưởng của Man City, trong đó có Rodri và Haaland đã cùng nhau trả lại tiền vé cho người hâm mộ Man City sau trận thua ê chề tại Champions League. ẢNH: MIRROR

"Người hâm mộ có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi", họ nói, theo tờ Manchester Evening News (Anh), "Chúng tôi hiểu sự hy sinh mà người hâm mộ đã thực hiện khi họ đi khắp thế giới để cổ vũ chúng tôi trên sân nhà và sân khách, và chúng tôi sẽ không bao giờ xem nhẹ điều đó. Họ là những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới.

Chúng tôi cũng hiểu rằng người hâm mộ đã phải di chuyển rất xa để cổ vũ chúng tôi trong thời tiết giá rét suốt một buổi tối khó khăn trên sân cỏ. Việc chi trả chi phí vé cho những người hâm mộ đã đến Bodo là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm.

Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu vào thứ Bảy trong trận đấu với Wolves (Premier League) và sau đó một lần nữa vào thứ Tư tuần tới khi chúng tôi đối đầu với Galatasaray (Champions League) trước những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi tại sân Etihad".

Phát biểu thay mặt CLB cổ động viên chính thức của Manchester City, Kevin Parker cho biết: "Người hâm mộ Manchester City sẽ đi đến tận cùng trái đất để cổ vũ cho đội bóng của chúng ta, và đêm qua ở vùng Bắc Cực thì khác. Bodo không phải là một nơi dễ đến, và nhiệt độ dưới 0 độ C đã khiến buổi tối trở nên đầy thách thức trên nhiều phương diện đối với người hâm mộ của chúng ta.

Sự ủng hộ của người hâm mộ Man City có một mối liên hệ tuyệt vời với các cầu thủ trong ngày thi đấu, và cử chỉ này là một lời nhắc nhở nữa về mối quan hệ đó - nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng các cầu thủ thất vọng với thất bại trước Bodo, nhưng với trận đấu tiếp theo trên sân nhà vào thứ Bảy, chúng tôi có cơ hội trở lại mạch chiến thắng và người hâm mộ sẽ cổ vũ hết mình cho đội bóng như mọi khi".